Цыганкова предложили Интеру

Антонио Конте получил предложение рассмотреть лидера «Динамо»

  • 23.12.2019 14:02
  • 3365 просмотров
  • 8 комментариев
Цыганкова предложили Интеру
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков
Миланский «Интер» в этом сезоне имеет неплохие шансы выиграть скудетто, поэтому для достижения цели нуждается в серьезном усилении.
 
По информации источника, главному тренеру «Интера» Антонио Конте предложили рассмотреть хавбека киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виктора Цыганкова.
 
Сообщается, что 22-летний украинец точно не будет среди приоритетных вариантов для усиления этой зимой, однако вполне возможно, что итальянский клуб продолжит следить за Цыганковым и вернется к его кандидатуре летом.
 
Отметим, что в этом сезоне Цыганков провел 27 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач. Ранее сообщалось, что Цыганков попал в сферу интересов мадридского «Реала».
 
Контракт Виктора с «Динамо» действует до конца июня 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока, по мнению авторитетного портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.
 
Напомним, «Интер» и «Ювентус» ушли на новогодний перерыв лидерами Серии А, набрав за 17 туров по 42 очка.
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Источник — InterLive

(6 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 23.12.2019 14:42
    0
    Самое время уходить в Европу. Хоть куда. Если есть внутренний стержень, то выше все равно пробьется. Главное, что путевку во взрослую футбольную жизнь уже дали
    Ссылка
    markten1984
      markten1984, 23.12.2019 14:39
    0
    По информации источника, какого источника?Предложили просмотреть,кто предложил?А Конте об этом хоть догадывается?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.12.2019 14:37
    -1
    та ну.. максимум Фиорентина или Лечче
    Ссылка
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 23.12.2019 14:31
    0
    Хрен товарищам макаронникам в рыло!
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 23.12.2019 14:31
    0
    https://ua.korrespondent.net/sport/football/4175155-uiefa-nazvav-dynamo-nai
    kraschym-ukrainskym-klubom-v-istorii-lihy-chempioniv
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 23.12.2019 14:20
    0
    Игрок неплохой, но сомневаюсь что сурок отпустит его сейчас, а так что б у него нервы не выдержали никто не выложиться
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 23.12.2019 14:15
    0
    Как серьезном усилении и Циганков между собой связаны? Да он не плох в УПЛ но этого не хватит что бы помочь интеру победить в серии А!
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 23.12.2019 14:13
    -3
    Кря кря
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 23.12.2019 14:42
    0
    Самое время уходить в Европу. Хоть куда. Если есть внутренний стержень, то выше все равно пробьется. Главное, что путевку во взрослую футбольную жизнь уже дали
    Ссылка
    markten1984
      markten1984, 23.12.2019 14:39
    0
    По информации источника, какого источника?Предложили просмотреть,кто предложил?А Конте об этом хоть догадывается?
    Ссылка
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 23.12.2019 14:31
    0
    Хрен товарищам макаронникам в рыло!
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 23.12.2019 14:31
    0
    https://ua.korrespondent.net/sport/football/4175155-uiefa-nazvav-dynamo-nai
    kraschym-ukrainskym-klubom-v-istorii-lihy-chempioniv
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 23.12.2019 14:20
    0
    Игрок неплохой, но сомневаюсь что сурок отпустит его сейчас, а так что б у него нервы не выдержали никто не выложиться
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 23.12.2019 14:15
    0
    Как серьезном усилении и Циганков между собой связаны? Да он не плох в УПЛ но этого не хватит что бы помочь интеру победить в серии А!
    Ссылка
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