Григорчук в ближайшее время покинет Астану

Казахстанский клуб выплатит компенсацию украинскому тренеру

  • 26.12.2019 13:01
  • 2483 просмотра
  • 6 комментариев
Григорчук в ближайшее время покинет Астану
© ФК Астана. Роман Григорчук

Как отмечает издание KazFootball, Роман Григорчук до конца 2019 года покинет «Астану». 

У украинского тренера есть ещё год по контракту. Сейчас клуб решает вопрос о неустойке по разрыву соглашения.
 
«Астана» под руководством Романа Григорчука в прошедшем сезоне смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы УЕФА и завоевать шестое чемпионство в Премьер-лиге. 
 
Слухи об отставке Григорчука появлялись еще в ноябре, но тренер продолжил работать с клубом.
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Источник — KazFootball.kz

(8 голосов)

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Комментарии
    axylinam
    axylinam, 26.12.2019 14:23
    0
    Григорчук Динамо точно не нужен.в Динамо настолько всё запущено.что нужен тренер который долго варился в нормальном европейском чемпионате.пусть и не особо известный тренер.исходя из стиля игры Динамо и подбора игрокав лучше всего подошёл бы какой нибудь немец-любой немец
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.12.2019 13:54
    0
    Maxim_kravets, 26.12.2019 13:43
    Вот бы в Динамо Эх, мечты...
    Ради шестого места стоит рискнуть.
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    0-7
      0-7, 26.12.2019 13:50
    +2
    Олимпийский чемпион , чемпион СССР , Италии , Шотландии конечно прочитает комментарий Олександра Жарчинського и будет сильно переживать
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    digsum
    online
      digsum, 26.12.2019 13:43
    0
    Олександр Жарчинський, 26.12.2019 13:12
    Лєсік нервово гризе нігті...
    Не подходит. Слишком долго вводить в курс черных дел.
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    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 26.12.2019 13:43
    -1
    Вот бы в Динамо Эх, мечты...
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    Олександр Жарчинський
    Олександр Жарчинський, 26.12.2019 13:12
    0
    Лєсік нервово гризе нігті...
    Ссылка
    0-7
      0-7, 26.12.2019 13:50
    +2
    Олимпийский чемпион , чемпион СССР , Италии , Шотландии конечно прочитает комментарий Олександра Жарчинського и будет сильно переживать
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 26.12.2019 14:23
    0
    Григорчук Динамо точно не нужен.в Динамо настолько всё запущено.что нужен тренер который долго варился в нормальном европейском чемпионате.пусть и не особо известный тренер.исходя из стиля игры Динамо и подбора игрокав лучше всего подошёл бы какой нибудь немец-любой немец
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.12.2019 13:54
    0
    Maxim_kravets, 26.12.2019 13:43
    Вот бы в Динамо Эх, мечты...
    Ради шестого места стоит рискнуть.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 26.12.2019 13:43
    0
    Олександр Жарчинський, 26.12.2019 13:12
    Лєсік нервово гризе нігті...
    Не подходит. Слишком долго вводить в курс черных дел.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    Олександр Жарчинський, 26.12.2019 13:12
    0
    Лєсік нервово гризе нігті...
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