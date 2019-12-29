Ярмоленко остался без тренера, успехи украинцев в Рождественской гонке

Sport.ua представляет вашему вниманию подборку главных новостей за субботу, 28 декабря:

1. ОФИЦИАЛЬНО: Вест Хэм Ярмоленко остался без главного тренера. Руководство клуба отправило в отставку Мануэля Пеллегрини после поражения от «Лестера» (1:2)

2. Пидручный и Меркушина финишировали вторыми в Рождественской гонке-2019!. Финальную часть шоу-гонки в Гельзенкирхене выиграли норвежцы Ройселанд и Кристиансен

3. ОФИЦИАЛЬНО: Алексей Хобленко — игрок Днепра-1. Контракт с украинским форвардом рассчитан на 2,5 года

4. Лунин может перейти в Днепр-1. Украинский клуб намерен арендовать голкипера «Реала»

5. ОФИЦИАЛЬНО. Сваток – игрок Днепр-1. Украинский защитник возвращается в Премьер-лигу

6. Карпаты должны игрокам зарплату за 2,5 месяца. Перед отпуском расплатились только с легионерами

7. Артем БЕСЕДИН: «Не вижу, чему мог бы научиться у Родригеса и Соля». Форвард «Динамо» считает, что мог позаимствовать лучшие качества у Мораеса и Мбокани

8. Навалка мог возглавить киевское Динамо. Экс-тренер сборной Польши вел переговоры с киевским клубом

9. Алан Патрик может перейти во Фламенго. Полузащитник «Шахтера» заинтересовал бразильский клуб

10. Семенов и Цымбал выступят в Оберхофе, Ткаленко отправится на Кубок IBU. Наставник мужской сборной Юрай Санитра рассказал о составе на четвертый этап Кубка мира