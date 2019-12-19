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Киевское Динамо может подписать за €1 млн опорника из луганской Зари

Дмитрий Иванисеня вошел в сферу интересов команды Алексея Михайличенко

  • 19.12.2019 15:45
  • 15879 просмотров
  • 99 комментариев
Киевское Динамо может подписать за €1 млн опорника из луганской Зари
© dynamo.kiev.ua. Дмитрий Иванисеня
Хавбек луганской «Зари» и сборной Украины Дмитрий Иванисеня попал в сферу интересов киевского «Динамо».
 
Трансфер 25-летнего опорного полузащитника оценивается примерно в 1 млн евро. В ноябре он дебютировал за национальную сборную Украины в товарищеском матче против Эстонии (1:0). 
 
Иванисеня является воспитанником криворожского футбола и выпускником академии «Шахтера». В текущем сезоне в составе «Зари» Дмитрий сыграл 24 матча (17 в УПЛ, 1 в кубке и 6 в Лиге Европы) и забил 1 гол.
 
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Источник — Динамо Киев от Шурика

(28 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 20:21
    0
    zvalenok03, 19.12.2019 20:13
    Есть один позитив ЕСЛИ он перейдет в динаму.....
    ////////////////
    Подсказка для тупых шалав.
    ахахахах ты дурень , ты можешь объяснить что ты за ахинею накалякал,а не подсказки сам себе давать
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 19.12.2019 20:13
    0
    jekаfunny, 19.12.2019 20:10
    ясно, еще один не может формулировать даже простые мысли , чтобы в них была логическая составляющая
    печально что то у бурабса с ботами стало
    Есть один позитив ЕСЛИ он перейдет в динаму.....
    ////////////////
    Подсказка для тупых шалав.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 20:10
    0
    zvalenok03, 19.12.2019 19:58
    Это значит, что ты копировать умеешь, а читать, тем более понимать написанное, не можешь.
    Поэтому и тролишь всех.
    ясно, еще один не может формулировать даже простые мысли , чтобы в них была логическая составляющая
    печально что то у бурабса с ботами стало
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    Kevko
      Kevko, 19.12.2019 20:07
    +2
    Иванисении не стоит даже думать об этом. Развиваться в Заре и ждать предложений из Бельгии
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    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 19.12.2019 19:58
    0
    jekаfunny, 19.12.2019 19:56
    Есть один позитив если он перейдет в динаму.
    На вопрос тролей - *где воспитанники академии шахты?* им можно сказать в ответ:
    -их динама сманила и в аренду отдала. С динамы и спрашивайте куда они девают молодых и перспективных.
    что это значит ?
    Это значит, что ты копировать умеешь, а читать, тем более понимать написанное, не можешь.
    Поэтому и тролишь всех.
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    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 19:56
    0
    zvalenok03, 19.12.2019 19:54
    Если не западло, то приведи полностью мой пост.
    Есть один позитив если он перейдет в динаму.
    На вопрос тролей - *где воспитанники академии шахты?* им можно сказать в ответ:
    -их динама сманила и в аренду отдала. С динамы и спрашивайте куда они девают молодых и перспективных.
    что это значит ?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 19.12.2019 19:54
    -1
    jekаfunny, 19.12.2019 19:49
    то есть ты пистло не можешь объяснить даже то что сам пишешь ?
    Если не западло, то приведи полностью мой пост.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 19:49
    0
    zvalenok03, 19.12.2019 19:48
    Феня. Ты брешешь. Я так не писал.
    Ты передергиваешь.
    Зачем?
    то есть ты пистло не можешь объяснить даже то что сам пишешь ?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 19.12.2019 19:48
    -1
    jekаfunny, 19.12.2019 19:29
    На вопрос тролей - *где воспитанники академии шахты?* им можно сказать в ответ:
    -их динама сманила и в аренду отдала. С динамы и спрашивайте куда они девают молодых и перспективных.
    что это значит ? или и так ты не писал ?
    Феня. Ты брешешь. Я так не писал.
    Ты передергиваешь.
    Зачем?
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
    ShakhtarUberAlles, 19.12.2019 19:45
    -3
    Не могут уже бобры без воспитанников Шахтера
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 19:29
    0
    zvalenok03, 19.12.2019 19:16
    Феня! Ты брешешь. Я так не писал.
    На вопрос тролей - *где воспитанники академии шахты?* им можно сказать в ответ:
    -их динама сманила и в аренду отдала. С динамы и спрашивайте куда они девают молодых и перспективных.
    что это значит ? или и так ты не писал ?
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 19.12.2019 19:23
    0
    Я не читал писал тоже самое кто то или нет, если и брать , то только вместе с ТРЕНЕРОМ!!!!
    Ссылка
    mony65
    online
      mony65, 19.12.2019 19:18
    +1
    zvalenok03, 19.12.2019 19:05
    Значит так феня.
    Ты говоришь(пишешь) что тебе не понравилось и на этом успокаиваемся.
    xубло пипеточное,кстати а чего ты не там
    -Sport Bild. Баварии не нужен Тете: нет ни предложений, ни интереса
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 19.12.2019 19:16
    -1
    jekаfunny, 19.12.2019 19:13
    где воспитанники академии шахты?* им можно сказать в ответ:
    -их динама сманила и в аренду отдала(С)
    что это значит ?
    Феня! Ты брешешь. Я так не писал.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 19:13
    +1
    zvalenok03, 19.12.2019 19:05
    Значит так феня.
    Ты говоришь(пишешь) что тебе не понравилось и на этом успокаиваемся.
    где воспитанники академии шахты?* им можно сказать в ответ:
    -их динама сманила и в аренду отдала(С)
    что это значит ?
    Ссылка
    mony65
    online
      mony65, 19.12.2019 19:11
    +3
    zvalenok03, 19.12.2019 19:05
    Значит так феня.
    Ты говоришь(пишешь) что тебе не понравилось и на этом успокаиваемся.
    пошел на xуй
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 19.12.2019 19:05
    -1
    jekаfunny, 19.12.2019 19:01
    ахахахаха хамство это то что я спросил какой смысл твоих слов ??
    то есть надеятся от тебя на . осмысленные изречения, сродни оскорблению твоей чести?
    ну так бы и сказал сразу то
    Значит так феня.
    Ты говоришь(пишешь) что тебе не понравилось и на этом успокаиваемся.
    Ссылка
    filonovalex1973
    online
      filonovalex1973, 19.12.2019 19:01
    0
    Караваева летом уже взяли, теперь в комментариях его называют дном. При Вернидубе - лучший из украинцев крайний бек/фулбек и вдруг дно. Михайличенко (который Богдан) при Вернидубе - тишина, сейчас один из лучших (с украинским паспортом) левых фулбеков в Украине - делайте выводы!!!
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 19:01
    +1
    zvalenok03, 19.12.2019 19:00
    Феня, ты можешь объяснить чего хочешь добиться своим хамством? Зачем занимаешься здесь брехней, искажением слов?
    Тебе за это платят?
    ахахахаха хамство это то что я спросил какой смысл твоих слов ??
    то есть надеятся от тебя на . осмысленные изречения, сродни оскорблению твоей чести?
    ну так бы и сказал сразу то
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 19.12.2019 19:00
    -2
    jekаfunny, 19.12.2019 18:55
    чтобы понять что ты имел ввиду , если конечно в этих словах есть какой то смысл
    Феня, ты можешь объяснить чего хочешь добиться своим хамством? Зачем занимаешься здесь брехней, искажением слов?
    Тебе за это платят?
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 19.12.2019 16:14
    +14
    в Заре толковый тренер и может научить новому и развить имеющиеся навыки, а в Динамо и не научат ничему так еще рагресировать будешь.
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    johndow11
      johndow11, 19.12.2019 15:55
    +11
    На месте Зари так дешево его бы не продавал, ломая структуру игры своей команды. На месте парня - заманчиво не перейти на явно более высокую зарплату в клуб, потенциально более звонкий по имени. Вот только спортивные перспективы туманны - смысл уходить в стан соперника, которого твоя команда обыгрывает...
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    azl
    online
      azl, 19.12.2019 16:45
    +7
    И какой смысл переходить в это дно? Заря цинично отодрала Динамо в двух матчах. Если бы не мудак судья, который засчитал гол дырки из офсайда, то сосало бы Динамо и в первом матче.
    Заре нужно занимать второе место, светиться в ЛЧ и продавать игроков в Европу гораздо дороже.
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    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 19.12.2019 16:06
    +7
    А потом обратно им в аренду отдать?
    Ссылка
    George Abuladze
      George Abuladze, 19.12.2019 17:25
    +6
    Миха обвинил во всех бедах легионеров, которые толком и не играли, а сейчас купит всякое недоразумение, типа Морозюка и будет что то строить, дебил, б-ть
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    comentraktor
      comentraktor, 19.12.2019 17:27
    +5
    Динамо кого не купит, через полгода - на трансфер. Пацану нужно до конца сезона подождать, вдруг ЛЧ, а там и зарисоваться в Европу можно
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 19.12.2019 17:01
    +5
    kvlad200760, 19.12.2019 16:13
    Ось так послаблюють прямих конкурентів в боротбі за 2-ге місце в чемпіонаті!!! Минулого року купили Каравая і Андрієвського,віддавши в оренду 3-х гравців.Тепер ще на одного оком накинули.І тут же кричать що в них найліпша Академія.Тож виникає питання-своїх опрників там немає?Ні в Ю-21 ні в Ю-19?
    Еще заберут Леднева и Русина и все второе место за динамо. И будут кричать Михо топ тренер ,Суркис красавчик . Пришла европа и снова будут сидеть в своей луже!
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 19.12.2019 16:06
    +5
    А потом обратно им в аренду отдать?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 19.12.2019 17:06
    +4
    jekаfunny, 19.12.2019 17:00
    как ослабить ?
    текущая стоимость Иванесени по Трансфермаркету 200.000 , ДК предлагает якобы 1.000.000!
    Зарю кто то заставляет соглашаться, или где то написано что клубы конкуренты за зону ЛЧ , не могут между собой осуществлять трансферы?
    Объясни . Или вам снова бред поскидывали в методчику а вы с радостью его копипастите ?
    Для тебя тупенького объясняю, ДК заберет у Зори лучших игроков тем самим ее ослабит, а тех купленных игроков выбросит! И еще как ты объяснишь что Динамо покупает в последнее время бывших воспитанников школы Шахтаря, сначала Караваев тепиерь Иванисеня где же "славная молодежь " Динамо, не такая уж и сильная школа у ДК
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    orest0998
      orest0998, 19.12.2019 16:08
    +4
    jekаfunny, 19.12.2019 16:01
    Местным экспертам , хочу напомнить как они всей компанией отговаривали Шведа от перехода в ДК . - где сулили ему лавку, деградацию и забвение!!!А вот про Седтик писали диаметрально противоположные вещи !!!
    Так что пацаны, правы вы были насчет Шведа ?
    Так а чому всі хто вболіває не за ШД і ДК мають топити,щоб їхні гравці йшли туда?Ослабити себе і шоб потім ті команди виносили всіх по 3 0, а в Європі плакали, що не можуть вийти з ЛЧ і ЛЄ відповідно?Через що це відбувається?Ослаблюють любим способом хоча б мінімально потенційних конкурентів,щоб домінувати.Так, це для них в чемпі плюс,але в Європі вони не такі вже і сильні як у нас.
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    mony65
    online
      mony65, 19.12.2019 19:11
    +3
    zvalenok03, 19.12.2019 19:05
    Значит так феня.
    Ты говоришь(пишешь) что тебе не понравилось и на этом успокаиваемся.
    пошел на xуй
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 19.12.2019 17:20
    +3
    jekаfunny, 19.12.2019 17:17
    так снова забрехался, или таки объяснишь чем ДК ослабляет Зарю предлагая ей трансфер за деньги ?
    Забирая игрока у Зори! А Зори потом потребуется время чтобы найти замену, неужели для тебя так сложно это понять?!
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 19.12.2019 17:11
    +3
    Evil, 19.12.2019 17:04
    А зачем ты представляешся постоянно первыми двумя словами дедуля? все и так знают кто ты не надо акцентировать внимание на этом и прославлять себя ещё больше
    Псінка!!! Напрямок знаєш? Ну то йди на йух!!! Я знав що тобі сподобається!!!
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 19.12.2019 17:10
    +3
    UKRAINE FAN, 19.12.2019 16:57
    Зачем влезать и что то говорить двум ботам или ты тоже с той шайки? Кто давно на сайте прекрасно знает что жека главный бот спорт юа!
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 19.12.2019 17:08
    +3
    Караваев теперь Иванисея, Динамо поняло что для успеха нужно подбирать за Шахтой их воспитанников, а то свои с метра по воротам не могут забить!
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 19.12.2019 16:13
    +3
    Ось так послаблюють прямих конкурентів в боротбі за 2-ге місце в чемпіонаті!!! Минулого року купили Каравая і Андрієвського,віддавши в оренду 3-х гравців.Тепер ще на одного оком накинули.І тут же кричать що в них найліпша Академія.Тож виникає питання-своїх опрників там немає?Ні в Ю-21 ні в Ю-19?
    Ссылка
    totolink
      totolink, 19.12.2019 15:57
    +3
    Согласится - большая ошибка для него будет!
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 19.12.2019 20:07
    +2
    Иванисении не стоит даже думать об этом. Развиваться в Заре и ждать предложений из Бельгии
    Ссылка
    uandr
      uandr, 19.12.2019 18:17
    +2
    Млять!!! Ещё один талант будет
    загублен
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 19.12.2019 17:48
    +2
    Жалко Иванисеню, хороший футболист был, перспективный... теперь деградирует при физручилах и о нём забудут
    Ссылка
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