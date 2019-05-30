Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 31 мая

Оказывается, эти мрази - весь основной состав и тренерский штаб во главе с ВерниДупой, в понедель...

19:22 — Вадим Максимов

От і результат, коли відмовились від оренди гравців ШД. Коли грали гірники в складі займали на 3...

19:20 — Вячеслав Самойлов

Волевая победа. Судя по тому, что все четыре гола забил Мариуполь - то волевая победа над собой. ...

19:19 — Yasher

С Луниным не проиграли бы.

19:18 — Серж Пир

Собачка кусалась. Ничего, в буду в Европе загоняют