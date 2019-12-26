АПЛ. Артета начал с ничьей, поражение Челси, неудача команды Ярмоленко

Состоялся ряд матчей 19-го тура АПЛ

  • 26.12.2019 18:55
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АПЛ. Артета начал с ничьей, поражение Челси, неудача команды Ярмоленко
© twitter.com/Arsenal

В Англии начался насыщенный рождественский период с большим количеством матчей.

Отметим дебют в «Арсенале» нового наставника Микеля Артеты, который в лондонской команде начал с ничьей против «Борнмута». Еще хуже дела сложились для других лондонцев - «Челси».

Команда Фрэнка Лэмпарда проиграла «Саутгемптону» 0:2. Впрочем, «Синие» пока удерживают 4-е место, однако «Тоттенхэм» отстает всего на 3 пункта.

Команда украинца Андрея Ярмоленко, «Вест Хэм», вновь уступила. Поражение 1:2 от «Кристал Пэлас» - и лондонцы зависли над зоной вылета. Ярмоленко не играл из-за травмы.

Матч лидеров, «Ливерпуля» и «Лестера», начнется в 22:00, а «Манчестер Сити» сыграет завтра.

АПЛ. 19-й тур

Борнмут - Арсенал 1:1
Голы: Гослинг, 38 - Обамеянг, 63

Челси - Саутгемптон 0:2
Голы: Обафеми, 31, Редмонд, 73

Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:1
Голы: Куяте, 68, Айю, 90 - Снодграсс, 57

Астон Вилла - Норвич 1:0
Гол: Харихейн, 64

Эвертон - Бернли 1:0
Гол: Калверт-Льюин, 80

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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