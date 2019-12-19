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САБО: «Невыход Динамо – это катастрофа! Но увольнять Михайличенко нельзя»

Футбольному эксперту понравилась тактика «Аталанты» в матче в Харькове

  • 19.12.2019 18:23
  • 3061 просмотр
  • 9 комментариев
САБО: «Невыход Динамо – это катастрофа! Но увольнять Михайличенко нельзя»
© dynamo.kiev.ua. Йожеф Сабо
Футбольный эксперт Йожеф Сабо поделился мнением о кризисной ситуации в киевском «Динамо»:
 
«Ни в коем случае увольнять Михайличенко нельзя, у него должна быть хорошая программа подготовки команды. Тренер должен знать, каким образом поднять уровень игры – это самый главный вопрос. Просто так тренироваться – это не то. Свежий пример: игра «Аталанты» в Харькове. Они избрали тактику: активный отбор, прессинг. Как только кто-то из футболистов «Шахтера» получал мяч – его сразу же «накрывали» двое-трое игроков. К тому же, они все 90 с лишним минут носились по полю – это говорит о физической готовности команды.
 
У великого Лобановского физика всегда была на первом плане. Кроме того, игровая дисциплина – на очень высоком уровне, то есть, тренер дает задание игроку, которое он должен выполнить. Если не выполняешь, извини, иди в другую команду или садись на скамейку запасных. Посмотрите, какие физические кондиции у команды Гвардиолы или Клоппа. Все футболисты носятся по полю до финального свистка, и что примечательно, все отбирают у соперника мяч, Салах в том числе...
 
Невыход в плей-офф Лиги Европы? Это катастрофа! Извините, но слабее группы уже невозможно было найти. Только подумать: «Динамо» не может обыграть дома таких соперников. Не могут, потому что нет игры. Абсолютно. Посмотрим, что будет после зимней паузы».
 
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Источник — Динамо Киев от Шурика

(6 голосов)

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Комментарии
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 19.12.2019 20:10
    0
    После недостачи надбавки к пенсии и разногласий на канале футбол, эксперт, великий тренер, и просто дедушка Йожеф Сабо покидает канал Футбол, и переходит на канал Прямой, в связи с открытием спортивных новостей на телеканале.
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    dd dent
    online
      dd dent, 19.12.2019 19:44
    +3
    сабо может тренером относительно и неплохим был, но поставь хоть сейчас его куда-то, то крайних всех кроме себя всегда найдет, этого у него не отнять
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    Sukiyaki
      Sukiyaki, 19.12.2019 19:11
    +2
    ну а в чем неправ дед?
    вылет с лоховской группы - не жопа?
    разве Пудель проводил предсезонку?
    Кто бы ни тренировал сейчас ДК, рискует потерять имя.Зачем лезть в это болото, с весьма посредственным бюджетом,неэффективным до ужаса менеджментом, презом, ментально застрявшим между совком и Монако?
    Кто постарше, вспомнит, приезжал такой Оттмар Хитцфельд, посмотрел на всю эту красоту, и бай- бай.Хотя тогда это безобразие не было в таком ужасающей безнадеге.Поэтому, пока будут Шубкины, не будет ни фу я.
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    VVV
    online
    VVV, 19.12.2019 18:55
    +2
    Я так і не почув жодного аргумента чому не можна звільняти Михайличенка.Словесний понос від сабо,як завжди,ніякої думки в реченні
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    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 19.12.2019 18:48
    -3
    Тем более источник информации *от шурика*.
    А они просто так лабуду писать не будут.
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    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 19.12.2019 18:48
    -1
    Ни в коем случае увольнять Михайличенко нельзя, у него должна быть хорошая программа подготовки команды. Тренер должен знать, каким образом поднять уровень игры - Йожеф Йожефович а якщо не знає? А якщо відсутня така програма?
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    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 19.12.2019 18:46
    -3
    Динама под чутким руководством сукиса, под руководством физрука жидко обделалось. Притом, образцово-показательно это сделало в европе, а динамовские троли в этом винят всех, но не своих кумиров.
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    MetalKH
    online
      MetalKH, 19.12.2019 18:42
    0
    Рупоры геббельсТВ не угомонятся. Что должно случиться, что бы эта продонецкая дичь хоть одно плохое слово в сторону шахтера сказала?
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    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 18:36
    -1
    Что и требовалось доказать, говорящая ахметовская голова яро отстаивает очередного динамовского физрука , так как чем больше всякие бездари будут у руля ДК, тем больше шахтер себя будет спокойно чувствовать в Чемпионате
    Вспомните как все эти клоуны горой становились за Хацкевича летом!!!
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    dd dent
    online
      dd dent, 19.12.2019 19:44
    +3
    сабо может тренером относительно и неплохим был, но поставь хоть сейчас его куда-то, то крайних всех кроме себя всегда найдет, этого у него не отнять
    Ссылка
    Sukiyaki
      Sukiyaki, 19.12.2019 19:11
    +2
    ну а в чем неправ дед?
    вылет с лоховской группы - не жопа?
    разве Пудель проводил предсезонку?
    Кто бы ни тренировал сейчас ДК, рискует потерять имя.Зачем лезть в это болото, с весьма посредственным бюджетом,неэффективным до ужаса менеджментом, презом, ментально застрявшим между совком и Монако?
    Кто постарше, вспомнит, приезжал такой Оттмар Хитцфельд, посмотрел на всю эту красоту, и бай- бай.Хотя тогда это безобразие не было в таком ужасающей безнадеге.Поэтому, пока будут Шубкины, не будет ни фу я.
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 19.12.2019 18:55
    +2
    Я так і не почув жодного аргумента чому не можна звільняти Михайличенка.Словесний понос від сабо,як завжди,ніякої думки в реченні
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 19.12.2019 20:10
    0
    После недостачи надбавки к пенсии и разногласий на канале футбол, эксперт, великий тренер, и просто дедушка Йожеф Сабо покидает канал Футбол, и переходит на канал Прямой, в связи с открытием спортивных новостей на телеканале.
    Источник
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 19.12.2019 18:42
    0
    Рупоры геббельсТВ не угомонятся. Что должно случиться, что бы эта продонецкая дичь хоть одно плохое слово в сторону шахтера сказала?
    Ссылка
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