Навалка мог возглавить киевское Динамо

Экс-тренер сборной Польши вел переговоры с киевским клубом

  • 28.12.2019 18:47
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Навалка мог возглавить киевское Динамо
© Dziennik Zachodni. Адам Навалка

62-летний польский польский тренер Адам Навалка летом 2018-го года контактировал с руководством киевского «Динамо» относительно работы в украинском клубе.

С 2013-го по 2018-й годы Навалка руководил национальной сборной Польши. После окончания контракта с Польским футбольным союзом специалист вел переговоры с киевлянами, а также с несколькими итальянскими клубами.

В итоге Навалка вернулся в польскую премьер-лигу, возглавив «Лех», с которым в прошлом сезоне занял 8-е место, а в текущем сезоне идет на 5-м месте.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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