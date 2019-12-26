Определились соперники Динамо на сборе в Турции

Первый зимний сбор в Турции «Динамо» проведет с 15-го по 28-е января, а клуб договорился о проведении 6 контрольных матчей, в том числе два из них - на турнире Gloria Cup.

19.01.2020 «Динамо» - «Легия» (Варшава, Польша)



20.01.2020 «Динамо» - «Нефтчи» (Баку, Азербайджан)



23.01.2020 «Динамо» - ФК «Вардар» (Северная Македония)



24.01.2020 «Динамо» - «Хайдук» (Сплит, Хорватия)



27.01.2020 «Динамо» - «Динамо» (Брест, Беларусь)



28.01.2020 «Динамо» - «Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан)