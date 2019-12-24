Манчестер Юнайтед дает 44 миллиона евро за Эриксена

Датский полузащитник в январе покинет «Тоттенхэм»

  • 24.12.2019 03:17
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Манчестер Юнайтед дает 44 миллиона евро за Эриксена
© talkSPORT. Кристиан Эриксен
«Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно собирается купить хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
 
Как сообщает The Sun, МЮ намерен дать за 27-летнего футболиста 44 миллиона евро.
 
Также игрок заинтересовал «Реал».
 
Напомним, что футболист не хочет продлевать контракт с лондонским клубом. Поэтому руководство «Тоттенхэма» готово продать Эриксена в зимнее трансферное окно, чтобы он не ушел летом бесплатно.
 
 
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Источник — The Sun

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