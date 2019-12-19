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Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команду Лобановского собрал Сабо»

Экс-голкипер «Динамо» – о работе с бывшим тренером «бело-синих»

  • 19.12.2019 10:43
  • 4397 просмотров
  • 2 комментария
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команду Лобановского собрал Сабо»
© YouTube. Александр Шовковский
44-летний бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал о работа с экс-тренером «бело-синих» Йожефом Сабо.
 
«Хочу его поблагодарить за веру в меня, как он в свое время поверил и в Андрея Шевченко. Это Сабо дал возможность мне и Шевченко заиграть в первой команде.
 
При нем начинал играть и Ващук, он брал Хацкевича, Белькевича и Калитвинцева. Он очень хорошо понимает футбол. Команду Лобановского собрал Сабо.
 
Но он был очень эмоционален, эти эмоции ему иногда мешали. Из-за эмоций он не мог совершить некоторые действия, которые бы изменили ход событий на футбольном поле. Сабо видел ошибку и заводился, а если бы мог подсказать — было бы намного лучше», — сказал Шовковский.
 
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Источник — Вацко Light

(20 голосов)

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Комментарии
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 19.12.2019 12:04
    0
    так проблема не лише зібрати гравців, а потрібно ще й зробити з них команду. Лобановському це вдавалось, а тому ж Сабо ні.
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 19.12.2019 10:52
    +5
    А команду Реброва зібрав Блохін, результати різні. Тепер зібрав Хацкевич, затвердив Михайличенко, щеб тренера
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 19.12.2019 10:52
    +5
    А команду Реброва зібрав Блохін, результати різні. Тепер зібрав Хацкевич, затвердив Михайличенко, щеб тренера
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 19.12.2019 12:04
    0
    так проблема не лише зібрати гравців, а потрібно ще й зробити з них команду. Лобановському це вдавалось, а тому ж Сабо ні.
    Ссылка
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