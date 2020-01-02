Погба может потребоваться операция

Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может пропустить длительный срок.

Напомним, что полузащитник испытывает проблемы с голеностопом. Как сообщил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер, игрок может перенести операцию.

«Поль пропустит три или четыре недели. У него травма голеностопа. Его окружение советует сделать операцию и он, скорее всего, согласится», - сказал Сульшер.

В этом сезоне Погба сыграл всего 8 матчей и сделал 2 голевые передачи.