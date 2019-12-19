Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команду Лобановского собрал Сабо»

44-летний бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал о работа с экс-тренером «бело-синих» Йожефом Сабо.
«Хочу его поблагодарить за веру в меня, как он в свое время поверил и в Андрея Шевченко. Это Сабо дал возможность мне и Шевченко заиграть в первой команде.
При нем начинал играть и Ващук, он брал Хацкевича, Белькевича и Калитвинцева. Он очень хорошо понимает футбол. Команду Лобановского собрал Сабо.
Но он был очень эмоционален, эти эмоции ему иногда мешали. Из-за эмоций он не мог совершить некоторые действия, которые бы изменили ход событий на футбольном поле. Сабо видел ошибку и заводился, а если бы мог подсказать — было бы намного лучше», — сказал Шовковский.
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Источник — Вацко Light
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