Алан Патрик может перейти во Фламенго

Бразильский хавбек «Шахтера» Алан Патрик может вернуться на родину. Как сообщает журналист Ренату Роваи, «Фламенго» хочет подписать футболиста украинского клуба.

28-летний бразилец в этом сезоне провел 21 матч за «Шахтер», забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

Отметим, что в сезоне 2015/16 Патрик уже играл за «Фламенго» на правах аренды.

Контракт футболиста с «Шахтером» истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что хавбек «Шахтера» Тете интересен «Баварии».