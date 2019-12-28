ОФИЦИАЛЬНО: Вест Хэм Ярмоленко остался без главного тренера

Руководство клуба отправило в отставку Мануэля Пеллегрини после поражения от «Лестера» (1:2)

  • 28.12.2019 23:32
  • 1654 просмотра
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Вест Хэм Ярмоленко остался без главного тренера
© ФК Вест Хэм. Мануэль Пеллегрини

66-летний чилийский специалист Мануэль Пеллегрини уволен с поста главного тренера лондонского «Вест Хэма» после поражения от «Лестера» (1:2) в 20-м туре АПЛ.

Пеллегрини возглавлял клуб с мая 2018-го года, подписав трехлетний контракт.

«С большим разочарованием нам пришлось принять это решение. Мануэль — джентльмен, было очень приятно работать со специалистом подобного уровня», — говорится в заявлении клуба.

После 19-ти сыгранных туров «Вест Хэм» занимает 17-е место в АПЛ, имея в активе 19 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 21-32.

Цвета «Вест Хэма» защищает 30-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко.

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Источник — ФК Вест Хэм

(9 голосов)

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Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 29.12.2019 00:08
    +1
    Учитывая состав и место в турнирке вполне логично. Другой вопрос увольнять после поражения клубу который идёт на 2м месте в чемпе. Больше похоже на давно принятое решение для которого нужен был формальный повод.
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 29.12.2019 00:06
    0
    Команда скатывается в зону вылета, так что все закономерно. Интересно кто возглавит
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 29.12.2019 00:06
    0
    Это его прaво зaпроcить. Нo ктo этoт зaпрoс удoвлетворит в зимнee трaнсфернoе oкно? Дa и, в пpинципе, кoманда нoрмально укoмплектована для тoго, чтoбы зaкoнчить в сeрeдине тaблицы. А вoт летoм, тaм, беccпoрнo, ожидaется чиcткa и нoвые трaнсферы.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 29.12.2019 00:05
    0
    Удивлён, что так долго тянули с отставкой
    Ссылка
    bonv
    online
    bonv, 29.12.2019 00:04
    0
    Давно пора було змінити тренера..
    Ссылка
    MrStepanovM .
    online
    MrStepanovM ., 28.12.2019 23:59
    -3
    ManUtd, 28.12.2019 23:50
    Новый тренер точно с ходу никого продавать не будет, а это шанс для Андрюхи доказать ему свою полезность
    Новий тренер запросит хороший бюджет для нових игроков, а єто значит что шанси Андрюхи тают
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 28.12.2019 23:50
    +2
    Новый тренер точно с ходу никого продавать не будет, а это шанс для Андрюхи доказать ему свою полезность
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 28.12.2019 23:50
    +2
    Новый тренер точно с ходу никого продавать не будет, а это шанс для Андрюхи доказать ему свою полезность
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 29.12.2019 00:08
    +1
    Учитывая состав и место в турнирке вполне логично. Другой вопрос увольнять после поражения клубу который идёт на 2м месте в чемпе. Больше похоже на давно принятое решение для которого нужен был формальный повод.
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 29.12.2019 00:06
    0
    Команда скатывается в зону вылета, так что все закономерно. Интересно кто возглавит
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 29.12.2019 00:06
    0
    Это его прaво зaпроcить. Нo ктo этoт зaпрoс удoвлетворит в зимнee трaнсфернoе oкно? Дa и, в пpинципе, кoманда нoрмально укoмплектована для тoго, чтoбы зaкoнчить в сeрeдине тaблицы. А вoт летoм, тaм, беccпoрнo, ожидaется чиcткa и нoвые трaнсферы.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 29.12.2019 00:05
    0
    Удивлён, что так долго тянули с отставкой
    Ссылка
    bonv
    online
    bonv, 29.12.2019 00:04
    0
    Давно пора було змінити тренера..
    Ссылка
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