Ярмоленко остался без тренера, успехи украинцев в Рождественской гонке

Sport.ua представляет вашему вниманию подборку главных новостей за субботу, 28 декабря:
1. ОФИЦИАЛЬНО: Вест Хэм Ярмоленко остался без главного тренера. Руководство клуба отправило в отставку Мануэля Пеллегрини после поражения от «Лестера» (1:2)
2. Пидручный и Меркушина финишировали вторыми в Рождественской гонке-2019!. Финальную часть шоу-гонки в Гельзенкирхене выиграли норвежцы Ройселанд и Кристиансен
3. ОФИЦИАЛЬНО: Алексей Хобленко — игрок Днепра-1. Контракт с украинским форвардом рассчитан на 2,5 года
4. Лунин может перейти в Днепр-1. Украинский клуб намерен арендовать голкипера «Реала»
5. ОФИЦИАЛЬНО. Сваток – игрок Днепр-1. Украинский защитник возвращается в Премьер-лигу
6. Карпаты должны игрокам зарплату за 2,5 месяца. Перед отпуском расплатились только с легионерами
7. Артем БЕСЕДИН: «Не вижу, чему мог бы научиться у Родригеса и Соля». Форвард «Динамо» считает, что мог позаимствовать лучшие качества у Мораеса и Мбокани
8. Навалка мог возглавить киевское Динамо. Экс-тренер сборной Польши вел переговоры с киевским клубом
9. Алан Патрик может перейти во Фламенго. Полузащитник «Шахтера» заинтересовал бразильский клуб
10. Семенов и Цымбал выступят в Оберхофе, Ткаленко отправится на Кубок IBU. Наставник мужской сборной Юрай Санитра рассказал о составе на четвертый этап Кубка мира
Источник — Sport.ua
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