Григорчук в ближайшее время покинет Астану

Как отмечает издание KazFootball, Роман Григорчук до конца 2019 года покинет «Астану».
У украинского тренера есть ещё год по контракту. Сейчас клуб решает вопрос о неустойке по разрыву соглашения.
«Астана» под руководством Романа Григорчука в прошедшем сезоне смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы УЕФА и завоевать шестое чемпионство в Премьер-лиге.
Слухи об отставке Григорчука появлялись еще в ноябре, но тренер продолжил работать с клубом.
Источник — KazFootball.kz
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