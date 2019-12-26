10 игроков, которым пора покинуть УПЛ ради карьеры

Чтобы быть успешным, нужно уметь все делать вовремя. С подобной, казалось бы, абсолютно прописной истиной по ходу жизни сталкивался любой человек вне зависимости от пола, статуса, профессии и т.п. Футболисты – не только не исключение, но и наоборот, - яркий пример того, как одно неправильное или несвоевременное решение может кардинально менять карьеру. Все из-за того, что футбольный век недолог в силу объективных причин, а потому здесь все нужно делать так же как и в любой другой профессии, но с коэффициентом ускорения в несколько раз.

Мы не откроем Америку, если скажем, что в нынешней УПЛ прогрессировать для талантливого игрока от сезона к сезону банально невозможно. Качественный футболист рано или поздно упрется в потолок возможностей нашего чемпионата, после чего в лучшем случае сможет держать себя в тонусе и оставаться на уровне, в худшем – постепенно начнет регрессировать и из категории подающих надежды превратится в очередного «сбитого летчика».

Чтобы подобного не произошло, мы предлагаем поговорить о десяти футболистах, которым ради карьеры нужно покидать УПЛ в ближайшие пару трансферных окон. Здесь не найдется места для Тайсона и Марлоса, чьи карьеры однозначно уже идут на спад, но о двух других довольно возрастных их одноклубниках мы все же поговорим, равно как и о представителях «Динамо», «Десны», «Александрии» и «Зари»…

Владислав КОЧЕРГИН, 23 года, «Заря»

Талантливый воспитанник академии «Днепра» после перехода в «Зарю» летом 2017 года несколько растерялся. Кочергину не удалось с ходу завоевать место в основном составе луганской команды, из-за чего многое пришлось начинать с начала. Но с приходом на тренерский мостик «Зари» Виктора Скрипника Владислав стал безоговорочным футболистом основного состава, от действий которого во многом зависит качество атак команды. Возможно, Кочергин не настолько ярок, как Леднев, и утончен в работе с мячом, как Юрченко, но в этом футболисте заложен невероятный потенциал, раскрыть который до конца далеко не факт, что получится в пределах УПЛ.

В этой связи для Кочергина было бы логично рассмотреть варианты с отъездом за рубеж в ближайшие два трансферных окна. Конечно, для топ-чемпионатов он еще не готов, но в первенствах Бельгии, Венгрии или Польши, которые являются неплохими трамплинами для дальнейшего продвижения в чемпионаты статусом повыше, Кочергин уже сейчас мог бы добиваться прогресса и, что главное, адаптироваться к настоящему европейскому футболу.

Александр ФИЛИППОВ, 27 лет, «Десна»

ФК Десна

Об этом форварде мало кто знал даже в Украине до того момента, когда он в 2016 году перебрался в «Десну». С командой из Чернигова Филиппов за два сезона преодолел путь от Первой лиги до Премьер-лиги. При этом, в низшем дивизионе Александр в «Десне» всегда забивал более 10 мячей за сезон, но в первый свой год в элите не смог добраться до такой цифры, ограничившись скромными 5 голами.

В нынешнем сезоне Филиппов уже забил 9 мячей в 16 матчах. Да, можно легко вспомнить еще как минимум 4-5 убойных моментов, которые Александр загубил, но в целом этот футболист, как и вся команда в нынешнем сезоне, однозначно прогрессирует. Другое дело в том, что «Десне», по сути, практически невозможно будет прыгнуть выше головы. Даже борьба за третье место, которая сейчас кажется более чем актуальной, с большой долей вероятности и в силу объективных факторов, завершится для черниговчан неудачей. Просто потому, что экономически и «Заря», и «Александрия» ныне выглядят преимущественнее, а работа менеджмента во всех трех клубах находится на высоком уровне. Поэтому Филиппову имеет смысл задуматься над следующим шагом в карьере уже сейчас – вновь-таки не говорим о топ-лигах, но в условной Венгрии или Чехии этот форвард, который до сих пор не имел возможности поиграть за рубежом, мог бы более чем достойно проявить себя. Да и «Десне» было бы нелишним получить хоть какую-то компенсацию за январский уход игрока, ведь летом тот рискует стать свободным агентом.

Виктор КОВАЛЕНКО, 23 года, «Шахтер»

ФК Шахтер

Некогда, пожалуй, самый яркий футболист академии «горняков» к 23 годам пока так и не может обрести себя во взрослом футболе на все сто процентов. Безусловно, ныне Виктор Коваленко – игрок первой команды «Шахтера», регулярно получающий вызовы в национальную сборную Украины, однако практически каждый раз после попытки анализировать его выступления, закрадываются мысли о некоей недосказанности в игре полузащитника. Очевидно, что в «Шахтере» для него так и не могут найти постоянного места на поле – в опорной зоне Коваленко не может конкурировать со Степаненко и Патриком, а под нападающим куда эффективнее смотрятся Тайсон и даже Марлос.

Возможно, когда кто-то из возрастных лидеров «Шахтера» уйдет, на его место как раз и выйдет звезда Коваленко, но далеко не факт, что так и произойдет. Да и сколько еще ждать Виктору своего шанса? Ничего не меняя в карьере, Коваленко рискует окончательно превратиться в такого себе Алана Патрика отечественного разлива – футболиста без излишнего лоска, который долгое время оставался в тени и лишь в подходящий момент в возрасте под тридцать сумел наконец-то проявить свою ценность для команды. Это тоже путь и тоже выбор, но почему-то кажется, что в той же Бельгии Коваленко мог бы пойти по стопам Малиновского…

Евгений БАНАДА, 27 лет, «Александрия»

ФК Александрия

Вот уже восемь лет этот хавбек выступает за «Александрию». Он пришел в команду совсем еще юным и прошел с ней путь от представителя Первой лиги до участника группового турнира Лиги Европы. В минувшем сезоне Банада был особенно хорош – на его счету оказалось 9 голов в 30 матчах УПЛ, что сделало Евгения лучшим бомбардиром команды.

Однако в этом чемпионате Банада запрягает пока куда дольше. К зимней паузе он пришел с 2 забитыми мячами в активе, а после перерыва пополнить голевой запас хавбеку будет куда сложнее, ведь «Александрии» чаще придется играть с представителями высшей шестерки, чем с командами-аутсайдерами. Как бы там ни было, но в Лиге Европы Банада сумел неплохо себя проявить, отличившись качественным и рабочим забитым мячом в ворота «Вольфсбурга». Пока Евгению лишь 27 лет, возможно, стоит подумать над вариантами из-за рубежа. Хотя бы потому, что через пару-тройку лет таких шансов ему банально может уже и не представиться…

Виталий МИКОЛЕНКО, 20 лет, «Динамо»

ФК Динамо

То, насколько быстро Миколенко удалось пробиться в основной состав не только «Динамо», но и сборной Украины не может не впечатлять. Ныне Виталий – один из наиболее «лакомых кусочков» в составе киевской команды на трансферном рынке. Неудивительно, что вокруг его персоны то и дело возникают слухи, хотя в самом клубе, похоже, решительно настроены придерживаться ранее выбранной линии и не отпускать молодых талантов.

Вероятнее всего, Миколенко в ближайшие 3-4 года не покинет «Динамо», но очевидно, что к этому периоду он не просто упрется в потолок, а остро столкнется с проблемой отсутствия пространства для прогресса. В этой связи уход Виталия из УПЛ уже сейчас, в 20 лет, мог бы стать не только «разрывом шаблона», но и глотком свежего воздуха в карьере футболиста. Он уже начал привыкать к роли безоговорочного игрока основы «бело-синих», а потому переезд в другую лигу поспособствовал бы мгновенному уничтожению, возможно, начавшей зарождаться «звездной болезни» и через конкуренцию сделал бы Миколенко еще более сильным и качественным игроком. Стоит ли желать лучшего для сборной Украины?

Тарас СТЕПАНЕНКО, 30 лет, «Шахтер»

Лидеру «Шахтера» и одному из лучших игроков нынешней сборной Украины в августе исполнилось 30 лет – для опорного полузащитника возраст отнюдь не критический, а скорее, наоборот, практически самый расцвет сил. К Степаненко уже проявляли предметный интерес клубы из английской Премьер-лиги, но тогда трансфер не состоялся из-за несерьезности подхода со стороны потенциальных покупателей. По крайней мере, так посчитали в «Шахтере». После срыва сделки Степаненко не только не снизил требования к себе, но и, кажется, стал выглядеть еще лучше и солиднее.

Однако увидеть Тараса в зарубежном топ-чемпионате все-таки хочется. Безусловно, это не будет клуб уровня «Реала» или «Манчестер Сити», но, кажется, и сам Степаненко не летает в облаках, будучи готовым поиграть за условный «Кристал Пэлас». Вероятно, такой переход даст толчок карьере хавбека и он окажется способным провести на серьезном уровне гораздо больше времени, нежели, если останется в УПЛ, где абсолютно иной уровень интенсивности матчей, да и конкуренции в целом. Другой вопрос в том, что в нынешнем «Шахтере» сложно представить, кто способен полноценно заменить Степаненко, но это уже проблема клуба, а не футболиста.

Евгений ЧЕБЕРКО, 21 год, «Заря»

Еще один экс-футболист «Днепра», который отлично прижился в «Заре». Чеберко, как и Кочергину, было непросто в начале, но сейчас, при Викторе Скрипнике, он один из безоговорочно ключевых футболистов команды. Обладая хорошей, как для центрального защитника, скоростью и пониманием футбола (точность передач Чеберко в нынешнем розыгрыше УПЛ составляет 92%, среднематчевое количество перехватов мяча – 6,7), Евгений отлично вписывается в ту структуру игры, которую грамотно выстраивает экс-коуч «Вердера» в «Заре».

Безусловно, отъезд Чеберко в Европу – далеко не первоочередная задача для карьеры этого футболиста. Ему еще есть куда прогрессировать в «Заре», равно как и добиваться достижения как можно более высоких турнирных задач. Однако важно понимать, что адаптироваться к европейскому футболу (да и банально к тамошнему образу жизни) куда проще в молодом возрасте, а потому если у Евгения есть такие амбиции, то затягивать с их воплощением в реальность не стоит. Тем более, что «Заря» никогда не была «золотой клеткой» и, похоже, становиться ею не собирается. Значит, Чеберко будут готовы отпустить при выгодном предложении, тем паче, что контракт бека истекает уже через год.

Кирилл КОВАЛЕЦ, 26 лет, «Александрия»

ФК Александрия

Именно Кирилл Ковалец ныне является безоговорочным лидером «Александрии» и главным креативщиком этой команды. Без него игра команды Владимира Шарана порой смотрится куда менее изящной и элегантной с точки зрения работы с мячом и построения тех или иных комбинаций. Ковалец – своеобразный «мозг» современной «Александрии», если речь идет о работе с мячом в центре поля и в организации, а также завершении атакующих действий.

Неудивительно, если уже этой зимой у Кирилла возникнут варианты с трудоустройством в зарубежных чемпионатах. Пока к своим 26 годам Ковалец не имеет легионерского опыта, а потому именно сейчас очень хороший возраст и период для того, чтобы попробовать что-то новое. Безусловно, уход из «Александрии» не должен являться самоцелью для Ковальца. С этой командой ему еще есть куда расти, но задумываться о будущем также стоит.

ИСМАИЛИ, 29 лет, «Шахтер»

Летом минувшего года «Шахтер» переподписал контракт с Исмаили с клаусулой в 100 миллионов евро. Тогда это решение менеджмента «горняков» выглядело абсолютно логичным и правильным, однако по прошествии полутора лет в глаза бросается некоторый, не сказать, чтобы регресс, но эмоциональный спад в действиях футболиста. Исмаили, как и прежде, является системообразующим игроком «Шахтера», но даже в матчах Лиги чемпионов (не говоря уже про игры УПЛ) было заметно отсутствие некоего «огонька» в его глазах.

Почему так происходит и вообще действительно ли верны эти предположения – вопрос к тренерскому штабу команды и руководству клуба, но именно в ближайшие два трансферных окна, кажется, для Исмаили и «Шахтера» наступает идеальный момент для расставания. Теплого и в какой-то степени даже семейного, но расставания. Не потеряют «горняки» ничего даже, если уход Исмаили случится зимой, ведь с титулом в УПЛ уже практически все ясно, а Лига Европы – турнир очень своеобразный и делать ставку на него очень сомнительно, даже с экономической точки зрения. Условно, если в январе на «Шахтер» выйдет кто-то с предложением в 30 миллионов за Исмаили, то оставлять игрока в составе, чтобы затем летом отпустить вдвое дешевле (так, как сейчас может произойти с Тайсоном) вряд ли логично, ведь призовые в Лиге Европы не сопоставимы с аналогичными доходами от Лиги чемпионов. К слову, для самого Исмаили именно сейчас уход из «Шахтера» может стать шансом для двух-трех сезонов на высоком уровне в топ-чемпионате Европы. В 31-32 года он, вероятно, попросту окажется там невостребованным…

ФК Шахтер. Виктор Цыганков и Исмаили

Виктор ЦЫГАНКОВ, 22 года, «Динамо»

Главный актив УПЛ (по крайней мере, по оценкам Transfermarkt именно Цыганков ныне является наиболее дорогим футболистом отечественного чемпионата – 20 миллионов евро), безусловно, уже перерос уровень этого турнира. Кто-то может говорить, что на старте сезона Цыганков выглядел весьма посредственно и никак не демонстрировал лидерские качества, но в октябре-ноябре Виктору удалось легко и быстро заставить умолкнуть критиканов, а также выйти на лидерские позиции в команде по системе «гол + пас».

Очевидно, что боссы «Динамо», как и в случае с Миколенко, не будут гореть желанием расставаться с лидером команды, но куда важнее, чтобы Цыганков не повторил пути Ярмоленко или Коноплянки и отбыл в Европу как можно раньше. Виктору уже 22 года и для европейских топ-чемпионатов это уже не возраст, в котором игроку прощается нестабильность и что-то еще, чему легко находят отговорки в Украине. Для Цыганкова наступает время для серьезного и ответственного шага в карьере – такого, какой когда-то сделал Андрей Шевченко, перебираясь в «Милан» в 22-летнем возрасте. Возможно, следующий пункт назначения (с точки зрения города) в карьере Цыганкова окажется таким же, как и у Шевченко, хотя клуб может быть и другим – не зря в СМИ уже появились слухи об «Интере».

Алексей СЛИВЧЕНКО