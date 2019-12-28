Карпаты должны игрокам зарплату за 2,5 месяца

Львовские «Карпаты» имеют задолженность перед командой по зарплате. По данным источника, игрокам не выплатили зарплату за 2,5 месяца. Перед отпуском расплатились только с легионерами.

Также сообщается, что у львовской команды в этом сезоне не предусмотрена система выплаты премиальных. В отпуск команда ушла без денег.

Отметим, что на зимний перерыв «Карпаты» ушли на последнем месте в таблице украинской Премьер-лиги, имея в активе 11 очков. Отставание от предпоследней позиции составляет три очка.