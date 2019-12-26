Лестер Сити

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26.12.2019 22:00

Лестер — Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В зрелищном поединке сойдутся лидеры АПЛ

  • 26.12.2019 02:49
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Лестер — Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© ФК Лестер. Джейми Варди

В четверг, 26-го декабря, состоится поединок 19-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Лестер» примет «Ливерпуль» на стадионе «Кинг Пауэр».

Немногие могли предсказать, что к 19-му туру АПЛ именно «Лестер» будет занимать вторую строчку турнирной таблицы, имея в активе 39 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 41-14. Меньше всех, наверное, такого поворота событий ждал наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, чья команда пока что занимает третье место в чемпионате, отставая от «лис» на одно очко.

Но в последнее время у «Лестера» не все гладко в английском первенстве. В предпоследнем поединке «лисы» дома неожиданно не смогли обыграть «Норвич» (1:1), явного аутсайдера в текущем сезоне. А в минувшем туре «Лестер» на выезде без особенных шансов проиграл «Манчестер Сити» (1:3).

И все-таки «Лестер» явно не лыком шит. Команда Брендана Роджерса очень мало пропускает — всего 14 мячей, что является лучшим показателем в лиге наряду с «Ливерпулем». Также «лисы» много забивают — 41 мяч, это третий показатель после «Ливерпуля» (42 мяча) и «Манчестер Сити» (50 мячей).

Что можно сказать о «Ливерпуле»? Подопечные Юргена Клоппа с песнями движутся к долгожданному чемпионскому титулу, и остановить их может разве что чудо. «Ливерпуль» не просто лидирует в турнирной таблице, а опережает ближайшего преследователя, «Лестер», ровно на 10 очков. Невероятный разрыв для чемпионата Англии, который фантастически сложно отыграть.

Несмотря на то, что «Лестер» играет дома, именно «Ливерпуль» — фаворит противостояния. «Лисы» хороши, действительно хороши в этом сезоне, но… не так хороши, как «красные». Хозяева, конечно, могут зацепиться за ничью, но победа звездных гостей куда более вероятна.

Ориентировочные составы:

«Лестер»: Шмейхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Перес, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Барнс, Варди.

«Ливерпуль»: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Кейта, Салах, Фирмино, Мане.

Не сыграют: Джеймс — Окслейд-Чемберлен, Клайн, Матип, Фабиньо, Ловрен.

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26 декабря, четверг

«Лестер» — «Ливерпуль» 
Лестер. Стадион «Кинг Пауэр». 22:00
Прямая трансляция на OLL.TV
ЛЕСТЕР — ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:2
Арбитр: Майкл Оливер

 

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Источник — Sport.ua

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