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Двоевластие в Италии. Ювентус и Интер уходят на перерыв лидерами

Команда Антонио Конте не отпускает чемпиона в отрыв

  • 21.12.2019 21:13
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Двоевластие в Италии. Ювентус и Интер уходят на перерыв лидерами
© twitter.com/inter

Завершился ряд матчей 17-го тура чемпионата Италии, последнего перед зимней паузой.

«Интер» обыграл «Дженоа» 4:0 и не отпустил в отрыв «Ювентус», который ранее одолел «Сампдорию». В итоге на перерыв Серия A уходит с двумя лидерами - «Ювентус» и «Интер» набрали по 42 очка.

Впервые за длительное время туринцы получили конкурента в борьбе за титул.

Топ-3 замыкает «Лацио», который отстает на 6 очков, но имеет матч в запасе.

Чемпионат возобновится 6-го января.

Серия A. 17-й тур

Интер - Дженоа 4:0
Голы: Лукаку, 31, 71, Гальярдини, 32, Эспозито, 64 (с пен)

Интер: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Кандрева (Лацаро, 75), Весино, Валеро, Гальярдини (Сенси, 72), Бираги (Димарко, 78), Эспозито, Лукаку

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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