Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019-го года

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим бомбардиром в 2019-м году.
За календарный год польский футболист забил 58 мячей в 54 матчах за «Баварию» и сборную Польши.
На втором месте оказался лидер «Барселоны» Лионель Месси (50 голов в 58 матчах). Третье место занимает форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (44 гола в 49 матчах).
#LoMásLeído | 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ corona a su máximo goleador: Hay nuevo rey del gol 🏆⚽️ https://t.co/Szas4B2jxz pic.twitter.com/yBhAgt2Qca— MARCA (@marca) December 25, 2019
Источник — Sport.ua
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