Вест Хэм без Ярмоленко на своем поле проиграл Лестеру

В матче 20-го тура Английской Премьер-лиги «Вест Хэм», в составе которого отсутствовал Андрей Ярмоленко, на своем поле уступил «Лестеру» со счетом 1:2. Таким образом «молотобойцы» потерпели девятое поражение в последних двенадцати матчах и всего на одно очко опережают «Астон Виллу», находящуюся в зоне вылета.

Гости быстро могли повести в счете, но Грей на 11-й минуте не реализовал пенальти, назначенный за нарушение правил Фабиански на Ихеаначо. Польский голкипер реабилитировался за ошибку, отразив удар соперника. Довольно скучный первый тайм неожиданно завершился двумя результативными атаками, в который соперники обменялись голами, сначала головой после скидки Переса точно пробил Ихеаначо, а через несколько минут Андерсон прострелил в центр штрафной, откуда ударом низом счет сравнял Форнальс. Развязка наступила после перерыва, на 56-й минуте гости провели отличную контратаку, Перес проникающей передачей вывел в штрафную Грея, который пробил точно в дальний от Фабиански угол. Отыграться шансов у «Вест Хэма»практически не было.

Английская Премьер-лига. 20-й тур

«Вест Хэм» – «Лестер» - 1:2

Ихеаначо (39) - Форнальс (44), Грей (56)

Фабиански (9), (Райс (77)

Незабитый пенальти: Грей (11, вратарь)

«Вест Хэм»: Фабиански - Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Масуаку - Райс, Санчес (Снодграсс, 61) - Форнальс, Лансини (Аети, 70), Андерсон - Аллер (Антонио, 54)

«Лестер»: Шмейхель - Джастин, Морган, Эванс, Фукс - Чодури, Менди (Ндиди, 69) - Олбрайтон, Перес (Мэдиссон, 63), Грей (Барнс, 83) - Ихеаначо

Арбитр: Дэвид Кут

Стадион: «Олимпийский»

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА