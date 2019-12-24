Реал готов продать Иско, чтобы купить Эриксена

«Реал» в январе планирует усилиться хавбеком «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном.
Как сообщает Daily Mirror, чтобы получить датчанина, «Реал» готов продать Иско в «Челси» за 44 млн фунтов.
Таким образом, мадридцы смогут получить средства на трансфер и разгрузить зарплатную ведомость.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» дает 44 миллиона евро за Эриксена.
Источник — Daily Mirror
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