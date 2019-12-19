Роман ЗОЗУЛЯ: «Все это неправда. Я - патриот Украины»

Украинский форвард «Альбасете» Роман Зозуля в четверг пообщался с испанскими СМИ и прокомментировал скандальный эпизод в недавнем матче против «Райо Вальекано», когда фаны оскорбляли игрока и называли его нацистом.
Матч был прерван, а многие в Украине и Испании поддержали Зозулю.
Напомним, Зозуля публично помогает и поддерживает армию Украины, однако отдельные фаны записали игрока в ультраправые группировки.
«Хочу еще раз сказать: все, что обо мне говорят, это неправда. Я футболист и патриот Украины. Конечно, я поддерживаю свою страну, но я аполитичен и не являюсь приверженцем какой-либо идеологии».
«В моей стране началась война, но в тот момент у нас не было армии. Все хотели помочь своим солдатам. Мы не покупали оружие. Но приобретали медикаменты для спасения жизней, а также одежду. Я считаю, что помогать своей армии и быть патриотом - это не преступление. Если я посещаю больницу и вижу страдания людей, то им нужно помочь. Война - это ужасающее явление, и я, считая себя патриотом, помогал солдатам. Но наш фонд помогает не только им. Например, помогаем тем, кто болен раком».
«Кстати, хочу сказать, что я получил публичную поддержку президента Украины. Какой президент стал бы поддерживать нациста? И я благодарю всех украинцев, кто поддержал меня».
«Кроме того, благодарю всех испанцев за поддержку и понимание. Испания стала для меня вторым домом. Я здесь уже три года, и мне нравится эта страна».
«Иск в суд о защите чести и достоинства? Я намерен встретиться и обсудить этот вопрос с моими представителями. Нужно что-то делать. Я устал слышать оскорбления в свой адрес. Конечно, моя семья знает, что все это неправда, но маленькая дочь задает вопросы и я не знаю, что ей ответить», - сказал Зозуля.
Источник — Marca
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Но как ты, Зозуля, объяснишь свое фото со вскинутым пальцем вверх напротив табло, где горят 4 фиры - 1488 (можно загуглить "Зозуля 1488". Кто не знает, 14/88 - лозунг нацистов. По приколу да сфотался? Да не надо гнать. Может быть ты и патриот, но явно с ультра-правыми взглядами, граничащими с нацизмом) ультрас правы)
Но как ты, Зозуля, объяснишь свое фото со вскинутым пальцем вверх напротив табло, где горят 4 фиры - 1488 (можно загуглить "Зозуля 1488". Кто не знает, 14/88 - лозунг нацистов. По приколу да сфотался? Да не надо гнать. Может быть ты и патриот, но явно с ультра-правыми взглядами, граничащими с нацизмом) ультрас правы)
Но как ты, Зозуля, объяснишь свое фото со вскинутым пальцем вверх напротив табло, где горят 4 фиры - 1488 (можно загуглить "Зозуля 1488". Кто не знает, 14/88 - лозунг нацистов. По приколу да сфотался? Да не надо гнать. Может быть ты и патриот, но явно с ультра-правыми взглядами, граничащими с нацизмом) ультрас правы)
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