Тоттенхэм готов включить Эриксена в сделку по трансферу Бэйла

Английский «Тоттенхэм» намерен в ближайшее зимнее трансферное окно обменять полузащитника команды Кристиана Эриксена на вингера мадридского «Реала» Гарета Бэйла.

По информации источника, руководство «шпор» также готово предложить «сливочным» доплату в размере 30 млн евро.

Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Датчанин отказывается продлевать соглашение и намерен покинуть лондонский клуб на правах свободного агента следующим летом.

Напомним, Гарет Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год.