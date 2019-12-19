Роман ЗОЗУЛЯ: «Все это неправда. Я - патриот Украины»

Украинский форвард «Альбасете» Роман Зозуля в четверг пообщался с испанскими СМИ и прокомментировал скандальный эпизод в недавнем матче против «Райо Вальекано», когда фаны оскорбляли игрока и называли его нацистом.

Матч был прерван, а многие в Украине и Испании поддержали Зозулю.

Напомним, Зозуля публично помогает и поддерживает армию Украины, однако отдельные фаны записали игрока в ультраправые группировки.

«Хочу еще раз сказать: все, что обо мне говорят, это неправда. Я футболист и патриот Украины. Конечно, я поддерживаю свою страну, но я аполитичен и не являюсь приверженцем какой-либо идеологии».

«В моей стране началась война, но в тот момент у нас не было армии. Все хотели помочь своим солдатам. Мы не покупали оружие. Но приобретали медикаменты для спасения жизней, а также одежду. Я считаю, что помогать своей армии и быть патриотом - это не преступление. Если я посещаю больницу и вижу страдания людей, то им нужно помочь. Война - это ужасающее явление, и я, считая себя патриотом, помогал солдатам. Но наш фонд помогает не только им. Например, помогаем тем, кто болен раком».

«Кстати, хочу сказать, что я получил публичную поддержку президента Украины. Какой президент стал бы поддерживать нациста? И я благодарю всех украинцев, кто поддержал меня».

«Кроме того, благодарю всех испанцев за поддержку и понимание. Испания стала для меня вторым домом. Я здесь уже три года, и мне нравится эта страна».

«Иск в суд о защите чести и достоинства? Я намерен встретиться и обсудить этот вопрос с моими представителями. Нужно что-то делать. Я устал слышать оскорбления в свой адрес. Конечно, моя семья знает, что все это неправда, но маленькая дочь задает вопросы и я не знаю, что ей ответить», - сказал Зозуля.