20-й тур
Вест Хэм Юнайтед
1:2
Лестер Сити
28.12.2019, FT

Вест Хэм без Ярмоленко на своем поле проиграл Лестеру

«Молотобойцы» потерпели девятое поражение в последних двенадцати матчах

  • 28.12.2019 21:27
  • 951 просмотр
  • 1 комментарий
Вест Хэм без Ярмоленко на своем поле проиграл Лестеру
© twitter.com/westham

В матче 20-го тура Английской Премьер-лиги «Вест Хэм», в составе которого отсутствовал Андрей Ярмоленко, на своем поле уступил «Лестеру» со счетом 1:2. Таким образом «молотобойцы» потерпели девятое поражение в последних двенадцати матчах и всего на одно очко опережают «Астон Виллу», находящуюся в зоне вылета.

Гости быстро могли повести в счете, но Грей на 11-й минуте не реализовал пенальти, назначенный за нарушение правил Фабиански на Ихеаначо. Польский голкипер реабилитировался за ошибку, отразив удар соперника. Довольно скучный первый тайм неожиданно завершился двумя результативными атаками, в который соперники обменялись голами, сначала головой после скидки Переса точно пробил Ихеаначо, а через несколько минут Андерсон прострелил в центр штрафной, откуда ударом низом счет сравнял Форнальс. Развязка наступила после перерыва, на 56-й минуте гости провели отличную контратаку, Перес проникающей передачей вывел в штрафную Грея, который пробил точно в дальний от Фабиански угол. Отыграться шансов у «Вест Хэма»практически не было.

Английская Премьер-лига. 20-й тур

«Вест Хэм» – «Лестер» - 1:2

 Ихеаначо (39) - Форнальс (44), Грей (56)

 Фабиански (9), (Райс (77)

Незабитый пенальти: Грей (11, вратарь)

«Вест Хэм»:  Фабиански - Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Масуаку - Райс, Санчес (Снодграсс, 61) - Форнальс, Лансини (Аети, 70), Андерсон - Аллер (Антонио, 54)

 «Лестер»: Шмейхель - Джастин, Морган, Эванс, Фукс - Чодури, Менди (Ндиди, 69) - Олбрайтон, Перес (Мэдиссон, 63), Грей (Барнс, 83) - Ихеаначо

Арбитр: Дэвид Кут

Стадион: «Олимпийский»

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    zhyr
    online
    zhyr, 28.12.2019 22:14
    +1
    26.12.2019, FT Лестер Сити - Ливерпуль
    28.12.2019, FT Вест Хэм Юнайтед - Лестер Сити
    ---------------
    і шо, ніхто не жаліється, що грають через день?))
    Ссылка
    zhyr
    online
    zhyr, 28.12.2019 22:14
    +1
    26.12.2019, FT Лестер Сити - Ливерпуль
    28.12.2019, FT Вест Хэм Юнайтед - Лестер Сити
    ---------------
    і шо, ніхто не жаліється, що грають через день?))
    Ссылка
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