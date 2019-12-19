САБО: «Динамо грозит 4-е место! Набрали игроков, которые никому не подошли»

Футбольный эксперт Йожеф Сабо рассказал о своем видении кризисной ситуации в киевском «Динамо»:
«Еще полгода тому назад, в начале чемпионата я говорил, что в этом году у «Динамо» будет борьба за второе место в УПЛ. Теперь же мы видим, что это борьба есть, но не только за второе место, поскольку можно оказаться и на четвертой позиции. Ведь соперники очень непростые – «Заря», «Александрия», «Десна».
Я говорю о том, что у «Динамо» нет средней линии. Для меня эти футболисты, не буду называть фамилий, это не полузащитники. Единственный опорный полузащитник в команде – это Сидорчук, который умеет отбирать мяч. Все остальные... не хочу даже говорить. В Европе что, дураки? Тех футболистов, которых взяло «Динамо», они ранее побывали в 5–7 командах, но никому не подошли. А почему они должны подходить «Динамо»? Они могут только ослабить игру команды, а не усилить.
Что касается молодых футболистов «Динамо» – они не прогрессируют, они как пришли с молодежной команды, на таком уровне и играют. Не знаю, где клуб может найти новых исполнителей. Но есть ряд футболистов, которые не подходят для «Динамо».
Легионеры могут покинуть команду зимой? И правильно, пусть покидают «Динамо». И у меня вопрос: почему на скамейке запасных сидит Цитаишвили? Он должен играть, прогрессировать. У него все есть: скорость, удар, мышление. Однако он находится в запасе и выходит на десять минут. Кроме того, не растет Цыганков, на которого мы все надеемся. Вы видели в этом году, что он прогрессирует? Наоборот».
Источник — Динамо Киев от Шурика
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Ели за второе зацепились в последнем туре
И это в днищенское чемпионате.
Ели за второе зацепились в последнем туре
И это в днищенское чемпионате.
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