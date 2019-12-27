Лестер – Ливерпуль – 0:4. Видео голов и обзор матча

26 декабря состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» принимал «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа уничтожила соперника, забив 4 безответных мяча.
Смотрите видео голов и обзор матча «Лестер» – «Ливерпуль» – 0:4.
Лучшие моменты матча Лестер Сити - Ливерпуль
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|71'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Милнер (Ливерпуль).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
Источник — YouTube
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