АПЛ. Артета начал с ничьей, поражение Челси, неудача команды Ярмоленко

В Англии начался насыщенный рождественский период с большим количеством матчей.

Отметим дебют в «Арсенале» нового наставника Микеля Артеты, который в лондонской команде начал с ничьей против «Борнмута». Еще хуже дела сложились для других лондонцев - «Челси».

Команда Фрэнка Лэмпарда проиграла «Саутгемптону» 0:2. Впрочем, «Синие» пока удерживают 4-е место, однако «Тоттенхэм» отстает всего на 3 пункта.

Команда украинца Андрея Ярмоленко, «Вест Хэм», вновь уступила. Поражение 1:2 от «Кристал Пэлас» - и лондонцы зависли над зоной вылета. Ярмоленко не играл из-за травмы.

Матч лидеров, «Ливерпуля» и «Лестера», начнется в 22:00, а «Манчестер Сити» сыграет завтра.

АПЛ. 19-й тур

Борнмут - Арсенал 1:1

Голы: Гослинг, 38 - Обамеянг, 63



Челси - Саутгемптон 0:2

Голы: Обафеми, 31, Редмонд, 73



Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:1

Голы: Куяте, 68, Айю, 90 - Снодграсс, 57



Астон Вилла - Норвич 1:0

Гол: Харихейн, 64



Эвертон - Бернли 1:0

Гол: Калверт-Льюин, 80

Турнирная таблица