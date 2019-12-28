ОФИЦИАЛЬНО: Вест Хэм Ярмоленко остался без главного тренера

66-летний чилийский специалист Мануэль Пеллегрини уволен с поста главного тренера лондонского «Вест Хэма» после поражения от «Лестера» (1:2) в 20-м туре АПЛ.

Пеллегрини возглавлял клуб с мая 2018-го года, подписав трехлетний контракт.

«С большим разочарованием нам пришлось принять это решение. Мануэль — джентльмен, было очень приятно работать со специалистом подобного уровня», — говорится в заявлении клуба.

После 19-ти сыгранных туров «Вест Хэм» занимает 17-е место в АПЛ, имея в активе 19 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 21-32.

Цвета «Вест Хэма» защищает 30-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко.