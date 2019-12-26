19-й тур
Лестер Сити
0:4
Ливерпуль
26.12.2019, FT

Нокаут в боксинг-дэй! Ливерпуль в гостях уничтожил Лестер

Четыре мяча отправили подопечные Юргена Клоппа в ворота соперника

  • 26.12.2019 23:51
  • 1943 просмотра
  • 4 комментария
Нокаут в боксинг-дэй! Ливерпуль в гостях уничтожил Лестер
© Twitter. Фирмино открывает счет в матче

26 декабря состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» принимал «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа уничтожила соперника, забив в его ворота 4 безответных мяча.

Явный игровой перевес «Ливерпуля» воплотился в разгром подопечных Брендана Роджерса в центральном матче боксинг-дэй. В матче первой и второй команд АПЛ зафиксирован разгромный счет, и это весомая заявка на чемпионство от Юргена Клоппа. Теперь мерсисайдцы опережают ближайшего соперника аж на 13 очков (ситуация, почти как в Украине). И трудно представить, кто может помешать такой феноменальной команде взять золотые награды в АПЛ в текущем сезоне. 

На 31-й минуте матче счет открыл Фирмино. Бразилец выиграл воздух после того, как Александр-Арнольд точно навесил на дальнюю штангу. Еще три гола в воротах хозяев поля побывали после перерыва, в отрезке с 71-й по 78-ю минуты. После навеса с углового Сеюнджю сыграл рукой, и Милнер, вышедший на замену, реализовал пенальти, разведя мяч и Шмейхеля по разным углам.
 
Затем свой дубль оформил Фирмино. Он легко принял мяч в центре штрафной после прострела справа от Александера-Арнольда, подработал мяч и отправил его шведой в противоход Шмейхелю. Точку же в матче поставил сам Александер-Арнольд, пробивший моментально в быстрой атаке сразу после паса на ход от Мане.
 
Яркий нокаут в боксинг-дэй от «Ливерпуля»!
 

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Английская Премьер-лига
 
19-й тур, 26 декабря
 
«Лестер» – «Ливерпуль» – 0:4
 
  Голы: Фирмино, 31, 74, Милнер, 71 (пен.), Александер-Арнольд, 78.
 
 Предупреждение: Мэддисон, 73 – Гомес, 62
 
«Лестер»Шмейхель – Перрейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Ндиди – Барнс (Олбрайтон, 58), Прат (Перес, 72), Тилеманс, Мэддисон (Чудхери, 77) – Варди.
 
Запас: Уорд, Джастин, Морган, Грэй.
 
Главный тренер: Брендан Роджерс.
 
 «Ливерпуль»Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Лаллана, 82), Кейта (Милнер, 70), Вейналдум – Салах (Ориги, 70), Фирмино, Мане.
 
Запас: Адриан, Уильямс, Джонс, Шакири.
 
Главный тренер: Юрген Клопп.
 
Судья: Майкл Оливер.
 
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер).
 
Турнирная таблица Премьер-лиги
 
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    vovast
      vovast, 27.12.2019 01:00
    0
    фyбля, мерзкий антифутбол в гнуснейших традициях капелло-моуриньо
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 27.12.2019 00:30
    0
    Юрий Филоненко, 27.12.2019 00:05
    Хороша игра у мерсисайдцев. Но все мы знаем о спаде игры в январе-феврале. Пока рано о чем-то говорить...
    Всего один раз в истории АПЛ, команда имеющая к рождеству отрыв в 10 очков, не выигрывала чемпионат
    Ссылка
    MaxUa
    online
    MaxUa, 27.12.2019 00:23
    0
    Ожидаемо. Лестер на второй строчке за счет уверенного выноса середняков и придонной части таблицы. Против грандов он стабильно сдувается.
    В общем если кто и способен в этом сезоне навредить Ливерпулю, то это только сам Ливерпуль.
    Ссылка
    Юрий Филоненко
      Юрий Филоненко, 27.12.2019 00:05
    +2
    Хороша игра у мерсисайдцев. Но все мы знаем о спаде игры в январе-феврале. Пока рано о чем-то говорить...
    Ссылка
    Юрий Филоненко
      Юрий Филоненко, 27.12.2019 00:05
    +2
    Хороша игра у мерсисайдцев. Но все мы знаем о спаде игры в январе-феврале. Пока рано о чем-то говорить...
    Ссылка
    vovast
      vovast, 27.12.2019 01:00
    0
    фyбля, мерзкий антифутбол в гнуснейших традициях капелло-моуриньо
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 27.12.2019 00:30
    0
    Юрий Филоненко, 27.12.2019 00:05
    Хороша игра у мерсисайдцев. Но все мы знаем о спаде игры в январе-феврале. Пока рано о чем-то говорить...
    Всего один раз в истории АПЛ, команда имеющая к рождеству отрыв в 10 очков, не выигрывала чемпионат
    Ссылка
    MaxUa
    online
    MaxUa, 27.12.2019 00:23
    0
    Ожидаемо. Лестер на второй строчке за счет уверенного выноса середняков и придонной части таблицы. Против грандов он стабильно сдувается.
    В общем если кто и способен в этом сезоне навредить Ливерпулю, то это только сам Ливерпуль.
    Ссылка
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