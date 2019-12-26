Почему у Ярмоленко не получается в Вест Хэме

От любви до ненависти – один шаг. А если говорить о любви футбольных фанатов – то и того меньше. Все мы помним, как не так уж и давно фаны «Вест Хэма» были готовы носить на руках украинского полузащитника команды Андрея Ярмоленко. Еще в сентябре этого года Андрей не мог нормально выехать из базы «молотобойцев» - юные болельщики лондонского клуба выстраивались в очередь, чтобы взять автограф у своего кумира. Но прошло каких-то пару месяцев, и самым толерантным эпитетом на болельщицких форумах «Вест Хэма» по отношению к Ярмоле является «он не приносит пользу Вест Хэму».
Примечательно, что и в «Боруссии», где украинский вингер выступал до вояжа на Альбион, отношение болел команды было аналогичным: сначала они его боготворили (лето-начала осени), но ближе к зиме все изменилось с точностью до наоборот. Почему же так произошло? Кто виноват и что делать?
Вопросы весьма непраздные и очень сложные, так что ответить однозначно, к примеру, как в случае с карьерой Артема Милевского, не получится. Но, все же, даже в этом ворохе субъективных и объективных факторов, проблем и недоразумений можно отыскать сразу несколько ниточек, которые приведут к ответу. Правильному ответу.
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Итак, в первую очередь нужно говорить о том, что Ярмоленко достаточно поздно перебрался в футбольную Европу. Да что там поздно: очень поздно. Мы видим на примерах его молодых партнеров по сборной Украины – Малиновского, Зинченко, Яремчука, что для того, чтобы заиграть «там» на серьезном уровне, нужно не менее серьезно поломать свой менталитет, свое понимание футбола.
Твиттер Вест Хэма. Андрей Ярмоленко
Этот процесс очень чреват – и психологическими, и физическими травмами. Но одно дело, когда ты трансформируешься в 20 лет, и совсем другое – в 27-м. За десять лет украинской карьеры Ярмоленко привык жить по определенному игровому графику, четко расписанному до недели. Он привык, что зимой отдыхает, в июне-июле тоже, затем в августе-сентябре форсируется форма, а в декабре уже все мысли снова об отпуске. Этот график для АПЛ и/или Бундеслиги – детский лепет, убожество. Там совсем другое расписание, иные приоритеты и пики формы. Увы, но запрограммированный на УПЛ организм Ярмоленко так и не привык ни к новым нагрузкам, ни к новым вызовам, ни к иному темпу. Отсюда и досадные резонансные травмы: трижды под конец года. Это не его вина. Но это его беда. Мышечную память обмануть не удалось.
А прибавьте к этому еще и вынужденный почти годичный простой из-за разрыва ахилла – так или иначе, но футболист должен обращать на это внимание, подсознательно беречь себя, ведь в случае рецидива сразу нужно заканчивать карьеру. Словом, расхожее утверждение «лучше поздно, чем никогда», в данном случае сыграло злую шутку.
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Момент второй, более субъективный. В «Динамо» Ярмоленко был не только лучшим футболистом, но кем-то сродни короля. Примерно таким по статусу, как его тезка Шевченко. Однако и в «Боруссии», и в «Вест Хэме» Андрей стал просто одним из многих. Да, его покупали что в клуб из Дортмунда, что в коллектив из Лондона с определенным статусом и с определенными надеждами, но чего греха таить: он их не оправдал. Ни в «Боруссии», ни в «Вест Хэме» Андрей так и не стал хотя бы заправским игроком основного состава. Все три его зарубежные сезоны проходили по одному и тому же сценарию: сразу за «здравие», но затем «за упокой». И не только потому, что он так и не смог привыкнуть к новому рабочему расписанию.
Увы, но можно говорить и о том, что его потенциала просто не хватает для топ-лиг. Особенно АПЛ. Он не может похвастаться шальной скоростью, не хватает ему и физики. Да и в оборону он не всегда успевает возвращаться. И, снова-таки, не потому, что не хочет. А из-за того, что просто не успевает. Не может. Гены, знаете ли. Это в случае с Коноплянкой, карьера которого до поры до времени развивалась по схожему сценарию, мы можем робко говорить о том, что присутствует элемент лени, гордыни или необузданности. У Андрея всего этого налета нет. Желания – хоть отбавляй. Но его умения и возможности в условиях самой сильной лиги мира, к сожалению, ограничены.
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Ну и, как всегда в подобных случаях, что же делать? На всем нашем спортивном информпространстве полно инсайдов не только об очередной травме Ярмоленко, но и о том, что, дескать, «молотобойцы» хотят уже в это зимнее трансферное окно избавиться от услуг украинца. Как бы не кипел наш разум возмущенный, но в этой неприятной инфе есть доля истины. И логики. Лидером команды Ярмоленко не стал. И уже вряд ли станет. Ему уже 30-ть, и быстрее и сильнее он тоже уже не будет. Поэтому, как бы ни комфортно семье Андрея жилось в столице Британии, рано или поздно (а, скорее всего, рано) нужно будет принимать решение о смене обстановки.
Твиттер Вест Хэма
И в этой связи, как мне кажется, есть два варианта: простой и нестандартный. Первый – вернуться в киевское «Динамо». Ну, на то он и простой, этот вариант. В родной команде ему наверняка будут рады. И он закончит примерно так, как и его тезка Шевченко: под звук фанфар, с проседью, и с железобетонным местом в основе. Но в этого пути есть несколько изъянов. Первоочередно в данном случае можно говорить о том, что возможное возвращение Андрея в «Динамо» может поставить крест на карьере в этом клубе сразу нескольких молодых и все еще перспективных полузащитников. Да и, вполне может так случиться, что Ярмола, как и поздний Шева, станет на поле прижизненным памятником себе. То есть, его будут ставить в состав не благодаря, а вопреки. Нужно ли ему это? К тому же, разница между им и Шевой в том, что тот возвращался в «Динамо» доигрывать, а Ярмола все еще может и хочет играть. Хотя бы в силу возрастной разницы.
Второй путь – попытаться все же найти себя в зарубежном чемпионате. Видится, что Андрею все же есть, что доказывать. Прежде всего себе. И в условных «Марселе», «Парме» или «Вердере», не говоря уже о «ПСВ» или «Галатасарае», он бы еще «попылил». Ведь желания и мастерства для такого уровня хватит. К тому же, остается какая-то недосказанность, неудовлетворенность от его европейской карьеры. Ее еще можно спасти, можно реанимировать, можно перезапустить. Но для этого нужно правильно расставить акценты и приоритеты. Повторюсь: он еще может и должен играть.
А доигрывать Андрей всегда успеет.
Источник — Sport.ua
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У Йовича в Реале?
У Ребича в Милане?
Как можно давать оценку футболисту который пропустил огромное количество времени из за операции.??
Блин но это не профессионально.
Чемпионат ещё не прошел.
Абсурдная статья.
У Йовича в Реале?
У Ребича в Милане?
Как можно давать оценку футболисту который пропустил огромное количество времени из за операции.??
Блин но это не профессионально.
Чемпионат ещё не прошел.
Абсурдная статья.
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