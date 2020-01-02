Сейв Лунина - в топ-10 Примеры в сезоне 2018/19

Украинский голкипер попал в хит-парад лучших сейвов

  • 02.01.2020 15:30
  • 1709 просмотров
  • 1 комментарий
Сейв Лунина - в топ-10 Примеры в сезоне 2018/19
© ФК Леганес. Андрей Лунин

В прошлом сезоне Андрей Лунин на правах аренды выступал в «Леганесе». Сейв украинца в поединке с «Атлетико» вошел в топ-10 лучших в сезоне по версии Ла Лиги. На первое место эксперты поставили сейв голкипера «Уэски» Роберто Сантамарии в поединке с «Жироной».

Сейв Лунина после штрафного в исполнении Тома Лемара и другие спасения можно посмотреть здесь.

Отметим, что в этом сезоне Лунин отыграл за «Вальядолид» лишь один матч в Кубке Испании. Слухи отправляли Лунина в аренду в «Днепр-1» и «Овьедо».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 02.01.2020 16:13
    0
    Удивительно что так попал в силу обстоятельств что играть не дают
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 02.01.2020 16:13
    0
    Удивительно что так попал в силу обстоятельств что играть не дают
    Ссылка
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