Карпаты должны игрокам зарплату за 2,5 месяца

Львовские «Карпаты» имеют задолженность перед командой по зарплате. По данным источника, игрокам не выплатили зарплату за 2,5 месяца. Перед отпуском расплатились только с легионерами.
Также сообщается, что у львовской команды в этом сезоне не предусмотрена система выплаты премиальных. В отпуск команда ушла без денег.
Отметим, что на зимний перерыв «Карпаты» ушли на последнем месте в таблице украинской Премьер-лиги, имея в активе 11 очков. Отставание от предпоследней позиции составляет три очка.
Напомним, ранее «Карпаты» попрощались с хавбеком Войковичем. «Зелено-белые» планируют выйти из отпуска 13 января.
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Источник — Footboom
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Виконавчий директор «Карпат» Ростислав Ящишин (04.12.2019)
Виконавчий директор «Карпат» Ростислав Ящишин (04.12.2019)
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