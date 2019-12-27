Тоттенхэм готов включить Эриксена в сделку по трансферу Бэйла

«Реал» может получить датского хавбека и доплату 30 млн евро

  • 27.12.2019 17:43
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Тоттенхэм готов включить Эриксена в сделку по трансферу Бэйла
© Playing for 90. Кристиан Эриксен
Английский «Тоттенхэм» намерен в ближайшее зимнее трансферное окно обменять полузащитника команды Кристиана Эриксена на вингера мадридского «Реала» Гарета Бэйла. 
 
По информации источника, руководство «шпор» также готово предложить «сливочным» доплату в размере 30 млн евро.
 
Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Датчанин отказывается продлевать соглашение и намерен покинуть лондонский клуб на правах свободного агента следующим летом.
 
Напомним, Гарет Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год.
 
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Источник — El Desmarque

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