Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команду Лобановского собрал Сабо»

44-летний бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал о работа с экс-тренером «бело-синих» Йожефом Сабо.

«Хочу его поблагодарить за веру в меня, как он в свое время поверил и в Андрея Шевченко. Это Сабо дал возможность мне и Шевченко заиграть в первой команде.

При нем начинал играть и Ващук, он брал Хацкевича, Белькевича и Калитвинцева. Он очень хорошо понимает футбол. Команду Лобановского собрал Сабо.

Но он был очень эмоционален, эти эмоции ему иногда мешали. Из-за эмоций он не мог совершить некоторые действия, которые бы изменили ход событий на футбольном поле. Сабо видел ошибку и заводился, а если бы мог подсказать — было бы намного лучше», — сказал Шовковский.