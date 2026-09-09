РЫБАКИНА: «Невероятно счастлива выйти в полуфинал и стать первой ракеткой»

Представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 2) вышла в полуфинал Открытого чемпионата США 2026.

Рыбакина провела флеш-интервью после победы над Чжэн Циньвень в четвертьфинале американского мейджора.

– Поздравляем с первым выходом в полуфинал US Open. А в понедельник, когда будет опубликован новый рейтинг, вы официально станете первой ракеткой мира. Что все это для вас значит?

– Не знаю... Трудно подобрать слова. Матч был очень сложным, и, честно говоря, я сильно нервничала. Возможно, игра не была идеальной по уровню, но я рада, что смогла переломить ход встречи. Огромное спасибо всем, кто пришел и поддерживал меня. В голове крутилось много мыслей: я жаловалась на солнце, на тени... Это была настоящая внутренняя борьба, но я рада, что отбросила негатив и продолжила сражаться. И, повторюсь, я невероятно счастлива выйти здесь в полуфинал. Не только в полуфинал, но и стать первой ракеткой мира в понедельник.

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– Думали ли вы об этом во время игры? Вы отыгрались после проигранного сета, спасли брейк-пойнт в третьей партии. Что помогало вам двигаться дальше и сохранять стойкость в такие важные моменты?

– Да, как я уже говорила, начала я не слишком удачно и слишком много негативила. К тому же было непросто: все предыдущие матчи я играла вечером. Один раз меня поставили в расписание на утро, но пошел дождь, так что, по сути, это был мой первый матч на солнце. Было много невынужденных ошибок, но я говорила себе: продолжай бороться, продолжай работать над элементами игры. К счастью, все сложилось в мою пользу, и я просто счастлива.

– Вы – первая ракетка мира. Как вы планируете сохранять концентрацию? Впереди еще два матча. Каким будет ваш настрой в ближайшие пару дней?

– Пока это просто цифра, хотя, конечно, я рада выходу в полуфинал. Моя цель – побеждать в турнирах, в которых я участвую; я двигаюсь шаг за шагом, и это потрясающее достижение. Но вы же знаете, как быстро все может измениться в теннисе – в том числе и в рейтинге – прямо по ходу матча. Поэтому мне нужно просто сосредоточиться на своей игре, постараться восстановиться и получить удовольствие от завтрашнего дня.