Цыганкова предложили Интеру

Миланский «Интер» в этом сезоне имеет неплохие шансы выиграть скудетто, поэтому для достижения цели нуждается в серьезном усилении.
По информации источника, главному тренеру «Интера» Антонио Конте предложили рассмотреть хавбека киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виктора Цыганкова.
Сообщается, что 22-летний украинец точно не будет среди приоритетных вариантов для усиления этой зимой, однако вполне возможно, что итальянский клуб продолжит следить за Цыганковым и вернется к его кандидатуре летом.
Отметим, что в этом сезоне Цыганков провел 27 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач. Ранее сообщалось, что Цыганков попал в сферу интересов мадридского «Реала».
Контракт Виктора с «Динамо» действует до конца июня 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока, по мнению авторитетного портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.
Напомним, «Интер» и «Ювентус» ушли на новогодний перерыв лидерами Серии А, набрав за 17 туров по 42 очка.
Источник — InterLive
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kraschym-ukrainskym-klubom-v-istorii-lihy-chempioniv
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