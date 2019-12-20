Возможное усиление для Динамо, дата боя Усика, камбэк от Кажанов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 19 декабря.
Дмитрий Иванисеня вошел в сферу интересов команды Алексея Михайличенко.
По словам Эдди Хирна, Александр встретится с Чисорой 7 марта.
Лев Кравцив пытается понять, что происходит с поясами в хэвивейте.
Львовяне на площадке соперника одолели греческий «ПАОК» 3:0, а затем взяли «золотой» сет.
Победу в гонке одержал немец Бенедикт Долль.
Эксперт утверждает, что в средней линии у «Динамо» полузащитников нет.
Футбольному эксперту понравилась тактика «Аталанты» в матче в Харькове.
Экс-голкипер «Динамо» – о работе с бывшим тренером «бело-синих».
Поединок между херсонским «Днепром» и «Кременчугом» не состоялся.
Технические проблемы на арене.
Тяжелоатлет понес наказание за использование запрещенного вещества.
Такого курьеза как в Хорватии, в истории MMA еще не было.
«Ливерпуль» вырвал победу у «Монтеррея» в 1/2 финала клубного ЧМ.
Украинский игрок пообщался со СМИ.
Команда Андрея Шевченко осталась 24-й в обновленной версии рейтинга.
Sport.ua, переходя на личности, резюмирует итоги УПЛ в первой части сезона.
Источник — Sport.ua
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