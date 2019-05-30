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Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 31 мая

В четверг на корты Парижа выйдут Элина Свитолина, Денис Молчанов и, возможно, Надежда Киченок

  • 30.05.2019 19:14
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Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 31 мая
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

В пятницу, 31 мая, на корты Ролан Гаррос выйдут Элина Свитолина, Денис Молчанов и, возможно, Надежда Киченок.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA) сыграет поединок третьего раунда против Гарбинье Мугурусы из Испании (№19 WTA). Поединок состоится вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие после матча Мартич – Плишкова. Ориентировочное время начала 13:30 по Киеву.
 
В мужском парном разряде матч второго круга сыграет Денис Молчанов. Украинец в дуэте с Игором Зеленаем (Словакия) встретится с сербским тандемом Душан Лайович / Янко Типсаревич. Поединок состоится первым запуском на корте №6. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
 
Надежда Киченок в случае победы в сегодняшнем матче первого круга парного разряда, завтра сыграет поединок второго раунда. Поединок против испанского дуэта Мария-Хосе Мартинес-Санчес / Сара Соррибес-Тормо состоится третьим запуском на корте №13. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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