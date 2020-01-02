Манчестер Юнайтед в ближайшее время хочет купить двоих игроков

В клубе намерены усилить полузащиту

  • 02.01.2020 08:50
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Манчестер Юнайтед в ближайшее время хочет купить двоих игроков
© ФК Манчестер Юнайтед. Оле-Гуннар Сульшер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после поражения от «Арсенала» (0:2) заявил о необходимости усилиться в январское трансферное окно

«Когда у вас травмированы два игрока и выбыли на месяц или больше, это ограничивает ваш выбор игроков на матч. Это даёт нам меньше возможностей, а также впереди будет множество важных матчей. Но, тем не менее, суть в том, что мы должны искать правильных игроков. Если они будут доступны и если появится возможность, мы определённо что-нибудь предпримем. У нас есть варианты с одним или двумя игроками», - сказал Сульшер.
 
Напомним, что в лазарете МЮ находятся полузащитники Поль Погба и Скотт Мактоминей.
 
 
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Источник — Sky Sports

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