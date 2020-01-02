Сейв Лунина - в топ-10 Примеры в сезоне 2018/19

В прошлом сезоне Андрей Лунин на правах аренды выступал в «Леганесе». Сейв украинца в поединке с «Атлетико» вошел в топ-10 лучших в сезоне по версии Ла Лиги. На первое место эксперты поставили сейв голкипера «Уэски» Роберто Сантамарии в поединке с «Жироной».

Сейв Лунина после штрафного в исполнении Тома Лемара и другие спасения можно посмотреть здесь.

Отметим, что в этом сезоне Лунин отыграл за «Вальядолид» лишь один матч в Кубке Испании. Слухи отправляли Лунина в аренду в «Днепр-1» и «Овьедо».