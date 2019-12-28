Артем БЕСЕДИН: «Не вижу, чему мог бы научиться у Родригеса и Соля»

Форвард «Динамо» считает, что мог позаимствовать лучшие качества у Мораеса и Мбокани

  • 28.12.2019 09:04
  • 3098 просмотров
  • 10 комментариев
Артем БЕСЕДИН: «Не вижу, чему мог бы научиться у Родригеса и Соля»
© ФК Динамо. Артем Беседин
Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал, что не видит, чему можно научиться у одноклубников Франа Соля и Жерсона Родригеша.
 
— На своей позиции за место в стартовом составе вы конкурируете с Жерсоном Родригесом и Франом Солем. А какие отношения у вас в повседневной жизни?
— Нормальные, рабочие. Не скажу, что мы друзья. Просто хорошо общаемся. Между нами здоровая конкуренция, поэтому никаких проблем.
 
— Есть что-то, чему вы могли бы научиться друг у друга?
— Трудно сказать. Конечно, я смотрю на игру многих нападающих и хочу перенимать у них самое лучшее. Например, когда в команде были Мораес и Мбокани, у них, действительно, можно было чему-то научиться, ведь это опытные футболисты, которые много где играли, обладали хорошими футбольными качествами, поэтому, когда смотрел на их игру, учился. А что касается конкретно Родригеса и Соля, при всем к ним уважении, я не вижу, какие качества у них можно было бы позаимствовать для себя, которые помогли бы в будущем.
 
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Источник — Динамо Киев от Шурика

(14 голосов)

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Комментарии
    Ярослав Скориков
      Ярослав Скориков, 28.12.2019 10:26
    +1
    Человек должен учиться, даже тогда, когда поучение написано на стене......
    Артем, у каждого умного человека есть чему поучиться,тем более Тебе!!!
    Ссылка
    daniilas
      daniilas, 28.12.2019 09:56
    +1
    Беседин забыл сказать, что мне в принципе есть чем можно поучится у них, это не жрать допинг, они сцуки не жрут, а у меня силы воли не хватает
    Ссылка
    Виталик Приз
      Виталик Приз, 28.12.2019 09:47
    0
    И это говорит абсолютно деревянный игрок, от которого ток как от штанги залетает, те не то что у них над учится, а еще по дворам пройтись и посмотреть как играют парни))))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.12.2019 09:47
    0
    Я так понимаю у Беседина уже « Горит сарай , гори и хата»
    Иначе старого давайте такие интервью при своём нынешнем уровне игре
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 28.12.2019 09:40
    0
    Обгадить в прессе конкурентов самое милое дело.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 28.12.2019 09:31
    0
    Соль супер забивной нападающий. Не туда попал
    Ссылка
    buka
      buka, 28.12.2019 09:26
    0
    Буратино есть Буратино! Слава Богу, я надеюсь, мы его минимум год не увидим на поле!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 28.12.2019 09:07
    +11
    Як мінімум міг би повчитись не жрати допінг. А в Соля взагалі, як після перенесеного раку битись і грати у футбол
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 28.12.2019 09:07
    +1
    его интервью читать интереснее чем наблюдать за его игрой на поле.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.12.2019 09:03
    +7
    Обосрал так обосрал. Молчал бы уже допинговый!!!!!!!!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 28.12.2019 09:07
    +11
    Як мінімум міг би повчитись не жрати допінг. А в Соля взагалі, як після перенесеного раку битись і грати у футбол
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.12.2019 09:03
    +7
    Обосрал так обосрал. Молчал бы уже допинговый!!!!!!!!
    Ссылка
    Ярослав Скориков
      Ярослав Скориков, 28.12.2019 10:26
    +1
    Человек должен учиться, даже тогда, когда поучение написано на стене......
    Артем, у каждого умного человека есть чему поучиться,тем более Тебе!!!
    Ссылка
    daniilas
      daniilas, 28.12.2019 09:56
    +1
    Беседин забыл сказать, что мне в принципе есть чем можно поучится у них, это не жрать допинг, они сцуки не жрут, а у меня силы воли не хватает
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 28.12.2019 09:07
    +1
    его интервью читать интереснее чем наблюдать за его игрой на поле.
    Ссылка
    Виталик Приз
      Виталик Приз, 28.12.2019 09:47
    0
    И это говорит абсолютно деревянный игрок, от которого ток как от штанги залетает, те не то что у них над учится, а еще по дворам пройтись и посмотреть как играют парни))))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.12.2019 09:47
    0
    Я так понимаю у Беседина уже « Горит сарай , гори и хата»
    Иначе старого давайте такие интервью при своём нынешнем уровне игре
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 28.12.2019 09:40
    0
    Обгадить в прессе конкурентов самое милое дело.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 28.12.2019 09:31
    0
    Соль супер забивной нападающий. Не туда попал
    Ссылка
    buka
      buka, 28.12.2019 09:26
    0
    Буратино есть Буратино! Слава Богу, я надеюсь, мы его минимум год не увидим на поле!
    Ссылка
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