Леся Цуренко – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, первого июня, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Матч третьего круга против Симоны Халеп из Румынии (№3 WTA) состоится первым запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Цуренко
|Халеп
|1-й круг
|Бушар (6-2 6-2) №77 WTA
|Томлянович (6-2 3-6 6-1) №47 WTA
|2-й круг
|Крунич (5-7 7-5 11-9) №76 WTA
|Линетт (6-4 5-7 6-3) №87 WTA
Ранее девушки встречались семь раз, украинка проиграла все матчи.
В четвертом круге победительница встречи сразится против Моники Пуиг (№59 WTA) или Иги Свёнтек (№104 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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