Манчестер Юнайтед хочет подписать Эриксена бесплатно

Контракт Кристиана Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает в конце сезона, посkе чего он станет свободным агентом.

Чтобы получить за датчанина хоть какие-то деньги, «Тоттенхэм» готов продать его по сниженной цене в январе.

Одним из главных претендентов на Эриксена является «Манчестер Юнайтед». Однако руководство МЮ не хочет платить за Эриксена и готово ждать до конца сезона, чтобы подписать его бесплатно.

Ранее сообщалось о том, что Эриксен может перейти в «Реал» как часть сделки по Гарету Бэйлу.