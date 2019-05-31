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Леся Цуренко – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга Ролан Гаррос

  • 31.05.2019 21:13
  • 1074 просмотра
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Леся Цуренко – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© tennisua.org. Леся Цуренко
В субботу, первого июня, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
Матч третьего круга против Симоны Халеп из Румынии (№3 WTA) состоится первым запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Цуренко  Халеп
1-й круг   Бушар (6-2 6-2) №77 WTA   Томлянович (6-2 3-6 6-1) №47 WTA
2-й круг  Крунич (5-7 7-5 11-9) №76 WTA  Линетт (6-4 5-7 6-3) №87 WTA
 
Ранее девушки встречались семь раз, украинка проиграла все матчи.
 
В четвертом круге победительница встречи сразится против Моники Пуиг (№59 WTA) или Иги Свёнтек (№104 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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