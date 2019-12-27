Травма Ярмоленко, Ливерпуль уничтожил Лестер, Астана уволит Григорчука

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 26-е декабря.
1. Почему у Ярмоленко не получается в Вест Хэме. Валерий Василенко разбирается, что не так с карьерой одного из лучших украинских игроков.
2. Ярмоленко выбыл на 3-4 недели из-за травмы. Украинский вингер «Вест Хэма» больше не сыграет в 2019 году.
3. Григорчук в ближайшее время покинет Астану. Казахстанский клуб выплатит компенсацию украинскому тренеру.
4. Нокаут в боксинг-дэй! Ливерпуль в гостях уничтожил Лестер. Четыре мяча отправили подопечные Юргена Клоппа в ворота соперника.
5. 10 игроков, которым пора покинуть УПЛ ради карьеры. Выбираем тех, кому пора пожелать счастливого плавания за пределами отечественной Премьер-лиги.
6. Определились соперники Динамо на сборе в Турции. Команда проведет 6 матчей.
7. Газиантепспор хочет выкупить Кайоде. Турецкий клуб доволен игрой форварда «Шахтера».
8. Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019-го года. Нападающий «Баварии» обошел Месси и Мбаппе.
9. АПЛ. Артета начал с ничьей, поражение Челси, неудача команды Ярмоленко. Состоялся ряд матчей 19-го тура АПЛ.
10. НБА. Бостон, Филадельфия и Клипперс побеждают на Рождество. Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.
Источник — Sport.ua
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