Артем БЕСЕДИН: «Не вижу, чему мог бы научиться у Родригеса и Соля»

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал, что не видит, чему можно научиться у одноклубников Франа Соля и Жерсона Родригеша.

— На своей позиции за место в стартовом составе вы конкурируете с Жерсоном Родригесом и Франом Солем. А какие отношения у вас в повседневной жизни?

— Нормальные, рабочие. Не скажу, что мы друзья. Просто хорошо общаемся. Между нами здоровая конкуренция, поэтому никаких проблем.

— Есть что-то, чему вы могли бы научиться друг у друга?

— Трудно сказать. Конечно, я смотрю на игру многих нападающих и хочу перенимать у них самое лучшее. Например, когда в команде были Мораес и Мбокани, у них, действительно, можно было чему-то научиться, ведь это опытные футболисты, которые много где играли, обладали хорошими футбольными качествами, поэтому, когда смотрел на их игру, учился. А что касается конкретно Родригеса и Соля, при всем к ним уважении, я не вижу, какие качества у них можно было бы позаимствовать для себя, которые помогли бы в будущем.