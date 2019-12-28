Артем БЕСЕДИН: «Не вижу, чему мог бы научиться у Родригеса и Соля»

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал, что не видит, чему можно научиться у одноклубников Франа Соля и Жерсона Родригеша.
— На своей позиции за место в стартовом составе вы конкурируете с Жерсоном Родригесом и Франом Солем. А какие отношения у вас в повседневной жизни?
— Нормальные, рабочие. Не скажу, что мы друзья. Просто хорошо общаемся. Между нами здоровая конкуренция, поэтому никаких проблем.
— Есть что-то, чему вы могли бы научиться друг у друга?
— Трудно сказать. Конечно, я смотрю на игру многих нападающих и хочу перенимать у них самое лучшее. Например, когда в команде были Мораес и Мбокани, у них, действительно, можно было чему-то научиться, ведь это опытные футболисты, которые много где играли, обладали хорошими футбольными качествами, поэтому, когда смотрел на их игру, учился. А что касается конкретно Родригеса и Соля, при всем к ним уважении, я не вижу, какие качества у них можно было бы позаимствовать для себя, которые помогли бы в будущем.
Ранее сообщалось, что Беседин не прошел допинг-тест после матча с «Мальме».
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Источник — Динамо Киев от Шурика
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Артем, у каждого умного человека есть чему поучиться,тем более Тебе!!!
Иначе старого давайте такие интервью при своём нынешнем уровне игре
Артем, у каждого умного человека есть чему поучиться,тем более Тебе!!!
Иначе старого давайте такие интервью при своём нынешнем уровне игре
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