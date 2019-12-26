Почему у Ярмоленко не получается в Вест Хэме

Валерий Василенко разбирается, что не так с карьерой одного из лучших украинских игроков

  • 26.12.2019 16:03
  • 4371 просмотр
  • 17 комментариев
Почему у Ярмоленко не получается в Вест Хэме
© Твиттер Вест Хэма. Андрей Ярмоленко

От любви до ненависти – один шаг. А если говорить о любви футбольных фанатов – то и того меньше. Все мы помним, как не так уж и давно фаны «Вест Хэма» были готовы носить на руках украинского полузащитника команды Андрея Ярмоленко. Еще в сентябре этого года Андрей не мог нормально выехать из базы «молотобойцев» - юные болельщики лондонского клуба выстраивались в очередь, чтобы взять автограф у своего кумира. Но прошло каких-то пару месяцев, и самым толерантным эпитетом на болельщицких форумах «Вест Хэма» по отношению к Ярмоле является «он не приносит пользу Вест Хэму».

Примечательно, что и в «Боруссии», где украинский вингер выступал до вояжа на Альбион, отношение болел команды было аналогичным: сначала они его боготворили (лето-начала осени), но ближе к зиме все изменилось с точностью до наоборот. Почему же так произошло? Кто виноват и что делать?

Вопросы весьма непраздные и очень сложные, так что ответить однозначно, к примеру, как в случае с карьерой Артема Милевского, не получится. Но, все же, даже в этом ворохе субъективных и объективных факторов, проблем и недоразумений можно отыскать сразу несколько ниточек, которые приведут к ответу. Правильному ответу.

***

Итак, в первую очередь нужно говорить о том, что Ярмоленко достаточно поздно перебрался в футбольную Европу. Да что там поздно: очень поздно. Мы видим на примерах его молодых партнеров по сборной Украины – Малиновского, Зинченко, Яремчука, что для того, чтобы заиграть «там» на серьезном уровне, нужно не менее серьезно поломать свой менталитет, свое понимание футбола.

Твиттер Вест Хэма. Андрей Ярмоленко

Этот процесс очень чреват – и психологическими, и физическими травмами. Но одно дело, когда ты трансформируешься в 20 лет, и совсем другое – в 27-м. За десять лет украинской карьеры Ярмоленко привык жить по определенному игровому графику, четко расписанному до недели. Он привык, что зимой отдыхает, в июне-июле тоже, затем в августе-сентябре форсируется форма, а в декабре уже все мысли снова об отпуске. Этот график для АПЛ и/или Бундеслиги – детский лепет, убожество. Там совсем другое расписание, иные приоритеты и пики формы. Увы, но запрограммированный на УПЛ организм Ярмоленко так и не привык ни к новым нагрузкам, ни к новым вызовам, ни к иному темпу. Отсюда и досадные резонансные травмы: трижды под конец года. Это не его вина. Но это его беда. Мышечную память обмануть не удалось.

А прибавьте к этому еще и вынужденный почти годичный простой из-за разрыва ахилла – так или иначе, но футболист должен обращать на это внимание, подсознательно беречь себя, ведь в случае рецидива сразу нужно заканчивать карьеру. Словом, расхожее утверждение «лучше поздно, чем никогда», в данном случае сыграло злую шутку. 

***

Момент второй, более субъективный. В «Динамо» Ярмоленко был не только лучшим футболистом, но кем-то сродни короля. Примерно таким по статусу, как его тезка Шевченко. Однако и в «Боруссии», и в «Вест Хэме» Андрей стал просто одним из многих. Да, его покупали что в клуб из Дортмунда, что в коллектив из Лондона с определенным статусом и с определенными надеждами, но чего греха таить: он их не оправдал. Ни в «Боруссии», ни в «Вест Хэме» Андрей так и не стал хотя бы заправским игроком основного состава. Все три его зарубежные сезоны проходили по одному и тому же сценарию: сразу за «здравие», но затем «за упокой». И не только потому, что он так и не смог привыкнуть к новому рабочему расписанию.

Увы, но можно говорить и о том, что его потенциала просто не хватает для топ-лиг. Особенно АПЛ. Он не может похвастаться шальной скоростью, не хватает ему и физики. Да и в оборону он не всегда успевает возвращаться. И, снова-таки, не потому, что не хочет. А из-за того, что просто не успевает. Не может. Гены, знаете ли. Это в случае с Коноплянкой, карьера которого до поры до времени развивалась по схожему сценарию, мы можем робко говорить о том, что присутствует элемент лени, гордыни или необузданности. У Андрея всего этого налета нет. Желания – хоть отбавляй. Но его умения и возможности в условиях самой сильной лиги мира, к сожалению, ограничены.

***

Ну и, как всегда в подобных случаях, что же делать? На всем нашем спортивном информпространстве полно инсайдов не только об очередной травме Ярмоленко, но и о том, что, дескать, «молотобойцы» хотят уже в это зимнее трансферное окно избавиться от услуг украинца. Как бы не кипел наш разум возмущенный, но в этой неприятной инфе есть доля истины. И логики. Лидером команды Ярмоленко не стал. И уже вряд ли станет. Ему уже 30-ть, и быстрее и сильнее он тоже уже не будет. Поэтому, как бы ни комфортно семье Андрея жилось в столице Британии, рано или поздно (а, скорее всего, рано) нужно будет принимать решение о смене обстановки.

Твиттер Вест Хэма

И в этой связи, как мне кажется, есть два варианта: простой и нестандартный. Первый – вернуться в киевское «Динамо». Ну, на то он и простой, этот вариант. В родной команде ему наверняка будут рады. И он закончит примерно так, как и его тезка Шевченко: под звук фанфар, с проседью, и с железобетонным местом в основе. Но в этого пути есть несколько изъянов. Первоочередно в данном случае можно говорить о том, что возможное возвращение Андрея в «Динамо» может поставить крест на карьере в этом клубе сразу нескольких молодых и все еще перспективных полузащитников. Да и, вполне может так случиться, что Ярмола, как и поздний Шева, станет на поле прижизненным памятником себе. То есть, его будут ставить в состав не благодаря, а вопреки. Нужно ли ему это? К тому же, разница между им и Шевой в том, что тот возвращался в «Динамо» доигрывать, а Ярмола все еще может и хочет играть. Хотя бы в силу возрастной разницы.

Второй путь – попытаться все же найти себя в зарубежном чемпионате. Видится, что Андрею все же есть, что доказывать. Прежде всего себе. И в условных «Марселе», «Парме» или «Вердере», не говоря уже о «ПСВ» или «Галатасарае», он бы еще «попылил». Ведь желания и мастерства для такого уровня хватит. К тому же, остается какая-то недосказанность, неудовлетворенность от его европейской карьеры. Ее еще можно спасти, можно реанимировать, можно перезапустить. Но для этого нужно правильно расставить акценты и приоритеты. Повторюсь: он еще может и должен играть.

А доигрывать Андрей всегда успеет.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Manticora
    online
      Manticora, 26.12.2019 17:18
    -1
    Потому что дно
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 26.12.2019 16:59
    0
    В Динамо точно сейчас не возьмут, там Миха строит серьезную команду. с прицелом на победу в лч или ле!
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 26.12.2019 16:57
    +2
    Андрей хрустальный как компани или чигринский увы. Лечить 25-миллионного посредственного вингера никто не хочет - нужно играть
    Ссылка
    Вячеслав Иванов
    Вячеслав Иванов, 26.12.2019 16:57
    +1
    А где у него получалось?
    Ссылка
    Valery Suprun
      Valery Suprun, 26.12.2019 16:53
    0
    Что ТЫ пишешь бред?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
    Mac_Gyver, 26.12.2019 16:49
    0
    Собственно, весь конец 2017 года Ярмола уже играл с надорванными связками. Оттого пошли промахи, штанги, неудачные действия. Об этом же говорит и то, что его ахилл порвался в абсолютно безобидной ситуации, без какого-либо контакта. Удивительно, что врачи Боруссии ничего не подозревали.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 26.12.2019 16:46
    0
    Скажите а почему не получается у Азара в Реале?
    У Йовича в Реале?
    У Ребича в Милане?
    Как можно давать оценку футболисту который пропустил огромное количество времени из за операции.??
    Блин но это не профессионально.
    Чемпионат ещё не прошел.
    Абсурдная статья.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
    Mac_Gyver, 26.12.2019 16:45
    +3
    Смотрел все игры Ярмолы в бундеслиге. Что могу сказать, В КАЖДОЙ игре ему один или два раза доставалось по ахиллу. Ему каждый раз чуть не отрывали голеностоп. Жаль, никто не сделал видеоподборки того беспредела. Не знаю было ли это случайностью, или же сознательной ломкой игрока. Специально для хейтеров напомню, что к тому моменту Ярмола был признан лучшим игроком первой половины чемпионата, ни одного гола команды не обходилось без его участия, а Боруссия шла на первом месте с большим отрывом. Мне кажется, что Ярмола свой класс доказал. Его просто сломали физически. Потерял остроту и уверенность. Было бы ему 20-25 - легко бы оклеймался. Сейчас же только пенсия. Не по возрасту, а по физ. состоянию.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 26.12.2019 16:37
    +5
    То, что большинство наших легионеров хорошо стартуют, а плохо заканчивают, говорит о том, что поголовно у всех проблемы с психологией. И ходить к мозгоправу такая же необходимость, как и тренер по физподготовке
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 26.12.2019 16:31
    +4
    Ярмоленко не сильно быстрый игрок и довольно предсказуемый.единственный шанс заиграть в Англии у него был бы.если бы он там родился.а так чемпионат Украины это райское местечко для Андрея
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 26.12.2019 16:31
    +1
    почему то премьер лига бритов вообще никак не заходит нашим игрокам....вроде было Ребров стартовал там неплохо - потом потух, Шевченко тоже особо там не впечатлил, Лужный доигрывал как бы, особо и не надеялись...вот и Ярмоленко то ли травма скосила то ли ещё что то
    Ссылка
    bullyUA
      bullyUA, 26.12.2019 16:31
    +1
    Возвращаться в Динамо? А где Суркис найдет 18 лимонов, которые за него хотят молотобойцы?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 26.12.2019 16:30
    +3
    Может я ошибаюсь, но на мой взгляд Коноплянка и Ярмоленко продукт 2010-х нашего сытого и "успешного" чемпионата, который закончился в 2014. Хорошие контракты, любовь публики и при этом минимальная конкуренция благодаря лимиту на легионеров. После такой теплой ванны адаптироваться к конкурентной среде очень не просто, тем более когда тебе уже 26-27 и время для раскачки не так уж и много. Я раньше постоянно оправдывал Коноплянку, мол тренер, не доверяет, но когда с 4-5 тренерами одна и та же картина, тут нужно искать причины в самом себе.
    Ссылка
    Lupulov1958
    Lupulov1958, 26.12.2019 16:30
    0
    Lupulov1958, 26.12.2019 16:29
    Все правильно сказано менталитет наших людей по сравнению с иностранцами не дает перестроится,его в нашем футболе испортили,хотя еще будучи в Милане Шева говорил обратите на молодого Ярмоленко внимание,то ли его испортила наша систем или еще что - то,но уже в ДК он не играл,ходил на всех телепередачах ему создали рекламу хотя он уже был ни какой....,в ДК ему делать нечего или в колхоз или в первую лигу,на том уровне он заиграет, не ДК, где от команды каждый день ждут результата.?
    Будет балластом.
    Ссылка
    Lupulov1958
    Lupulov1958, 26.12.2019 16:29
    0
    Все правильно сказано менталитет наших людей по сравнению с иностранцами не дает перестроится,его в нашем футболе испортили,хотя еще будучи в Милане Шева говорил обратите на молодого Ярмоленко внимание,то ли его испортила наша систем или еще что - то,но уже в ДК он не играл,ходил на всех телепередачах ему создали рекламу хотя он уже был ни какой....,в ДК ему делать нечего или в колхоз или в первую лигу,на том уровне он заиграет, не ДК, где от команды каждый день ждут результата.?
    Ссылка
    Д. Быков
    online
      Д. Быков, 26.12.2019 16:26
    -5
    Патамушо Бревноленко - димамоид, бггггг! У етих дебилов нигде не палучаеццо!
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 26.12.2019 16:13
    -1
    Наверное Андрею уже стоит подумать о пенсии
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 26.12.2019 16:37
    +5
    То, что большинство наших легионеров хорошо стартуют, а плохо заканчивают, говорит о том, что поголовно у всех проблемы с психологией. И ходить к мозгоправу такая же необходимость, как и тренер по физподготовке
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 26.12.2019 16:31
    +4
    Ярмоленко не сильно быстрый игрок и довольно предсказуемый.единственный шанс заиграть в Англии у него был бы.если бы он там родился.а так чемпионат Украины это райское местечко для Андрея
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
    Mac_Gyver, 26.12.2019 16:45
    +3
    Смотрел все игры Ярмолы в бундеслиге. Что могу сказать, В КАЖДОЙ игре ему один или два раза доставалось по ахиллу. Ему каждый раз чуть не отрывали голеностоп. Жаль, никто не сделал видеоподборки того беспредела. Не знаю было ли это случайностью, или же сознательной ломкой игрока. Специально для хейтеров напомню, что к тому моменту Ярмола был признан лучшим игроком первой половины чемпионата, ни одного гола команды не обходилось без его участия, а Боруссия шла на первом месте с большим отрывом. Мне кажется, что Ярмола свой класс доказал. Его просто сломали физически. Потерял остроту и уверенность. Было бы ему 20-25 - легко бы оклеймался. Сейчас же только пенсия. Не по возрасту, а по физ. состоянию.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 26.12.2019 16:30
    +3
    Может я ошибаюсь, но на мой взгляд Коноплянка и Ярмоленко продукт 2010-х нашего сытого и "успешного" чемпионата, который закончился в 2014. Хорошие контракты, любовь публики и при этом минимальная конкуренция благодаря лимиту на легионеров. После такой теплой ванны адаптироваться к конкурентной среде очень не просто, тем более когда тебе уже 26-27 и время для раскачки не так уж и много. Я раньше постоянно оправдывал Коноплянку, мол тренер, не доверяет, но когда с 4-5 тренерами одна и та же картина, тут нужно искать причины в самом себе.
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 26.12.2019 16:57
    +2
    Андрей хрустальный как компани или чигринский увы. Лечить 25-миллионного посредственного вингера никто не хочет - нужно играть
    Ссылка
    Вячеслав Иванов
    Вячеслав Иванов, 26.12.2019 16:57
    +1
    А где у него получалось?
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 26.12.2019 16:31
    +1
    почему то премьер лига бритов вообще никак не заходит нашим игрокам....вроде было Ребров стартовал там неплохо - потом потух, Шевченко тоже особо там не впечатлил, Лужный доигрывал как бы, особо и не надеялись...вот и Ярмоленко то ли травма скосила то ли ещё что то
    Ссылка
    bullyUA
      bullyUA, 26.12.2019 16:31
    +1
    Возвращаться в Динамо? А где Суркис найдет 18 лимонов, которые за него хотят молотобойцы?
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 26.12.2019 16:59
    0
    В Динамо точно сейчас не возьмут, там Миха строит серьезную команду. с прицелом на победу в лч или ле!
    Ссылка
    Valery Suprun
      Valery Suprun, 26.12.2019 16:53
    0
    Что ТЫ пишешь бред?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
    Mac_Gyver, 26.12.2019 16:49
    0
    Собственно, весь конец 2017 года Ярмола уже играл с надорванными связками. Оттого пошли промахи, штанги, неудачные действия. Об этом же говорит и то, что его ахилл порвался в абсолютно безобидной ситуации, без какого-либо контакта. Удивительно, что врачи Боруссии ничего не подозревали.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 26.12.2019 16:46
    0
    Скажите а почему не получается у Азара в Реале?
    У Йовича в Реале?
    У Ребича в Милане?
    Как можно давать оценку футболисту который пропустил огромное количество времени из за операции.??
    Блин но это не профессионально.
    Чемпионат ещё не прошел.
    Абсурдная статья.
    Ссылка
    Lupulov1958
    Lupulov1958, 26.12.2019 16:30
    0
    Lupulov1958, 26.12.2019 16:29
    Все правильно сказано менталитет наших людей по сравнению с иностранцами не дает перестроится,его в нашем футболе испортили,хотя еще будучи в Милане Шева говорил обратите на молодого Ярмоленко внимание,то ли его испортила наша систем или еще что - то,но уже в ДК он не играл,ходил на всех телепередачах ему создали рекламу хотя он уже был ни какой....,в ДК ему делать нечего или в колхоз или в первую лигу,на том уровне он заиграет, не ДК, где от команды каждый день ждут результата.?
    Будет балластом.
    Ссылка
    Lupulov1958
    Lupulov1958, 26.12.2019 16:29
    0
    Все правильно сказано менталитет наших людей по сравнению с иностранцами не дает перестроится,его в нашем футболе испортили,хотя еще будучи в Милане Шева говорил обратите на молодого Ярмоленко внимание,то ли его испортила наша систем или еще что - то,но уже в ДК он не играл,ходил на всех телепередачах ему создали рекламу хотя он уже был ни какой....,в ДК ему делать нечего или в колхоз или в первую лигу,на том уровне он заиграет, не ДК, где от команды каждый день ждут результата.?
    Ссылка
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