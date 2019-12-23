Цыганкова предложили Интеру

Миланский «Интер» в этом сезоне имеет неплохие шансы выиграть скудетто, поэтому для достижения цели нуждается в серьезном усилении.

По информации источника, главному тренеру «Интера» Антонио Конте предложили рассмотреть хавбека киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виктора Цыганкова.

Сообщается, что 22-летний украинец точно не будет среди приоритетных вариантов для усиления этой зимой, однако вполне возможно, что итальянский клуб продолжит следить за Цыганковым и вернется к его кандидатуре летом.

Отметим, что в этом сезоне Цыганков провел 27 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач. Ранее сообщалось, что Цыганков попал в сферу интересов мадридского «Реала»

Контракт Виктора с «Динамо» действует до конца июня 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока, по мнению авторитетного портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.