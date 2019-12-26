Нокаут в боксинг-дэй! Ливерпуль в гостях уничтожил Лестер

26 декабря состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» принимал «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа уничтожила соперника, забив в его ворота 4 безответных мяча.

Явный игровой перевес «Ливерпуля» воплотился в разгром подопечных Брендана Роджерса в центральном матче боксинг-дэй. В матче первой и второй команд АПЛ зафиксирован разгромный счет, и это весомая заявка на чемпионство от Юргена Клоппа. Теперь мерсисайдцы опережают ближайшего соперника аж на 13 очков (ситуация, почти как в Украине). И трудно представить, кто может помешать такой феноменальной команде взять золотые награды в АПЛ в текущем сезоне.

На 31-й минуте матче счет открыл Фирмино. Бразилец выиграл воздух после того, как Александр-Арнольд точно навесил на дальнюю штангу. Еще три гола в воротах хозяев поля побывали после перерыва, в отрезке с 71-й по 78-ю минуты. После навеса с углового Сеюнджю сыграл рукой, и Милнер, вышедший на замену, реализовал пенальти, разведя мяч и Шмейхеля по разным углам.

Затем свой дубль оформил Фирмино. Он легко принял мяч в центре штрафной после прострела справа от Александера-Арнольда, подработал мяч и отправил его шведой в противоход Шмейхелю. Точку же в матче поставил сам Александер-Арнольд, пробивший моментально в быстрой атаке сразу после паса на ход от Мане.

Яркий нокаут в боксинг-дэй от «Ливерпуля»!

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Английская Премьер-лига

19-й тур, 26 декабря

«Лестер» – «Ливерпуль» – 0:4

Голы: Фирмино, 31, 74, Милнер, 71 (пен.), Александер-Арнольд, 78. Фирмино, 31, 74, Милнер, 71 (пен.), Александер-Арнольд, 78.

Предупреждение: Мэддисон, 73 – Гомес, 62 Мэддисон, 73 – Гомес, 62

«Лестер»: Шмейхель – Перрейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Ндиди – Барнс (Олбрайтон, 58), Прат (Перес, 72), Тилеманс, Мэддисон (Чудхери, 77) – Варди.

Запас: Уорд, Джастин, Морган, Грэй.

Главный тренер: Брендан Роджерс.

«Ливерпуль»: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Лаллана, 82), Кейта (Милнер, 70), Вейналдум – Салах (Ориги, 70), Фирмино, Мане.

Запас: Адриан, Уильямс, Джонс, Шакири.

Главный тренер: Юрген Клопп.

Судья: Майкл Оливер.

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер).