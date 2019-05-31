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Ролан Гаррос. Цуренко героически выиграла доигровку матча с Крунич

В пятницу украинка вырвала победу, несмотря на травму

  • 31.05.2019 14:54
  • 1495 просмотров
  • 11 комментариев
Ролан Гаррос. Цуренко героически выиграла доигровку матча с Крунич
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) выиграла затянувшийся поединок второго круга на Открытом чемпионате Франции по теннису. 
 
В доигровке матча против Александры Крунич из Сербии (№76 WTA) Леся выиграла на два гейма больше, что и принесло ей победу. Напомним, в четверг поединок был приостановлен при счете 6:6 в третьей партии (на Ролан Гаррос третий сет играется без тай-брейка, до разницы в два гейма).
 
Ролан Гаррос. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Александра Крунич (Сербия) – 5:7, 7:5, 11:9
 
Доигровка матча продолжила вчерашние муки теннисисток. Цуренко беспокоило бедро, Крунич нервничала и пыталась играть максимально безопасно. Первые четыре гейма ознаменовались брейками, во время этого периода сербка выглядела немного лучше. Но после того, как Цуренко впервые защитила свою подачу, именно она стала диктовать условия на корте. Все потихоньку шло к победе украинки, хотя наблюдать за этим действием было тяжело морально.
 
К счастью, 20-й гейм третьего сета стал для нас счастливым. Леся сделала себе подарок на вчерашнее 30-летие, с чем мы ее и поздравляем. Дальнейшая судьба украинки на турнире под большим вопросом, но программа-минимум уже выполнена.
 
В следующем раунде Цуренко сразится против Симоны Халеп (№3 WTA).
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 31.05.2019 15:02
    +1
    gudini, 31.05.2019 15:00
    Не можна, бо перший вона програла.
    Так, вибачаюсь. Щось я наплутав. Просто перенос був. Я мав на увазі, що у 3-му вона мала перевагу 5:1
    Ссылка
    gudini
    online
      gudini, 31.05.2019 15:00
    +1
    vizuals, 31.05.2019 14:58
    Героїня ти ж наша, шоб тебе. Можно ж було ще у 2 сеті усе зарішати
    Не можна, бо перший вона програла.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.05.2019 15:00
    0
    gudini, 31.05.2019 14:59
    Молодец! Очередной "матч смерти" от Леси. Хотя смотреть такое конечно тяжко.
    По матчах смерті - це до Еліни останнім часом)))
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 31.05.2019 15:00
    -1
    Поздравляю Лесю. Но боюсь, что эта победа станет пирровой.
    Нечто подобное сейчас происходит в матче Севастова - Мертенс.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.05.2019 15:00
    +1
    Да, Леся в своем репертуаре. Наверно, она и сама не ответит на вопрос, было ли очередное повреждение физическим или ментальным. Но 60 очков на дороге не валяются, так что с победой! Дальше Халеп, а там даже полностью здоровой Лесе выигрывать просто нечем.
    Ссылка
    serg
      serg, 31.05.2019 14:59
    +1
    молодец, но следующей будет Халеп. И здесь, к сожалению, без шансов
    Ссылка
    gudini
    online
      gudini, 31.05.2019 14:59
    +3
    Молодец! Очередной "матч смерти" от Леси. Хотя смотреть такое конечно тяжко.
    Ссылка
    Владимир Куценко
    Владимир Куценко, 31.05.2019 14:59
    +1
    Лесе респект и уважуха...без вариантов молодчинка
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.05.2019 14:58
    +1
    Героїня ти ж наша, шоб тебе. Можно ж було ще у 2 сеті усе зарішати
    Ссылка
    CrimeanMax
    online
    CrimeanMax, 31.05.2019 14:58
    +3
    Героям слава
    Ссылка
    7-forty.com
    online
      7-forty.com, 31.05.2019 14:57
    +3
    Красава !!!
    Ссылка
    gudini
    online
      gudini, 31.05.2019 14:59
    +3
    Молодец! Очередной "матч смерти" от Леси. Хотя смотреть такое конечно тяжко.
    Ссылка
    CrimeanMax
    online
    CrimeanMax, 31.05.2019 14:58
    +3
    Героям слава
    Ссылка
    7-forty.com
    online
      7-forty.com, 31.05.2019 14:57
    +3
    Красава !!!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.05.2019 15:02
    +1
    gudini, 31.05.2019 15:00
    Не можна, бо перший вона програла.
    Так, вибачаюсь. Щось я наплутав. Просто перенос був. Я мав на увазі, що у 3-му вона мала перевагу 5:1
    Ссылка
    gudini
    online
      gudini, 31.05.2019 15:00
    +1
    vizuals, 31.05.2019 14:58
    Героїня ти ж наша, шоб тебе. Можно ж було ще у 2 сеті усе зарішати
    Не можна, бо перший вона програла.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.05.2019 15:00
    +1
    Да, Леся в своем репертуаре. Наверно, она и сама не ответит на вопрос, было ли очередное повреждение физическим или ментальным. Но 60 очков на дороге не валяются, так что с победой! Дальше Халеп, а там даже полностью здоровой Лесе выигрывать просто нечем.
    Ссылка
    serg
      serg, 31.05.2019 14:59
    +1
    молодец, но следующей будет Халеп. И здесь, к сожалению, без шансов
    Ссылка
    Владимир Куценко
    Владимир Куценко, 31.05.2019 14:59
    +1
    Лесе респект и уважуха...без вариантов молодчинка
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.05.2019 14:58
    +1
    Героїня ти ж наша, шоб тебе. Можно ж було ще у 2 сеті усе зарішати
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.05.2019 15:00
    0
    gudini, 31.05.2019 14:59
    Молодец! Очередной "матч смерти" от Леси. Хотя смотреть такое конечно тяжко.
    По матчах смерті - це до Еліни останнім часом)))
    Ссылка
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