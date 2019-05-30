Матч Цуренко перенесен на пятницу

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) не смогла доиграть поединок второго круга на Открытом чемпионате Франции по теннису. Причина: наступление темноты и вероятность выпадения осадков.
В матче против Александры Крунич из Сербии (№76 WTA) игру остановили при счете 6:6 в третьем сете. Напомним, на Ролан Гаррос третий сет играется без тай-брейка, до разницы в два гейма.
Ролан Гаррос. 2-й круг
Леся Цуренко (Украина) – Александра Крунич (Сербия) – 5:7, 7:5, 6:6 (матч приостановлен)
В следующем раунде победительница должна сразиться против Симоны Халеп (№3 WTA).
Отметим, что кроме матча Цуренко – Крунич приостановлены поединки Клижан – Пуй (7:6, 2:6, 6:3, 3:1) и Киз – Хон (7:5, 5:7).
Источник — Sport.ua
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Лесе нужен перерыв прежде всего физический. Она провалилась со счета 4-1 проиграла 4 гейма подряд.
Так что - эта остановка скорее плюс для Леси. Физическая форма у нее не очень.
Лесе нужен перерыв прежде всего физический. Она провалилась со счета 4-1 проиграла 4 гейма подряд.
Так что - эта остановка скорее плюс для Леси. Физическая форма у нее не очень.
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