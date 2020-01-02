Ювентус продолжает работать над трансфером Погба

«Ювентус» хочет уже во время январского трансферного окна вернуть в клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, и активно работает над этим трансфером.
При этом руководство чемпионов Италии не отпугивает травма Погба, из-за которой французу может понадобиться операция.
В этом сезоне Погба сыграл всего 8 матчей за «Манчестер Юнайтед» и сделал 2 голевые передачи.
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Источник — Calciomercato
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МанЮнайтед-->Юве-->МанЮнайтед-->Юве-->
МанЮнайтед-->Юве-->
Погба - это признак того, что современный футбол - тупо бизнес и зрелище. От спорта остались рожки да ножки.
МанЮнайтед-->Юве-->МанЮнайтед-->Юве-->
МанЮнайтед-->Юве-->
Погба - это признак того, что современный футбол - тупо бизнес и зрелище. От спорта остались рожки да ножки.
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