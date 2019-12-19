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Роман ЗОЗУЛЯ: «Все это неправда. Я - патриот Украины»

Украинский игрок пообщался со СМИ

  • 19.12.2019 19:18
  • 5012 просмотров
  • 19 комментариев
Роман ЗОЗУЛЯ: «Все это неправда. Я - патриот Украины»
© marca.com

Украинский форвард «Альбасете» Роман Зозуля в четверг пообщался с испанскими СМИ и прокомментировал скандальный эпизод в недавнем матче против «Райо Вальекано», когда фаны оскорбляли игрока и называли его нацистом.

Матч был прерван, а многие в Украине и Испании поддержали Зозулю.

Напомним, Зозуля публично помогает и поддерживает армию Украины, однако отдельные фаны записали игрока в ультраправые группировки.

«Хочу еще раз сказать: все, что обо мне говорят, это неправда. Я футболист и патриот Украины. Конечно, я поддерживаю свою страну, но я аполитичен и не являюсь приверженцем какой-либо идеологии».

«В моей стране началась война, но в тот момент у нас не было армии. Все хотели помочь своим солдатам. Мы не покупали оружие. Но приобретали медикаменты для спасения жизней, а также одежду. Я считаю, что помогать своей армии и быть патриотом - это не преступление. Если я посещаю больницу и вижу страдания людей, то им нужно помочь. Война - это ужасающее явление, и я, считая себя патриотом, помогал солдатам. Но наш фонд помогает не только им. Например, помогаем тем, кто болен раком».

«Кстати, хочу сказать, что я получил публичную поддержку президента Украины. Какой президент стал бы поддерживать нациста? И я благодарю всех украинцев, кто поддержал меня».

«Кроме того, благодарю всех испанцев за поддержку и понимание. Испания стала для меня вторым домом. Я здесь уже три года, и мне нравится эта страна».

«Иск в суд о защите чести и достоинства? Я намерен встретиться и обсудить этот вопрос с моими представителями. Нужно что-то делать. Я устал слышать оскорбления в свой адрес. Конечно, моя семья знает, что все это неправда, но маленькая дочь задает вопросы и я не знаю, что ей ответить», - сказал Зозуля.

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Источник — Marca

(20 голосов)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 19.12.2019 20:31
    0
    Птолемей Сократович, 19.12.2019 19:39
    Помощь Армии, фото с портретом Бандеры - ОК, у каждого своя история и свои герои. Это можно считать патриотизмом.
    Но как ты, Зозуля, объяснишь свое фото со вскинутым пальцем вверх напротив табло, где горят 4 фиры - 1488 (можно загуглить "Зозуля 1488". Кто не знает, 14/88 - лозунг нацистов. По приколу да сфотался? Да не надо гнать. Может быть ты и патриот, но явно с ультра-правыми взглядами, граничащими с нацизмом) ультрас правы)
    вата парашинська, згинь нахєр звідси! твій герой вбиця мільйонів людей сталін і сотень тисяч путлєр, лижи сраку і дальше, падаль кончєна!!!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 19.12.2019 20:29
    0
    fylhtq1910, 19.12.2019 20:25
    Нацист!
    він патріот, а ти кончєний дебіл!
    Ссылка
    IvankaPrigoda
      IvankaPrigoda, 19.12.2019 20:28
    0
    keegan, 19.12.2019 19:49
    Запахло жареным и сразу пошел на попятную, вот такие герои...
    Тобі пахне " жареним" ??? То підгорів твій пукан !!!
    Ссылка
    fylhtq1910
      fylhtq1910, 19.12.2019 20:25
    -3
    Нацист!
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 19.12.2019 20:13
    +6
    Скоты аморальные, продажные и брехливые потомки безродного Санчо Пансы.Продались за путинские бабосы сто пудов через околофутбольные или фанатские сообщества.Рома,верим и поддерживаем тебя.
    Ссылка
    Ace Ventura
    online
      Ace Ventura, 19.12.2019 20:06
    +14
    Зозуле - уважуха!
    Ссылка
    Berezyak1999
      Berezyak1999, 19.12.2019 20:01
    +22
    Молодець Роман, ти справжній патріот і від українців тобі підтримка
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 19.12.2019 19:49
    -30
    Запахло жареным и сразу пошел на попятную, вот такие герои...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.12.2019 19:48
    +14
    grifon, 19.12.2019 19:41
    оо який пан, все він знає. А давай розкази про шахту і фотки з сепарамі
    Не сравнивай! у шахтарив всегда двойные стандарты и игра в одни ворота
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 19.12.2019 19:44
    +19
    Пошли їх наг-й - тих тупорилих нащадків Фра'нко!!! Ромчик ми всі з тобою!!!
    Ссылка
    grifon
      grifon, 19.12.2019 19:41
    +13
    оо який пан, все він знає. А давай розкази про шахту і фотки з сепарамі
    Ссылка
    Птолемей Сократович
    online
    Птолемей Сократович, 19.12.2019 19:39
    -23
    Помощь Армии, фото с портретом Бандеры - ОК, у каждого своя история и свои герои. Это можно считать патриотизмом.
    Но как ты, Зозуля, объяснишь свое фото со вскинутым пальцем вверх напротив табло, где горят 4 фиры - 1488 (можно загуглить "Зозуля 1488". Кто не знает, 14/88 - лозунг нацистов. По приколу да сфотался? Да не надо гнать. Может быть ты и патриот, но явно с ультра-правыми взглядами, граничащими с нацизмом) ультрас правы)
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 19.12.2019 19:39
    +16
    Зозуля = красава,! 👍👌🇺🇦
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.12.2019 19:38
    +18
    По больше бы таких граждан в стране и не было бы потом того что произошло благодаря рос.
    Ссылка
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 19.12.2019 19:35
    +15
    И тут срусское говно в комментариях всплыло
    Ссылка
    Ihor
    online
      Ihor, 19.12.2019 19:34
    +22
    Роман,ти красава!Висловлюю велику шану і повагу тобі!
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 19.12.2019 19:29
    -20
    Всего лишь нарезка из интервью.
    Ссылка
    Alex99
    online
      Alex99, 19.12.2019 19:25
    +20
    Ромчик, держись! Мы с тобой!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 19.12.2019 19:24
    +7
    мы знаем
    Ссылка
    Berezyak1999
      Berezyak1999, 19.12.2019 20:01
    +22
    Молодець Роман, ти справжній патріот і від українців тобі підтримка
    Ссылка
    Ihor
    online
      Ihor, 19.12.2019 19:34
    +22
    Роман,ти красава!Висловлюю велику шану і повагу тобі!
    Ссылка
    Alex99
    online
      Alex99, 19.12.2019 19:25
    +20
    Ромчик, держись! Мы с тобой!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 19.12.2019 19:44
    +19
    Пошли їх наг-й - тих тупорилих нащадків Фра'нко!!! Ромчик ми всі з тобою!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.12.2019 19:38
    +18
    По больше бы таких граждан в стране и не было бы потом того что произошло благодаря рос.
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 19.12.2019 19:39
    +16
    Зозуля = красава,! 👍👌🇺🇦
    Ссылка
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 19.12.2019 19:35
    +15
    И тут срусское говно в комментариях всплыло
    Ссылка
    Ace Ventura
    online
      Ace Ventura, 19.12.2019 20:06
    +14
    Зозуле - уважуха!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.12.2019 19:48
    +14
    grifon, 19.12.2019 19:41
    оо який пан, все він знає. А давай розкази про шахту і фотки з сепарамі
    Не сравнивай! у шахтарив всегда двойные стандарты и игра в одни ворота
    Ссылка
    grifon
      grifon, 19.12.2019 19:41
    +13
    оо який пан, все він знає. А давай розкази про шахту і фотки з сепарамі
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 19.12.2019 19:24
    +7
    мы знаем
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 19.12.2019 20:13
    +6
    Скоты аморальные, продажные и брехливые потомки безродного Санчо Пансы.Продались за путинские бабосы сто пудов через околофутбольные или фанатские сообщества.Рома,верим и поддерживаем тебя.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 19.12.2019 20:31
    0
    Птолемей Сократович, 19.12.2019 19:39
    Помощь Армии, фото с портретом Бандеры - ОК, у каждого своя история и свои герои. Это можно считать патриотизмом.
    Но как ты, Зозуля, объяснишь свое фото со вскинутым пальцем вверх напротив табло, где горят 4 фиры - 1488 (можно загуглить "Зозуля 1488". Кто не знает, 14/88 - лозунг нацистов. По приколу да сфотался? Да не надо гнать. Может быть ты и патриот, но явно с ультра-правыми взглядами, граничащими с нацизмом) ультрас правы)
    вата парашинська, згинь нахєр звідси! твій герой вбиця мільйонів людей сталін і сотень тисяч путлєр, лижи сраку і дальше, падаль кончєна!!!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 19.12.2019 20:29
    0
    fylhtq1910, 19.12.2019 20:25
    Нацист!
    він патріот, а ти кончєний дебіл!
    Ссылка
    IvankaPrigoda
      IvankaPrigoda, 19.12.2019 20:28
    0
    keegan, 19.12.2019 19:49
    Запахло жареным и сразу пошел на попятную, вот такие герои...
    Тобі пахне " жареним" ??? То підгорів твій пукан !!!
    Ссылка
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