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САБО: «Динамо грозит 4-е место! Набрали игроков, которые никому не подошли»

Эксперт утверждает, что в средней линии у «Динамо» полузащитников нет

  • 19.12.2019 18:59
  • 3670 просмотров
  • 11 комментариев
САБО: «Динамо грозит 4-е место! Набрали игроков, которые никому не подошли»
© dynamo.kiev.ua. Йожеф Сабо
Футбольный эксперт Йожеф Сабо рассказал о своем видении кризисной ситуации в киевском «Динамо»:
 
«Еще полгода тому назад, в начале чемпионата я говорил, что в этом году у «Динамо» будет борьба за второе место в УПЛ. Теперь же мы видим, что это борьба есть, но не только за второе место, поскольку можно оказаться и на четвертой позиции. Ведь соперники очень непростые – «Заря», «Александрия», «Десна».
 
Я говорю о том, что у «Динамо» нет средней линии. Для меня эти футболисты, не буду называть фамилий, это не полузащитники. Единственный опорный полузащитник в команде – это Сидорчук, который умеет отбирать мяч. Все остальные... не хочу даже говорить. В Европе что, дураки? Тех футболистов, которых взяло «Динамо», они ранее побывали в 5–7 командах, но никому не подошли. А почему они должны подходить «Динамо»? Они могут только ослабить игру команды, а не усилить.
 
Что касается молодых футболистов «Динамо» – они не прогрессируют, они как пришли с молодежной команды, на таком уровне и играют. Не знаю, где клуб может найти новых исполнителей. Но есть ряд футболистов, которые не подходят для «Динамо».
 
Легионеры могут покинуть команду зимой? И правильно, пусть покидают «Динамо». И у меня вопрос: почему на скамейке запасных сидит Цитаишвили? Он должен играть, прогрессировать. У него все есть: скорость, удар, мышление. Однако он находится в запасе и выходит на десять минут. Кроме того, не растет Цыганков, на которого мы все надеемся. Вы видели в этом году, что он прогрессирует? Наоборот».
 
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Источник — Динамо Киев от Шурика

(12 голосов)

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Комментарии
    Axmetov1
    online
    Axmetov1, 19.12.2019 20:27
    +1
    странно,что Родригес не заиграл.Он очень неплохо смотрелся
    Ссылка
    Axmetov1
    online
    Axmetov1, 19.12.2019 20:26
    +1
    Geniyfootball1985, 19.12.2019 19:50
    Попов,Вербич, Цыганков,Сидорчук,Миколенко вокруг них нужно строить новую команду,остальных к ёб...ой матери!
    Я хоть и не болельщик ДК,но соглашусь.Еще бы добавил Бущана на ворота и Бойко дублер,ну и наверное Шепелев,если не будет деградировать.Остальных можно распродавать
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 19.12.2019 20:07
    -1
    Понабирали поганих футболістів, а Михайличенка зачіпати не треба. А нічого, що Михайличенко один з тих, хто цих футболістів і набирав?
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 19.12.2019 19:53
    +2
    Все в яблочко сказал
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 19.12.2019 19:50
    +2
    Попов,Вербич, Цыганков,Сидорчук,Миколенко вокруг них нужно строить новую команду,остальных к ёб...ой матери!
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 19.12.2019 19:37
    +1
    Молодец Сабо, все в точку, опять поджог сраки сов!
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 19.12.2019 19:18
    -1
    jekаfunny, 19.12.2019 19:14
    кто у этого маразматика берет интервью и самое главное зачем его печатать ?
    Есть подозрение что никто, ничего, ни у кого не берет. Кто-то лабает нужную срань, к ней цепляют подходящее фото и в печать.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 19.12.2019 19:16
    -7
    jekаfunny, 19.12.2019 19:14
    кто у этого маразматика берет интервью и самое главное зачем его печатать ?
    Леоненко в запое, а Сабо похоже его дублер.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 19:14
    -8
    кто у этого маразматика берет интервью и самое главное зачем его печатать ?
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 19.12.2019 19:13
    +5
    Счёт на табло!
    Ели за второе зацепились в последнем туре
    И это в днищенское чемпионате.
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 19.12.2019 19:08
    -6
    Про яких футболістів,які побували в 5-7 клубах,йдеться,маразматик? Як завжди - просто висер ні про що.Ні фактів,ні прізвищ-просто загальні ідіотські фразочки..
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 19.12.2019 19:13
    +5
    Счёт на табло!
    Ели за второе зацепились в последнем туре
    И это в днищенское чемпионате.
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 19.12.2019 19:53
    +2
    Все в яблочко сказал
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 19.12.2019 19:50
    +2
    Попов,Вербич, Цыганков,Сидорчук,Миколенко вокруг них нужно строить новую команду,остальных к ёб...ой матери!
    Ссылка
    Axmetov1
    online
    Axmetov1, 19.12.2019 20:27
    +1
    странно,что Родригес не заиграл.Он очень неплохо смотрелся
    Ссылка
    Axmetov1
    online
    Axmetov1, 19.12.2019 20:26
    +1
    Geniyfootball1985, 19.12.2019 19:50
    Попов,Вербич, Цыганков,Сидорчук,Миколенко вокруг них нужно строить новую команду,остальных к ёб...ой матери!
    Я хоть и не болельщик ДК,но соглашусь.Еще бы добавил Бущана на ворота и Бойко дублер,ну и наверное Шепелев,если не будет деградировать.Остальных можно распродавать
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 19.12.2019 19:37
    +1
    Молодец Сабо, все в точку, опять поджог сраки сов!
    Ссылка
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