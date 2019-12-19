САБО: «Невыход Динамо – это катастрофа! Но увольнять Михайличенко нельзя»

Йожеф Сабо поделился мнением о кризисной Футбольный экспертподелился мнением о кризисной ситуации в киевском «Динамо»

«Ни в коем случае увольнять Михайличенко нельзя, у него должна быть хорошая программа подготовки команды. Тренер должен знать, каким образом поднять уровень игры – это самый главный вопрос. Просто так тренироваться – это не то. Свежий пример: игра «Аталанты» в Харькове. Они избрали тактику: активный отбор, прессинг. Как только кто-то из футболистов «Шахтера» получал мяч – его сразу же «накрывали» двое-трое игроков. К тому же, они все 90 с лишним минут носились по полю – это говорит о физической готовности команды.

У великого Лобановского физика всегда была на первом плане. Кроме того, игровая дисциплина – на очень высоком уровне, то есть, тренер дает задание игроку, которое он должен выполнить. Если не выполняешь, извини, иди в другую команду или садись на скамейку запасных. Посмотрите, какие физические кондиции у команды Гвардиолы или Клоппа. Все футболисты носятся по полю до финального свистка, и что примечательно, все отбирают у соперника мяч, Салах в том числе...

Невыход в плей-офф Лиги Европы? Это катастрофа! Извините, но слабее группы уже невозможно было найти. Только подумать: «Динамо» не может обыграть дома таких соперников. Не могут, потому что нет игры. Абсолютно. Посмотрим, что будет после зимней паузы».