Григорчук в ближайшее время покинет Астану

Как отмечает издание KazFootball, Роман Григорчук до конца 2019 года покинет «Астану».

У украинского тренера есть ещё год по контракту. Сейчас клуб решает вопрос о неустойке по разрыву соглашения.

«Астана» под руководством Романа Григорчука в прошедшем сезоне смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы УЕФА и завоевать шестое чемпионство в Премьер-лиге.