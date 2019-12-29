Манчестер Юнайтед хочет подписать Эриксена бесплатно

Контракт Кристиана Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает в конце сезона, посkе чего он станет свободным агентом.
Чтобы получить за датчанина хоть какие-то деньги, «Тоттенхэм» готов продать его по сниженной цене в январе.
Одним из главных претендентов на Эриксена является «Манчестер Юнайтед». Однако руководство МЮ не хочет платить за Эриксена и готово ждать до конца сезона, чтобы подписать его бесплатно.
Ранее сообщалось о том, что Эриксен может перейти в «Реал» как часть сделки по Гарету Бэйлу.
Источник — The Telegraph
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