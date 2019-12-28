Алан Патрик может перейти во Фламенго

Бразильский хавбек «Шахтера» Алан Патрик может вернуться на родину. Как сообщает журналист Ренату Роваи, «Фламенго» хочет подписать футболиста украинского клуба.
28-летний бразилец в этом сезоне провел 21 матч за «Шахтер», забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.
Отметим, что в сезоне 2015/16 Патрик уже играл за «Фламенго» на правах аренды.
Контракт футболиста с «Шахтером» истекает летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что хавбек «Шахтера» Тете интересен «Баварии».
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Источник — Twitter
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