Английская Премьер-лига. 20-й тур
«Вест Хэм» – «Лестер» - 1:2
Ихеаначо (39) - Форнальс (44), Грей (56)
Фабиански (9), (Райс (77)
Незабитый пенальти: Грей (11, вратарь)
«Вест Хэм»: Фабиански - Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Масуаку - Райс, Санчес (Снодграсс, 61) - Форнальс, Лансини (Аети, 70), Андерсон - Аллер (Антонио, 54)
«Лестер»: Шмейхель - Джастин, Морган, Эванс, Фукс - Чодури, Менди (Ндиди, 69) - Олбрайтон, Перес (Мэдиссон, 63), Грей (Барнс, 83) - Ихеаначо
Арбитр: Дэвид Кут
Стадион: «Олимпийский»
Оценки запасных Вест Хэма: Антонио - 5,0, Снодграсс - 5,5 . Аети - 5,0
Оценки запасных Лестера: Мэдиссон - 6,0, Ндиди - 5.0, Барнс - б/о
МАТЧ ОКОНЧЕН!
93 мин. Растерян Пеллегрини, очередное поражение терпит Вест Хэм.
92 мин. Была неплохая позиция у Снодграсса, но тот, пробивая слету с линии штрафной, не сумел толком попасть по мячу.
90 мин. 4 минуты компенсировал арбитр.
89 мин. Удается гостям подержать сейчас мяч на половине соперника.
88 мин. Едва Ндиди не создал проблемы Лестеру, махнув мимо мяча в своей штрафной, но подстраховал своего игрока Шмейхель, не позволив пробить Снордграссу.
86 мин. Близки молотобойцы к девятому поражению в последних 12-и матчах. Лестер же может прервать трехматчевую серию без побед.
84 мин. Зацепился за мяч в штрафной Лестера Антонио, но обыграть несколько защитников ему было не род силу.
83 мин. Последняя замена в матче. У гостей вместо Грея вышел Барнс.
81 мин. Кажется, приступили хозяева к более решительным действиям, побежав вперед большими силами.
79 мин. Опасно контратаковали хозяева, но Аети замешкался с мячом после прострела Райса, чего хватило Шмейхелю, чтобы в броске забрать сферу.
77 мин. Мэдиссон рвался вперед по левому флангу и был сбит Райсом.
75 мин. Олбрайтон подхватил мяч около угла штрафной хозяев и опасно навесил к дальней штанге, куда немного не успел Ихеаначо.
74 мин. Пауза в игре, что-то случилось с Андерсоном, который лежит сейчас на газоне.
72 мин. Опасно! Прямо по центру врывался в штрафную Антонио, но немного отпустил мяч, после чего Шмейхель броском в ноги соперника овладел сферой.
70 мин. Замена у хозяев. Вместо Лансини вышел Аети.
69 мин. Замена в Лестере. Вместо Менди вышел Ндиди.
67 мин. Момент! Практически все мог решить по такой игре Морган. После навеса с угловой отметки мяч попал на ногу защитника, тот пробил слету из района угла вратарской, но Фабиански забрал мяч.
66 мин. Заработали гости право на опасный штрафной вблизи угла штрафной молотобойцев, а после навеса Мэдиссона мяч был выбит на угловой.
64 мин. Разочарованным покидал поле Перес. все же очень неплохой он матч провел, отдав две результативных передачи.
63 мин. Замена в Лестере. Вместо Переса вышел Медиссон.
61 мин. Замена в Вест Хэме. Вместо Санчеса вышел Снодграсс.
60 мин. А сейчас еще более печальной могла стать ситуация для хозяев, Джастин прорвался в штрафную и простреливал, но Санчес выбил мяч на угловой.
58 мин. Отыграются ли хозяева во второй раз? вчера мы видели, что Ман Сити остался без очков, ведя в счете 2:0.
56 мин. ГОЛ! Потеряли хозяева мяч в центре поля, после чего прошел Перес и великолепной проникающей передачей вывел Грея на свидание с голкипером, а тот спокойно пробил мимо Фабиански в дальний угол.
54 мин. Замена в Вест Хэме. Вместо Аллера вышел Антонио.
53 мин. В опаснейшую контратаку убежали гости, но Ихеаначо отдал неудачную передачу, чем остался очень расстроен.
50 мин. Не получился опасным удар со штрафного у Фукса. Защитник с левой ноги пытался обвести стенку, но пробил точно в руки Фабиански.
49 мин. А это может быть опасно. Масуаку нарушил правила в двух метрах от границы своей штрафной.
47 мин. И вновь мы видим неспешное начало тайма.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРЕРЫВ!
45 мин. Момент! После подачи углового поборолся за мяч Мусуаку и с нескольких метров пробил рядом со штангой.
45 мин. Совсем другой футбол пошел. Очень агрессивно заиграли хозяева.
45 мин. 3 минуты компенсировал арбитр.
44 мин. ГОЛ! От правой боковой линии штрафной покатил Андерсон мяч в район 11-и метровой, откуда точно пробил Форнальс.
43 мин. Сразу вырос темп, хозяева опасно атаковали , но дело до удара по воротам не дошло.
41 мин. Опасно! Мог Грей сразу оформить дубль! Ворвался он в штрафную, но при ударе мяч свалился с ноги и улетел в сторону от ворот.
39 мин. ГОЛ! Не получился удар слету у игрока Лестера после навеса Олбрайтона с левого фланга, после чего не вышел навес и у его партнера, но Перес достал мяч на самой лицевой и головой сбросил к линии вратарской, откуда, также головой, Ихеаначо пробил точно в угол.
37 мин. Очень много борьбы на поле, но сама игра проходит практически без нарушений.
35 мин. Перехватили мяч молотобойцы в центре поля и организовали контратаку три в три, Форнальс навесил к линии штрафной Андерсону, удар слету у которого опасным не получился, сфера прилетела точно в руки голкипера.
33 мин. Опасно! После навеса Грея Морган едва не переправил мяч в ворота, но с нескольких метров пробил слишком слабо и Фабиански без проблем забрал мяч.
31 мин. Все в порядке с левым защитником хозяев, вернулся он уже на поле.
29 мин. Пауза в игре, Масуаку получил повреждене, сразу пошел разминаться Сабалета.
27 мин. Без ворот проходит игра, очень много брака в действиях футболистов обеих команд.
25 мин. Редкая за последние минуты атака лис левым флангом завершилась бесполезным навесом Грея..
23 мин. Последние минуты проходят уже с преимуществом молотобойцев, мяч больше гостит на половине Лестера.
21 мин. Опасно! От левого угла штрафной пробивал Андерсон, но Шмейхель в броске отбил мяч.
19 мин. Результативно прошли в АПЛ матчи этого тура, но у нас кроме пенальти нечего вспомнить.
.17 мин. Переместилась игра в центр поля, ничего интересного сейчас на Олимпийском не происходит.
15 мин. Не совсем понятно, кто в Вест Хэме будет играть на обострение, очень прямолинейно действуют молотобойцы..
13 мин. Не смутил гостей незабитый пенальти, играют они первым номером.
11 мин. ФАБИАНСКИ! Отбивает полк удар Грея с 11-и метровой отметки, хотя игрок Лестера, конечно, пробил не лучшим образом.
9 мин. ПЕНАЛЬТИ! Врывается в штрафную Ихеаначо, где его сбивает Фабиански! Долгие споры хозяев с арбитром ни к чему не приводят.
7 мин. Право на первый угловой заработал Вест Хэм, однако после навеса Лансини дело до удара по воротам е доходит.
5 мин. Пока невысок темп матча, гости чаще владеют мячом.
3 мин. Опасно! После навеса с правого фланга отскочил мяч к Олбрайтону, но тот с 12 метров пробил слабо и точно в руки Фабиански.
1 мин. Ярмоленко вновь не попал в заявку хозяев на игру. Похоже, все говорит о том, что он вскоре покинет команду.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В субботу, 28-го декабря состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Лестер». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Олимпийский», начало в 19.30 по киевскому времени.
«Вест Хэм» продолжает опускаться в подвалы турнирной таблицы АПЛ. В «Boxing Day» «молотобойцы» уступили «Кристал Пэлас», потерпев восьмое поражение в последних одиннадцати матчах, после чего находятся всего в шаге от зоны вылета. Игра с «Лестером» ничего хорошего хозяевам не предвещает. «Лисы» после восьми побед подряд не могут выиграть три тура, потерпев два подряд болезненных поражения от лидеров, «Ливерпуля» и «Ман Сити», и горят желанием прервать неудачную серию.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вест Хэм» – «Лестер».
Источник — Sport.ua
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