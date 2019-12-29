Манчестер Юнайтед хочет подписать Эриксена бесплатно

«Красные дьяволы» готовы ждать до лета

  • 29.12.2019 14:06
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Манчестер Юнайтед хочет подписать Эриксена бесплатно
© instagram.com/chriseriksen8

Контракт Кристиана Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает в конце сезона, посkе чего он станет свободным агентом.

Чтобы получить за датчанина хоть какие-то деньги, «Тоттенхэм» готов продать его по сниженной цене в январе.

Одним из главных претендентов на Эриксена является «Манчестер Юнайтед». Однако руководство МЮ не хочет платить за Эриксена и готово ждать до конца сезона, чтобы подписать его бесплатно.

Ранее сообщалось о том, что Эриксен может перейти в «Реал» как часть сделки по Гарету Бэйлу.

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Источник — The Telegraph

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