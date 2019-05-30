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Матч Цуренко перенесен на пятницу

Поединок второго круга приостановлен при счете 6:6 в третьем сете

  • 30.05.2019 22:01
  • 2394 просмотра
  • 9 комментариев
Матч Цуренко перенесен на пятницу
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) не смогла доиграть поединок второго круга на Открытом чемпионате Франции по теннису. Причина: наступление темноты и вероятность выпадения осадков.
 
В матче против Александры Крунич из Сербии (№76 WTA) игру остановили при счете 6:6 в третьем сете. Напомним, на Ролан Гаррос третий сет играется без тай-брейка, до разницы в два гейма.
 
Ролан Гаррос. 2-й круг
Леся Цуренко (Украина) – Александра Крунич (Сербия) – 5:7, 7:5, 6:6 (матч приостановлен)
 
В следующем раунде победительница должна сразиться против Симоны Халеп (№3 WTA).
 
Отметим, что кроме матча Цуренко – Крунич приостановлены поединки Клижан – Пуй (7:6, 2:6, 6:3, 3:1) и Киз – Хон (7:5, 5:7).

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    0108niko_and
    online
      0108niko_and, 30.05.2019 22:21
    0
    kalabok100, 30.05.2019 22:10
    Как так? Теперь девочкам чтобы доиграть 5 минут нервничать целый день
    За друге коло у них вже є призові по 87 тис.євро. За вихід у третє коло додатково 56 тис.євро. З такою грою та за цю суму їм обом буде за щастя ще трошки понервувати )))
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 30.05.2019 22:20
    +1
    Леся играет слабо - вялый, оборонительный теннис это точно не ее с таким количеством невынужденных ошибок.
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 30.05.2019 22:19
    0
    kalabok100, 30.05.2019 22:10
    Как так? Теперь девочкам чтобы доиграть 5 минут нервничать целый день
    Там играть могу как 5 минут так и 30 мин. Это же не тайбрейк.
    Лесе нужен перерыв прежде всего физический. Она провалилась со счета 4-1 проиграла 4 гейма подряд.
    Так что - эта остановка скорее плюс для Леси. Физическая форма у нее не очень.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.05.2019 22:18
    0
    englishforp, 30.05.2019 22:10
    Как же бесит эта Крунич
    Леся бісить не набагато менше у принципі. Вигравати мала 5:1 та подавати на матч
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 30.05.2019 22:14
    -1
    Кто знает крунич всегда так играет?что это было?
    Ссылка
    Дмитрий Трегубов
    online
      Дмитрий Трегубов, 30.05.2019 22:14
    +1
    kalabok100, 30.05.2019 22:10
    Как так? Теперь девочкам чтобы доиграть 5 минут нервничать целый день
    До разницы в два гейма они могут играть до конца турнира
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 30.05.2019 22:13
    +2
    Это по сути и спасло от поражения, Леся уже умирала, крунич конечно полный писец, на другой стороне соперник умирает а он мячик подкидывает, завтра для крунич закончится все очень быстро, если конечно здоровье у Леси есть, если нет то и не нужно выходить
    Ссылка
    englishforp
      englishforp, 30.05.2019 22:10
    +1
    Как же бесит эта Крунич
    Ссылка
    kalabok100
      kalabok100, 30.05.2019 22:10
    -2
    Как так? Теперь девочкам чтобы доиграть 5 минут нервничать целый день
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 30.05.2019 22:13
    +2
    Это по сути и спасло от поражения, Леся уже умирала, крунич конечно полный писец, на другой стороне соперник умирает а он мячик подкидывает, завтра для крунич закончится все очень быстро, если конечно здоровье у Леси есть, если нет то и не нужно выходить
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 30.05.2019 22:20
    +1
    Леся играет слабо - вялый, оборонительный теннис это точно не ее с таким количеством невынужденных ошибок.
    Ссылка
    Дмитрий Трегубов
    online
      Дмитрий Трегубов, 30.05.2019 22:14
    +1
    kalabok100, 30.05.2019 22:10
    Как так? Теперь девочкам чтобы доиграть 5 минут нервничать целый день
    До разницы в два гейма они могут играть до конца турнира
    Ссылка
    englishforp
      englishforp, 30.05.2019 22:10
    +1
    Как же бесит эта Крунич
    Ссылка
    0108niko_and
    online
      0108niko_and, 30.05.2019 22:21
    0
    kalabok100, 30.05.2019 22:10
    Как так? Теперь девочкам чтобы доиграть 5 минут нервничать целый день
    За друге коло у них вже є призові по 87 тис.євро. За вихід у третє коло додатково 56 тис.євро. З такою грою та за цю суму їм обом буде за щастя ще трошки понервувати )))
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 30.05.2019 22:19
    0
    kalabok100, 30.05.2019 22:10
    Как так? Теперь девочкам чтобы доиграть 5 минут нервничать целый день
    Там играть могу как 5 минут так и 30 мин. Это же не тайбрейк.
    Лесе нужен перерыв прежде всего физический. Она провалилась со счета 4-1 проиграла 4 гейма подряд.
    Так что - эта остановка скорее плюс для Леси. Физическая форма у нее не очень.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.05.2019 22:18
    0
    englishforp, 30.05.2019 22:10
    Как же бесит эта Крунич
    Леся бісить не набагато менше у принципі. Вигравати мала 5:1 та подавати на матч
    Ссылка
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