АПЛ. Артета начал с ничьей, поражение Челси, неудача команды Ярмоленко

В Англии начался насыщенный рождественский период с большим количеством матчей.
Отметим дебют в «Арсенале» нового наставника Микеля Артеты, который в лондонской команде начал с ничьей против «Борнмута». Еще хуже дела сложились для других лондонцев - «Челси».
Команда Фрэнка Лэмпарда проиграла «Саутгемптону» 0:2. Впрочем, «Синие» пока удерживают 4-е место, однако «Тоттенхэм» отстает всего на 3 пункта.
Команда украинца Андрея Ярмоленко, «Вест Хэм», вновь уступила. Поражение 1:2 от «Кристал Пэлас» - и лондонцы зависли над зоной вылета. Ярмоленко не играл из-за травмы.
Матч лидеров, «Ливерпуля» и «Лестера», начнется в 22:00, а «Манчестер Сити» сыграет завтра.
АПЛ. 19-й тур
Борнмут - Арсенал 1:1
Голы: Гослинг, 38 - Обамеянг, 63
Челси - Саутгемптон 0:2
Голы: Обафеми, 31, Редмонд, 73
Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:1
Голы: Куяте, 68, Айю, 90 - Снодграсс, 57
Астон Вилла - Норвич 1:0
Гол: Харихейн, 64
Эвертон - Бернли 1:0
Гол: Калверт-Льюин, 80
Источник — Sport.ua
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