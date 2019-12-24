Манчестер Юнайтед дает 44 миллиона евро за Эриксена

«Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно собирается купить хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
Как сообщает The Sun, МЮ намерен дать за 27-летнего футболиста 44 миллиона евро.
Также игрок заинтересовал «Реал».
Напомним, что футболист не хочет продлевать контракт с лондонским клубом. Поэтому руководство «Тоттенхэма» готово продать Эриксена в зимнее трансферное окно, чтобы он не ушел летом бесплатно.
Источник — The Sun
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