Вест Хэм — Лестер — 1:2. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 20-го тура Английской Премьер-лиги

  • 28.12.2019 19:30
  • 8325 просмотров
  • 12 комментариев
Вест Хэм — Лестер — 1:2. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/westham

Английская Премьер-лига. 20-й тур

«Вест Хэм» – «Лестер» - 1:2

 Ихеаначо (39) - Форнальс (44), Грей (56)

 Фабиански (9), (Райс (77)

Незабитый пенальти: Грей (11, вратарь)

«Вест Хэм»:  Фабиански - Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Масуаку - Райс, Санчес (Снодграсс, 61) - Форнальс, Лансини (Аети, 70), Андерсон - Аллер (Антонио, 54)

 «Лестер»: Шмейхель - Джастин, Морган, Эванс, Фукс - Чодури, Менди (Ндиди, 69) - Олбрайтон, Перес (Мэдиссон, 63), Грей (Барнс, 83) - Ихеаначо

Арбитр: Дэвид Кут

Стадион: «Олимпийский»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценки запасных Вест Хэма: Антонио - 5,0, Снодграсс - 5,5 . Аети - 5,0

Оценки запасных Лестера: Мэдиссон - 6,0, Ндиди - 5.0, Барнс - б/о

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Растерян Пеллегрини, очередное поражение терпит Вест Хэм.

92 мин. Была неплохая позиция у Снодграсса, но тот, пробивая слету с линии штрафной, не сумел толком попасть по мячу.

90  мин. 4 минуты компенсировал арбитр.

89 мин. Удается гостям подержать сейчас мяч на половине соперника.

88 мин. Едва Ндиди не создал проблемы Лестеру, махнув мимо мяча в своей штрафной, но подстраховал своего игрока Шмейхель, не позволив пробить Снордграссу.

86 мин. Близки молотобойцы к девятому поражению в последних 12-и матчах. Лестер же может прервать трехматчевую серию без побед.

84 мин. Зацепился за мяч в штрафной Лестера Антонио, но обыграть несколько защитников ему было не род силу.

 83 мин. Последняя замена в матче. У гостей вместо Грея вышел Барнс.

81 мин. Кажется, приступили хозяева к более решительным действиям, побежав вперед большими силами.

79 мин. Опасно контратаковали хозяева, но Аети замешкался с мячом после прострела Райса, чего хватило Шмейхелю, чтобы в броске забрать сферу.

 77 мин. Мэдиссон рвался вперед по левому флангу и был сбит Райсом.

75 мин. Олбрайтон подхватил мяч около угла штрафной хозяев и опасно навесил к дальней штанге, куда немного не успел Ихеаначо.

74 мин. Пауза в игре, что-то случилось с Андерсоном, который лежит сейчас на газоне.

72 мин. Опасно! Прямо по центру врывался в штрафную Антонио, но немного отпустил мяч, после чего Шмейхель броском в ноги соперника овладел сферой.

 70 мин. Замена у хозяев.  Вместо Лансини вышел Аети.

 69 мин. Замена в Лестере. Вместо Менди вышел Ндиди.

67 мин. Момент! Практически все мог решить по такой игре Морган. После навеса с угловой отметки мяч попал на ногу защитника, тот пробил слету из района угла вратарской, но Фабиански забрал мяч.

66 мин. Заработали гости право на опасный штрафной вблизи угла штрафной молотобойцев, а после навеса Мэдиссона мяч был выбит на угловой.

64 мин. Разочарованным покидал поле Перес. все же очень неплохой он матч провел, отдав две результативных передачи.

 63 мин. Замена в Лестере. Вместо Переса вышел Медиссон.

 61 мин. Замена в Вест Хэме. Вместо Санчеса вышел Снодграсс.

60 мин. А сейчас еще более печальной могла стать ситуация для хозяев, Джастин прорвался в штрафную и простреливал, но Санчес выбил мяч на угловой.

58 мин. Отыграются ли хозяева во второй раз? вчера мы видели, что Ман Сити остался без очков, ведя в счете 2:0.

 56 мин. ГОЛ! Потеряли хозяева мяч в центре поля, после чего прошел Перес и великолепной проникающей передачей вывел Грея  на свидание с голкипером, а тот спокойно пробил мимо Фабиански в дальний угол.

 54 мин. Замена в Вест Хэме. Вместо Аллера вышел Антонио.

53 мин. В опаснейшую контратаку убежали гости, но Ихеаначо отдал неудачную передачу, чем остался очень расстроен.

50 мин. Не получился опасным удар со штрафного у Фукса. Защитник с левой ноги пытался обвести стенку, но пробил точно в руки Фабиански.

49 мин. А это может быть опасно. Масуаку нарушил правила в двух метрах от границы своей штрафной.

47 мин. И вновь мы видим неспешное начало тайма.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРЕРЫВ!

45 мин. Момент! После подачи углового поборолся за мяч Мусуаку и с нескольких метров пробил рядом со штангой.

45 мин. Совсем другой футбол пошел. Очень агрессивно заиграли хозяева.

45 мин. 3 минуты компенсировал арбитр.

 44 мин. ГОЛ! От правой боковой линии штрафной покатил Андерсон мяч в район 11-и метровой, откуда точно пробил Форнальс.

43 мин. Сразу вырос темп, хозяева опасно атаковали , но дело до удара по воротам не дошло.

41 мин. Опасно! Мог Грей сразу оформить дубль! Ворвался он в штрафную, но при ударе мяч свалился с ноги и улетел в сторону от ворот.

 39 мин. ГОЛ! Не получился удар слету у игрока Лестера после навеса Олбрайтона с левого фланга, после чего не вышел навес и у его партнера, но Перес достал мяч на самой лицевой и головой сбросил к линии вратарской, откуда, также головой, Ихеаначо пробил точно в угол.

37 мин. Очень много борьбы на поле, но сама игра проходит практически без нарушений.

35 мин. Перехватили мяч молотобойцы в центре поля и организовали контратаку три в три, Форнальс навесил к линии штрафной Андерсону, удар слету у которого опасным не получился, сфера прилетела точно в руки голкипера.

33 мин. Опасно! После навеса Грея Морган едва не переправил мяч в ворота, но с нескольких метров пробил слишком слабо и Фабиански без проблем забрал мяч.

31 мин. Все в порядке с левым защитником хозяев, вернулся он уже на поле.

29 мин. Пауза в игре, Масуаку получил повреждене, сразу пошел разминаться Сабалета.

27 мин. Без ворот проходит игра, очень много брака в действиях футболистов обеих команд.

25 мин. Редкая за последние минуты атака лис левым флангом завершилась бесполезным навесом Грея..

23 мин. Последние минуты проходят уже с преимуществом молотобойцев, мяч больше гостит на половине Лестера.

21 мин. Опасно! От левого угла штрафной пробивал Андерсон, но Шмейхель в броске отбил мяч.

19 мин. Результативно прошли в АПЛ матчи этого тура, но у нас кроме пенальти нечего вспомнить.

.17 мин. Переместилась игра в центр поля, ничего интересного сейчас на Олимпийском не происходит.

15 мин. Не совсем понятно, кто в Вест Хэме будет играть на обострение, очень прямолинейно действуют молотобойцы..

13 мин. Не смутил гостей незабитый пенальти, играют они первым номером.

11 мин. ФАБИАНСКИ! Отбивает полк удар Грея с 11-и метровой отметки, хотя игрок Лестера, конечно, пробил не лучшим образом.

 9 мин. ПЕНАЛЬТИ! Врывается в штрафную Ихеаначо, где его сбивает Фабиански! Долгие споры хозяев с арбитром ни к чему не приводят.

7 мин. Право на первый угловой заработал Вест Хэм, однако после навеса Лансини дело до удара по воротам е доходит. 

5 мин. Пока невысок темп матча, гости чаще владеют мячом.

3 мин. Опасно! После навеса с правого фланга отскочил мяч к Олбрайтону, но тот с 12 метров пробил слабо и точно в руки Фабиански.

1 мин. Ярмоленко вновь не попал в заявку хозяев на игру. Похоже, все говорит о том, что он вскоре покинет команду.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 28-го декабря состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Вест Хэм» и  «Лестер». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Олимпийский», начало в 19.30 по киевскому времени.

«Вест Хэм» продолжает опускаться в подвалы турнирной таблицы АПЛ. В «Boxing Day» «молотобойцы» уступили «Кристал Пэлас», потерпев восьмое поражение в последних одиннадцати матчах, после чего находятся всего в шаге от зоны вылета. Игра с «Лестером» ничего хорошего хозяевам не предвещает. «Лисы» после восьми побед подряд не могут выиграть три тура, потерпев два подряд болезненных поражения от лидеров, «Ливерпуля» и «Ман Сити»,  и горят желанием прервать неудачную серию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вест Хэм» – «Лестер».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    axylinam
    axylinam, 28.12.2019 22:46
    0
    TimurKhAI, 28.12.2019 22:42
    Да не так уж и давно они играли в ЛЕ – последний раз в сезонах 15/16 и 16/17.
    Ну как играли... Дважды подряд влетели в квалификации одним и тем же румынским ноунеймам под названием Астра
    пардон
    Ссылка
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 28.12.2019 22:42
    0
    axylinam, 28.12.2019 21:38
    Молотобойцы в еврокубках в последний раз наверное играли лет двадцать назад.если такая команда вылетит из премьер лиги.этого никто и не заметит.зря Ярмоленко туда перешёл.единственный плюс-В Лондоне пожил
    Да не так уж и давно они играли в ЛЕ – последний раз в сезонах 15/16 и 16/17.
    Ну как играли... Дважды подряд влетели в квалификации одним и тем же румынским ноунеймам под названием Астра
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 28.12.2019 22:11
    0
    maxaonin8, 28.12.2019 21:59
    Ты смотри как запели. А после перехода какие оды пелись, мама не горюй. "Один из лучших составов в лиге". "Претенденты на еврокубки". "Команда - пушка"... Хваленым Бревноленкам и Коноплианкам с Зозулей нужно учится у Яремчука и Малиновского, которые тихой сопой всерьез заявили о себе без истерик, но упорным трудом.
    Команда пушка был пока форварда не продали в Китай. Теперь забивать некому. Один Снодграсс забивает. Плюс в защите проходно
    Ссылка
    maxaonin8
      maxaonin8, 28.12.2019 21:59
    -1
    axylinam, 28.12.2019 21:38
    Молотобойцы в еврокубках в последний раз наверное играли лет двадцать назад.если такая команда вылетит из премьер лиги.этого никто и не заметит.зря Ярмоленко туда перешёл.единственный плюс-В Лондоне пожил
    Ты смотри как запели. А после перехода какие оды пелись, мама не горюй. "Один из лучших составов в лиге". "Претенденты на еврокубки". "Команда - пушка"... Хваленым Бревноленкам и Коноплианкам с Зозулей нужно учится у Яремчука и Малиновского, которые тихой сопой всерьез заявили о себе без истерик, но упорным трудом.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 28.12.2019 21:38
    0
    Молотобойцы в еврокубках в последний раз наверное играли лет двадцать назад.если такая команда вылетит из премьер лиги.этого никто и не заметит.зря Ярмоленко туда перешёл.единственный плюс-В Лондоне пожил
    Ссылка
    igor-trener
      igor-trener, 28.12.2019 21:30
    +2
    без Ярмолы и результат улучшился у Вест Хэме
    Ссылка
    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 28.12.2019 21:15
    -3
    Dima Tretyak, 28.12.2019 19:47
    Писали же травма
    А може як у Беседіна? Травма?
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 28.12.2019 21:08
    0
    Вот Лестер на лохах и отыгрался
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 28.12.2019 20:50
    +1
    Вест Хэм опустится в Чемпионшип.
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 28.12.2019 20:20
    -1
    Могутній Вес Морган на жаль вже game over ..
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 28.12.2019 19:52
    +6
    Серьезный специалист ведет текстовую трансляцию.... У Ярмолы травма.. готовиться нужно к работе
    Ссылка
    Dima Tretyak
      Dima Tretyak, 28.12.2019 19:47
    +5
    Писали же травма
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 28.12.2019 19:52
    +6
    Серьезный специалист ведет текстовую трансляцию.... У Ярмолы травма.. готовиться нужно к работе
    Ссылка
    Dima Tretyak
      Dima Tretyak, 28.12.2019 19:47
    +5
    Писали же травма
    Ссылка
    igor-trener
    online
      igor-trener, 28.12.2019 21:30
    +2
    без Ярмолы и результат улучшился у Вест Хэме
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 28.12.2019 20:50
    +1
    Вест Хэм опустится в Чемпионшип.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 28.12.2019 22:46
    0
    TimurKhAI, 28.12.2019 22:42
    Да не так уж и давно они играли в ЛЕ – последний раз в сезонах 15/16 и 16/17.
    Ну как играли... Дважды подряд влетели в квалификации одним и тем же румынским ноунеймам под названием Астра
    пардон
    Ссылка
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 28.12.2019 22:42
    0
    axylinam, 28.12.2019 21:38
    Молотобойцы в еврокубках в последний раз наверное играли лет двадцать назад.если такая команда вылетит из премьер лиги.этого никто и не заметит.зря Ярмоленко туда перешёл.единственный плюс-В Лондоне пожил
    Да не так уж и давно они играли в ЛЕ – последний раз в сезонах 15/16 и 16/17.
    Ну как играли... Дважды подряд влетели в квалификации одним и тем же румынским ноунеймам под названием Астра
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 28.12.2019 22:11
    0
    maxaonin8, 28.12.2019 21:59
    Ты смотри как запели. А после перехода какие оды пелись, мама не горюй. "Один из лучших составов в лиге". "Претенденты на еврокубки". "Команда - пушка"... Хваленым Бревноленкам и Коноплианкам с Зозулей нужно учится у Яремчука и Малиновского, которые тихой сопой всерьез заявили о себе без истерик, но упорным трудом.
    Команда пушка был пока форварда не продали в Китай. Теперь забивать некому. Один Снодграсс забивает. Плюс в защите проходно
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 28.12.2019 21:38
    0
    Молотобойцы в еврокубках в последний раз наверное играли лет двадцать назад.если такая команда вылетит из премьер лиги.этого никто и не заметит.зря Ярмоленко туда перешёл.единственный плюс-В Лондоне пожил
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 28.12.2019 21:08
    0
    Вот Лестер на лохах и отыгрался
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности