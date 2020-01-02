Манчестер Юнайтед в ближайшее время хочет купить двоих игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после поражения от «Арсенала» (0:2) заявил о необходимости усилиться в январское трансферное окно

«Когда у вас травмированы два игрока и выбыли на месяц или больше, это ограничивает ваш выбор игроков на матч. Это даёт нам меньше возможностей, а также впереди будет множество важных матчей. Но, тем не менее, суть в том, что мы должны искать правильных игроков. Если они будут доступны и если появится возможность, мы определённо что-нибудь предпримем. У нас есть варианты с одним или двумя игроками», - сказал Сульшер.

Напомним, что в лазарете МЮ находятся полузащитники Поль Погба и Скотт Мактоминей.