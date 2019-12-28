Алан Патрик может перейти во Фламенго

Полузащитник «Шахтера» заинтересовал бразильский клуб

  • 28.12.2019 15:23
  • 953 просмотра
  • 2 комментария
Алан Патрик может перейти во Фламенго
© ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик

Бразильский хавбек «Шахтера» Алан Патрик может вернуться на родину. Как сообщает журналист Ренату Роваи, «Фламенго» хочет подписать футболиста украинского клуба.

28-летний бразилец в этом сезоне провел 21 матч за «Шахтер», забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

Отметим, что в сезоне 2015/16 Патрик уже играл за «Фламенго» на правах аренды.

Контракт футболиста с «Шахтером» истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что хавбек «Шахтера» Тете интересен «Баварии».

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Источник — Twitter

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Комментарии
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 28.12.2019 15:53
    0
    tima fialko, 28.12.2019 15:38
    Варто було Патріку нарешті заграти,як давно чекали в "Шахтарі",і відразу запрошення в бразильський топ клуб.За украінським футболом,уважно слідкують...
    Да только денег у них нет таких которые просят кроты
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 28.12.2019 15:38
    0
    Варто було Патріку нарешті заграти,як давно чекали в "Шахтарі",і відразу запрошення в бразильський топ клуб.За украінським футболом,уважно слідкують...
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 28.12.2019 15:53
    0
    tima fialko, 28.12.2019 15:38
    Варто було Патріку нарешті заграти,як давно чекали в "Шахтарі",і відразу запрошення в бразильський топ клуб.За украінським футболом,уважно слідкують...
    Да только денег у них нет таких которые просят кроты
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 28.12.2019 15:38
    0
    Варто було Патріку нарешті заграти,як давно чекали в "Шахтарі",і відразу запрошення в бразильський топ клуб.За украінським футболом,уважно слідкують...
    Ссылка
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