Матч Цуренко перенесен на пятницу

Лунин- красавец. И такой вратарь греет лавку в клубе?

«УАФ – М а ф і я!»

22:18 — «УАФ – М а ф і я!»

один з рідкісних випадків коли дивився як б'ють пенальку і знав що перевага на стороні голкіпера....

Возникает мондраж, когда бьёшь пенальти, а в воротах вратарь Реала Мадрид стоит...

Шовковский лажал в критические моменты. Он столько налажал в ключевых матчах - что фиг его знает.

22:21 — 0108niko_and

За друге коло у них вже є призові по 87 тис.євро. За вихід у третє коло додатково 56 тис.євро. З ...

22:20 — alefteev77

Леся играет слабо - вялый, оборонительный теннис это точно не ее с таким количеством невынужденны...

22:19 — alefteev77

Там играть могу как 5 минут так и 30 мин. Это же не тайбрейк. Лесе нужен перерыв прежде всего физ...

22:18 — vizuals

Леся бісить не набагато менше у принципі. Вигравати мала 5:1 та подавати на матч