Киевское Динамо может подписать за €1 млн опорника из луганской Зари

Хавбек луганской «Зари» и сборной Украины Дмитрий Иванисеня попал в сферу интересов киевского «Динамо».
Трансфер 25-летнего опорного полузащитника оценивается примерно в 1 млн евро. В ноябре он дебютировал за национальную сборную Украины в товарищеском матче против Эстонии (1:0).
Иванисеня является воспитанником криворожского футбола и выпускником академии «Шахтера». В текущем сезоне в составе «Зари» Дмитрий сыграл 24 матча (17 в УПЛ, 1 в кубке и 6 в Лиге Европы) и забил 1 гол.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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Подсказка для тупых шалав.
печально что то у бурабса с ботами стало
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Подсказка для тупых шалав.
Поэтому и тролишь всех.
печально что то у бурабса с ботами стало
На вопрос тролей - *где воспитанники академии шахты?* им можно сказать в ответ:
-их динама сманила и в аренду отдала. С динамы и спрашивайте куда они девают молодых и перспективных.
что это значит ?
Поэтому и тролишь всех.
На вопрос тролей - *где воспитанники академии шахты?* им можно сказать в ответ:
-их динама сманила и в аренду отдала. С динамы и спрашивайте куда они девают молодых и перспективных.
что это значит ?
Ты передергиваешь.
Зачем?
-их динама сманила и в аренду отдала. С динамы и спрашивайте куда они девают молодых и перспективных.
что это значит ? или и так ты не писал ?
Ты передергиваешь.
Зачем?
-их динама сманила и в аренду отдала. С динамы и спрашивайте куда они девают молодых и перспективных.
что это значит ? или и так ты не писал ?
Ты говоришь(пишешь) что тебе не понравилось и на этом успокаиваемся.
-Sport Bild. Баварии не нужен Тете: нет ни предложений, ни интереса
-их динама сманила и в аренду отдала(С)
что это значит ?
Ты говоришь(пишешь) что тебе не понравилось и на этом успокаиваемся.
-их динама сманила и в аренду отдала(С)
что это значит ?
Ты говоришь(пишешь) что тебе не понравилось и на этом успокаиваемся.
то есть надеятся от тебя на . осмысленные изречения, сродни оскорблению твоей чести?
ну так бы и сказал сразу то
Ты говоришь(пишешь) что тебе не понравилось и на этом успокаиваемся.
Тебе за это платят?
то есть надеятся от тебя на . осмысленные изречения, сродни оскорблению твоей чести?
ну так бы и сказал сразу то
Тебе за это платят?
Заре нужно занимать второе место, светиться в ЛЧ и продавать игроков в Европу гораздо дороже.
текущая стоимость Иванесени по Трансфермаркету 200.000 , ДК предлагает якобы 1.000.000!
Зарю кто то заставляет соглашаться, или где то написано что клубы конкуренты за зону ЛЧ , не могут между собой осуществлять трансферы?
Объясни . Или вам снова бред поскидывали в методчику а вы с радостью его копипастите ?
Так что пацаны, правы вы были насчет Шведа ?
Ты говоришь(пишешь) что тебе не понравилось и на этом успокаиваемся.
загублен
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