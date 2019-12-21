Двоевластие в Италии. Ювентус и Интер уходят на перерыв лидерами

Завершился ряд матчей 17-го тура чемпионата Италии, последнего перед зимней паузой.
«Интер» обыграл «Дженоа» 4:0 и не отпустил в отрыв «Ювентус», который ранее одолел «Сампдорию». В итоге на перерыв Серия A уходит с двумя лидерами - «Ювентус» и «Интер» набрали по 42 очка.
Впервые за длительное время туринцы получили конкурента в борьбе за титул.
Топ-3 замыкает «Лацио», который отстает на 6 очков, но имеет матч в запасе.
Чемпионат возобновится 6-го января.
Серия A. 17-й тур
Интер - Дженоа 4:0
Голы: Лукаку, 31, 71, Гальярдини, 32, Эспозито, 64 (с пен)
Интер: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Кандрева (Лацаро, 75), Весино, Валеро, Гальярдини (Сенси, 72), Бираги (Димарко, 78), Эспозито, Лукаку
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.