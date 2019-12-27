Травма Ярмоленко, Ливерпуль уничтожил Лестер, Астана уволит Григорчука

Главные новости за 26-е декабря на Sport.ua

  • 27.12.2019 02:00
  • 302 просмотра
  • 1 комментарий
Травма Ярмоленко, Ливерпуль уничтожил Лестер, Астана уволит Григорчука
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 26-е декабря.

1. Почему у Ярмоленко не получается в Вест Хэме. Валерий Василенко разбирается, что не так с карьерой одного из лучших украинских игроков.

2. Ярмоленко выбыл на 3-4 недели из-за травмы. Украинский вингер «Вест Хэма» больше не сыграет в 2019 году.

3. Григорчук в ближайшее время покинет Астану. Казахстанский клуб выплатит компенсацию украинскому тренеру.

4. Нокаут в боксинг-дэй! Ливерпуль в гостях уничтожил Лестер. Четыре мяча отправили подопечные Юргена Клоппа в ворота соперника.

5. 10 игроков, которым пора покинуть УПЛ ради карьеры. Выбираем тех, кому пора пожелать счастливого плавания за пределами отечественной Премьер-лиги.

6. Определились соперники Динамо на сборе в Турции. Команда проведет 6 матчей.

7. Газиантепспор хочет выкупить Кайоде. Турецкий клуб доволен игрой форварда «Шахтера».

8. Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019-го года. Нападающий «Баварии» обошел Месси и Мбаппе.

9. АПЛ. Артета начал с ничьей, поражение Челси, неудача команды Ярмоленко. Состоялся ряд матчей 19-го тура АПЛ.

10. НБА. Бостон, Филадельфия и Клипперс побеждают на Рождество. Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    greghalgdisseu
    online
    greghalgdisseu, 27.12.2019 02:24
    0
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    greghalgdisseu
    online
    greghalgdisseu, 27.12.2019 02:24
    0
    Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), порадуй себя и её на новый год, вот все описано подробно ---- https://blu.vn/sexmen
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