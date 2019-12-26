Определились соперники Динамо на сборе в Турции

Первый зимний сбор в Турции «Динамо» проведет с 15-го по 28-е января, а клуб договорился о проведении 6 контрольных матчей, в том числе два из них - на турнире Gloria Cup.
19.01.2020 «Динамо» - «Легия» (Варшава, Польша)
20.01.2020 «Динамо» - «Нефтчи» (Баку, Азербайджан)
23.01.2020 «Динамо» - ФК «Вардар» (Северная Македония)
24.01.2020 «Динамо» - «Хайдук» (Сплит, Хорватия)
27.01.2020 «Динамо» - «Динамо» (Брест, Беларусь)
28.01.2020 «Динамо» - «Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан)
Источник — ФК Динамо Киев
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Вообще-то по логике вещей нужен равномерный график, ну скажем игры через день, чтобы оптимально втягиваться в нагрузку. А так непонятно, на какой теоретической базе построены данные нарузки??
Вообще-то по логике вещей нужен равномерный график, ну скажем игры через день, чтобы оптимально втягиваться в нагрузку. А так непонятно, на какой теоретической базе построены данные нарузки??
Типо а где гранды?))))
Или слишком слабые соперники.
Или блиин что это за СССР?
Типо а где гранды?))))
Или слишком слабые соперники.
Или блиин что это за СССР?
Типо а где гранды?))))
Или слишком слабые соперники.
Или блиин что это за СССР?
Типо а где гранды?))))
Или слишком слабые соперники.
Или блиин что это за СССР?
Вообще-то по логике вещей нужен равномерный график, ну скажем игры через день, чтобы оптимально втягиваться в нагрузку. А так непонятно, на какой теоретической базе построены данные нарузки??
Вообще-то по логике вещей нужен равномерный график, ну скажем игры через день, чтобы оптимально втягиваться в нагрузку. А так непонятно, на какой теоретической базе построены данные нарузки??
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