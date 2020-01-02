Ювентус продолжает работать над трансфером Погба

Туринцев не пугает травма хавбека «Манчестер Юнайтед»

  • 02.01.2020 12:30
  • 518 просмотров
  • 1 комментарий
Ювентус продолжает работать над трансфером Погба
© instagram.com/paulpogba

«Ювентус» хочет уже во время январского трансферного окна вернуть в клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, и активно работает над этим трансфером.

При этом руководство чемпионов Италии не отпугивает травма Погба, из-за которой французу может понадобиться операция.

В этом сезоне Погба сыграл всего 8 матчей за «Манчестер Юнайтед» и сделал 2 голевые передачи.

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Источник — Calciomercato

(4 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.01.2020 13:53
    0
    круговорот погбы в природе
    МанЮнайтед-->Юве-->МанЮнайтед-->Юве-->
    МанЮнайтед-->Юве-->
    Погба - это признак того, что современный футбол - тупо бизнес и зрелище. От спорта остались рожки да ножки.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.01.2020 13:53
    0
    круговорот погбы в природе
    МанЮнайтед-->Юве-->МанЮнайтед-->Юве-->
    МанЮнайтед-->Юве-->
    Погба - это признак того, что современный футбол - тупо бизнес и зрелище. От спорта остались рожки да ножки.
    Ссылка
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