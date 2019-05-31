Ролан Гаррос. Цуренко героически выиграла доигровку матча с Крунич

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) выиграла затянувшийся поединок второго круга на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В доигровке матча против Александры Крунич из Сербии (№76 WTA) Леся выиграла на два гейма больше, что и принесло ей победу. Напомним, в четверг поединок был приостановлен при счете 6:6 в третьей партии (на Ролан Гаррос третий сет играется без тай-брейка, до разницы в два гейма).

Ролан Гаррос. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Александра Крунич (Сербия) – 5:7, 7:5, 11:9

Доигровка матча продолжила вчерашние муки теннисисток. Цуренко беспокоило бедро, Крунич нервничала и пыталась играть максимально безопасно. Первые четыре гейма ознаменовались брейками, во время этого периода сербка выглядела немного лучше. Но после того, как Цуренко впервые защитила свою подачу, именно она стала диктовать условия на корте. Все потихоньку шло к победе украинки, хотя наблюдать за этим действием было тяжело морально.