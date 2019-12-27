19-й тур
Лестер Сити
0:4
Ливерпуль
26.12.2019, FT

Лестер – Ливерпуль – 0:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура английской Премьер-лиги

  • 27.12.2019 00:35
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Лестер – Ливерпуль – 0:4. Видео голов и обзор матча
© YouTube

26 декабря состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» принимал «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа уничтожила соперника, забив 4 безответных мяча.

Смотрите видео голов и обзор матча «Лестер» – «Ливерпуль» – 0:4.

Лучшие моменты матча Лестер Сити - Ливерпуль
78' ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
74' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
71' ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Милнер (Ливерпуль).
31' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
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Источник — YouTube

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