Определились соперники Динамо на сборе в Турции

Команда проведет 6 матчей

  • 26.12.2019 16:44
  • 2257 просмотров
  • 7 комментариев
Определились соперники Динамо на сборе в Турции
© fcdynamo.kiev.ua

Первый зимний сбор в Турции «Динамо» проведет с 15-го по 28-е января, а клуб договорился о проведении 6 контрольных матчей, в том числе два из них - на турнире Gloria Cup.

19.01.2020 «Динамо» - «Легия» (Варшава, Польша)

20.01.2020 «Динамо» - «Нефтчи» (Баку, Азербайджан)

23.01.2020 «Динамо» - ФК «Вардар» (Северная Македония)

24.01.2020 «Динамо» - «Хайдук» (Сплит, Хорватия)

27.01.2020 «Динамо» - «Динамо» (Брест, Беларусь)

28.01.2020 «Динамо» - «Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 26.12.2019 17:30
    0
    О а з Динамо Брест буде цікаво, дві рівні команди + міля
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 26.12.2019 17:30
    0
    Forever_young_12, 26.12.2019 17:03
    Странный какой-то график: сначала два дня подряд, потом три дня отдыха, потом опять два дня подряд, потом опять три дня на отдых.
    Вообще-то по логике вещей нужен равномерный график, ну скажем игры через день, чтобы оптимально втягиваться в нагрузку. А так непонятно, на какой теоретической базе построены данные нарузки??
    Та никто не заморачивается по поводу графика. Эти сборы - показуха полнейшая. Надо же показать что лесик работает... Толку от этих сборов - ноль целых и хрен десятых. Ну выиграем у этих Хайдуков и прочих, а в официальных матчах будет полная жопа. Так было раньше, так будет и в на этот раз..., до тех пор, пока различные бездари будут тренировать Динамо!
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 26.12.2019 17:05
    +2
    victordan, 26.12.2019 16:57
    Я так розумію ідіотізмом тут страдаєш ти, якщо рахуєш дані команди заслабкими для Динамо. Команди одного рфвня з Динамо. Гідні суперники.
    Канадец я ж шучу наверное.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 26.12.2019 17:03
    0
    Странный какой-то график: сначала два дня подряд, потом три дня отдыха, потом опять два дня подряд, потом опять три дня на отдых.
    Вообще-то по логике вещей нужен равномерный график, ну скажем игры через день, чтобы оптимально втягиваться в нагрузку. А так непонятно, на какой теоретической базе построены данные нарузки??
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 26.12.2019 17:01
    -1
    trasher87 trasher87, 26.12.2019 16:47
    Ану будут тут идиотизмом страдать.?
    Типо а где гранды?))))
    Или слишком слабые соперники.
    Или блиин что это за СССР?
    Для нынешнего Динамо все вышеуказанные соперники как гранды. Не проиграть бы
    Ссылка
    victordan
    online
      victordan, 26.12.2019 16:57
    -3
    trasher87 trasher87, 26.12.2019 16:47
    Ану будут тут идиотизмом страдать.?
    Типо а где гранды?))))
    Или слишком слабые соперники.
    Или блиин что это за СССР?
    Я так розумію ідіотізмом тут страдаєш ти, якщо рахуєш дані команди заслабкими для Динамо. Команди одного рфвня з Динамо. Гідні суперники.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 26.12.2019 16:47
    +2
    Ану будут тут идиотизмом страдать.?
    Типо а где гранды?))))
    Или слишком слабые соперники.
    Или блиин что это за СССР?
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 26.12.2019 17:05
    +2
    victordan, 26.12.2019 16:57
    Я так розумію ідіотізмом тут страдаєш ти, якщо рахуєш дані команди заслабкими для Динамо. Команди одного рфвня з Динамо. Гідні суперники.
    Канадец я ж шучу наверное.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 26.12.2019 16:47
    +2
    Ану будут тут идиотизмом страдать.?
    Типо а где гранды?))))
    Или слишком слабые соперники.
    Или блиин что это за СССР?
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 26.12.2019 17:30
    0
    О а з Динамо Брест буде цікаво, дві рівні команди + міля
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 26.12.2019 17:30
    0
    Forever_young_12, 26.12.2019 17:03
    Странный какой-то график: сначала два дня подряд, потом три дня отдыха, потом опять два дня подряд, потом опять три дня на отдых.
    Вообще-то по логике вещей нужен равномерный график, ну скажем игры через день, чтобы оптимально втягиваться в нагрузку. А так непонятно, на какой теоретической базе построены данные нарузки??
    Та никто не заморачивается по поводу графика. Эти сборы - показуха полнейшая. Надо же показать что лесик работает... Толку от этих сборов - ноль целых и хрен десятых. Ну выиграем у этих Хайдуков и прочих, а в официальных матчах будет полная жопа. Так было раньше, так будет и в на этот раз..., до тех пор, пока различные бездари будут тренировать Динамо!
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 26.12.2019 17:03
    0
    Странный какой-то график: сначала два дня подряд, потом три дня отдыха, потом опять два дня подряд, потом опять три дня на отдых.
    Вообще-то по логике вещей нужен равномерный график, ну скажем игры через день, чтобы оптимально втягиваться в нагрузку. А так непонятно, на какой теоретической базе построены данные нарузки??
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности