Карпаты должны игрокам зарплату за 2,5 месяца

Перед отпуском расплатились только с легионерами

  • 28.12.2019 12:49
  • 1214 просмотров
  • 5 комментариев
Карпаты должны игрокам зарплату за 2,5 месяца
© ФК Карпаты
Львовские «Карпаты» имеют задолженность перед командой по зарплате. По данным источника, игрокам не выплатили зарплату за 2,5 месяца. Перед отпуском расплатились только с легионерами.
 
Также сообщается, что у львовской команды в этом сезоне не предусмотрена система выплаты премиальных. В отпуск команда ушла без денег.
 
Отметим, что на зимний перерыв «Карпаты» ушли на последнем месте в таблице украинской Премьер-лиги, имея в активе 11 очков. Отставание от предпоследней позиции составляет три очка.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 28.12.2019 13:39
    0
    І як можна вимагати в команди результату, якщо не передбачена система преміальних? Ось і відповідь чому Карпати на останньому місці. Який сенс гравцям викладатись на полі, якщо по грошах все те саме виходить. Це реально або пора самоліквідовуватись як Дніпро чи Металіст, або віддавати клуб у інші руки, якщо є бажаючі
    Ссылка
    Oles Khorungiy
    online
      Oles Khorungiy, 28.12.2019 13:26
    0
    rasheed_iverson, 28.12.2019 13:08
    Прям як у мене на роботі. Тоже винні мені за 2 місяці зп
    Друг, тоже самое: 2 месяца. Так и живем...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 28.12.2019 13:24
    0
    Походу пердив не за горами...(
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 28.12.2019 13:08
    +2
    Прям як у мене на роботі. Тоже винні мені за 2 місяці зп
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 28.12.2019 12:51
    0
    "В УПЛ у нас найбільше спонсорів, та й в Європі, напевно, ми на перших місцях".
    Виконавчий директор «Карпат» Ростислав Ящишин (04.12.2019)
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 28.12.2019 13:08
    +2
    Прям як у мене на роботі. Тоже винні мені за 2 місяці зп
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 28.12.2019 13:39
    0
    І як можна вимагати в команди результату, якщо не передбачена система преміальних? Ось і відповідь чому Карпати на останньому місці. Який сенс гравцям викладатись на полі, якщо по грошах все те саме виходить. Це реально або пора самоліквідовуватись як Дніпро чи Металіст, або віддавати клуб у інші руки, якщо є бажаючі
    Ссылка
    Oles Khorungiy
    online
      Oles Khorungiy, 28.12.2019 13:26
    0
    rasheed_iverson, 28.12.2019 13:08
    Прям як у мене на роботі. Тоже винні мені за 2 місяці зп
    Друг, тоже самое: 2 месяца. Так и живем...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 28.12.2019 13:24
    0
    Походу пердив не за горами...(
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 28.12.2019 12:51
    0
    "В УПЛ у нас найбільше спонсорів, та й в Європі, напевно, ми на перших місцях".
    Виконавчий директор «Карпат» Ростислав Ящишин (04.12.2019)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности