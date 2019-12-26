Английская Премьер-лига

19-й тур, 26 декабря

«Лестер» – «Ливерпуль» – 0:4

Голы: Фирмино, 31, 74, Милнер, 71 (пен.), Александер-Арнольд, 78. Фирмино, 31, 74, Милнер, 71 (пен.), Александер-Арнольд, 78.

Предупреждение: Мэддисон, 73 – Гомес, 62 Мэддисон, 73 – Гомес, 62

Лестер: Шмейхель – Перрейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Ндиди – Барнс (Олбрайтон, 58), Прат (Перес, 72), Тилеманс, Мэддисон (Чудхери, 77) – Варди.

Запас: Уорд, Джастин, Морган, Грэй.

Главный тренер: Брендан Роджерс.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Лаллана, 82), Кейта (Милнер, 70), Вейналдум – Салах (Ориги, 70), Фирмино, Мане.

Запас: Адриан, Уильямс, Джонс, Шакири.

Главный тренер: Юрген Клопп.

Судья: Майкл Оливер.

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер).

События матча :

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КОНЕЦ МАТЧА! Яркая и заслуженная победа Ливерпуля в боксинг-дэй. Весомая заявка на чемпионство от команды Клоппа!

90+1 мин. Но Майкл Оливер решил три минутки добавить. По стандарту.

88 мин. Игра успокоилась. Рефери может ничего и не добавлять. Сегодня все ясно.

84 мин. Варди бьет мимо ворот с острого угла. Пока голом престижа и не пахнет.

82 мин. Милнер одевает на руку капитанскую повязку. Фанаты Ливерпуля тепло приветствуют Хендерсона.

82 мин. Хендерсон, кажется, получил небольшую травму. Его меняет Лаллана. Хендерсон, кажется, получил небольшую травму. Его меняет Лаллана.

80 мин. Игра сделана. Потрясающий матч от подопечных Юргена Клоппа! Чемпионский, можно сказать, матч!

78 мин. ГОЛ! 0:4. Александер-Арнольд! Бьет моментально в быстрой атаке после паса на ход от Мане. Это нокаут в боксинг-дэй!

77 мин. Замена у хозяев поля. Чудхери вышел вместо Мэддисона. Замена у хозяев поля. Чудхери вышел вместо Мэддисона.

74 мин. ГОЛ! 0:3. Дубль Роберто Фирмино. Это разгром! Легко принял мяч в центре штрафной после прострела справа (ассист сделал Александер-Арнольд), подработал мяч и отправил его шведой в противоход Шмейхелю.

73 мин. Мэддисон получил желтую карточку за неспортивное поведение. Мэддисон получил желтую карточку за неспортивное поведение.

72 мин. Замена у хозяев поля. Айосе Перес вышел вместо Прата. Замена у хозяев поля. Айосе Перес вышел вместо Прата.

71 мин. ГОЛ! 0:2. Милнер, вышедший только что на замену, разводит мяч и Шмейхеля по разным углам! Классно подсек мяч немного влево, когда вратарь упал вправо от игрока.

70 мин. Пенальти для Ливерпуля! После навеса с углового Сеюнджю сыграл рукой? Повтор показывает: так и есть.

70 мин. Двойная замена у Ливерпуля. Ориги меняет Салаха. Милнер выходит вместо Кейта . Ориги меняет Салаха. Милнер выходит вместо Кейта .

67 мин. Варди не дали пробежать по флангу. В ответной атаке Ван Дейк подчищает защиту, обезвредив прорыв Варди.

64 мин. Наконец, хорошую атаку выдал Лестер. Рикарду Перейра хорошо прорывался в штрафную по правому флангу, но в итоге его заблокировали защитники.

62 мин. Желтая карточку Гомесу за грубый фол. Желтая карточку Гомесу за грубый фол.

60 мин. Ничего не получается в нападении у Варди. Да и нечасто ему дают сегодня мяч пощупать.

58 мин. Первая замена в матче. У хозяев поля Олбрайтон выходит вместо Барнса. Первая замена в матче. У хозяев поля Олбрайтон выходит вместо Барнса.

57 мин. Еще супермомент! Робертсон дважды простреливал. Салах замыкал отскок. Шмейхель парировал мяч в каркас ворот. но оказалось, что был офсайд.

55 мин. Момент! Фирмино едва не забивает. Пытался красиво замкнуть передачу слева, но чуть ошибся.

55 мин. Ничего не меняется. Вынос и вынос. Лестер в защите и играет только на отбой. Поставили автобус.

54 мин. Все время с завидным постоянством мяч гостит в штрафной Лестера. То слева, то справа.

52 мин. Робертсон был близок, чтобы повторить гол Фирмино, но его в верховой дуэли опередил защитник и чиркнул мяч, выбив его на угловой.

49 мин. Офсайд у Мэддисона в редкой атаке хозяев поля.

47 мин. Снова мяч быстро двигается у красных. И сразу прессинг при потере футбольного снаряда.

46 мин. Подопечные Роджерса за тайм не нанесли ни одного удара по воротам соперника. Кошмар! Но замен нет.

НАЧАЛО ВТОРОГО ТАЙМА.

У Ливерпуля за первый тайм было 8 ударов (против 0 у соперника). Вот куда они пришлись.

ПЕРЕРЫВ. Главный матч боксинг-дэй в Англии оправдывает ожидания. Явный игровой перевес Ливерпуля воплотился в красивый гол Фирмино. 1:0 в пользу команды Клоппа в матче первой и второй команд Английской Премьер-лиги!

45 мин. Минуту сверху предстоит сыграть командам в первом тайме.

43 мин. Успокоился темп под конец первого тайма. Роджерсу надо серьезно думать, что делать в перерыве.

40 мин. У Лестера не получается ничего, кроме как отбивать постоянные атаки мерсисайдцев.

38 мин. Ливерпуль продолжает наседать на ворота соперника. Фантастическая команда собралась у Клоппа!

34 мин. МОМЕНТ! Выход один на один! Шмейхель спасает свою команду от катастрофы! Мане мог забивать свой 10-й гол в сезоне. Голкипер выручил, парировав удар с близкого расстояния. Четко выбрал позицию и среагировал на удар.

32 мин. Если бы не попал по мячу Фирмино, то его страховал и Салах.

31 мин. ГОЛ! Фирмино забивает головой! Александр-Арнольд точно навешивает на дальнюю штангу, и бразилец выигрывает воздух! 0:1 в пользу Ливерпуля!

31 мин. Сольный проход у Мане не получился, мяч сняли с ноги защитники. Но атака завершилась угловым.

30 мин. Лестер оставляет только Варди в центре поля, глубоко садясь на своей половине поля.

28 мин. Ливерпуль зачастую разыгрывает мяч в центре, пытаясь найти атакующие продолжения впереди.

25 мин. По количеству ударов перевес на стороне Ливерпуля: 6–0, в створ: 1–0.

22 мин. Фирмино низко опускается за мячом, помогая хавбекам разыгрывать мяч. Ливерпуль диктует темп игры.

20 мин. Второй угловой для Ливерпуля. И обернулся быстрой контратакой хозяев поля. Алиссону пришлось выходить далеко из ворот, прерывая вертикальную передачу. Успел вовремя.

17 мин. Неплохую атаку провел Лестер. Обозначил активность. Защита Ливерпуля справилась.

15 мин. Хендерсон пробивал с линии штрафной, мяч срикошетил от защитника на угловой над дальней девяткой.

14 мин. Салах вырезал мяч на Фирмино, хозяева поля ликвидировали угрозу.

11 мин. МОМЕНТ! Салах опередил вратаря в быстром прорыве, пробросил мяч себе на ход, но не сумел поразить ворота с очень острого угла.

10 мин. Робертсон ликвидирует опасный прострел выносом за лицевую. Первый угловой для Лестера.

10 мин. У Ливерпуля в первые 10 минут зачастую проходит активный прессинг.

9 мин. Немного успокоился темп игры. Перепасовки на своей половине поля.

6 мин. Тут же Ливерпуль удачно в атаке играл накоротке, но у Салаха решающий удар не получился.

5 мин. Салах пытался получить разрезную передачу, ставя корпус. Шмейхель оказался первым на мяче.

4 мин. Лестер немного покатал мяч. С дальнего штрафного легкий навес. Алиссон властвует в своей штрафной.

2 мин. МОМЕНТ! Салах навесил в центр. Мяч опустился в ноги Мане, а тот действовал нерасторопно, и мяч ушел мимо ворот.

1 мин. Ливерпуль завладел мячом. Александр-Арнольд нанес дальний удар. Шмейхель на месте.

22:00. НАЧАЛО МАТЧА. Лестер в синей форме, Ливерпуль – в красной.