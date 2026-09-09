Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. РЫБАКИНА: «Невероятно счастлива выйти в полуфинал и стать первой ракеткой»
US Open
09 сентября 2026, 21:39 | Обновлено 09 сентября 2026, 21:57
621
2

РЫБАКИНА: «Невероятно счастлива выйти в полуфинал и стать первой ракеткой»

Флеш-интервью Елены после победы над Чжэн Циньвень в 1/4 финала US Open

09 сентября 2026, 21:39 | Обновлено 09 сентября 2026, 21:57
621
2 Comments
РЫБАКИНА: «Невероятно счастлива выйти в полуфинал и стать первой ракеткой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 2) вышла в полуфинал Открытого чемпионата США 2026.

Рыбакина провела флеш-интервью после победы над Чжэн Циньвень в четвертьфинале американского мейджора.

– Поздравляем с первым выходом в полуфинал US Open. А в понедельник, когда будет опубликован новый рейтинг, вы официально станете первой ракеткой мира. Что все это для вас значит?

– Не знаю... Трудно подобрать слова. Матч был очень сложным, и, честно говоря, я сильно нервничала. Возможно, игра не была идеальной по уровню, но я рада, что смогла переломить ход встречи. Огромное спасибо всем, кто пришел и поддерживал меня. В голове крутилось много мыслей: я жаловалась на солнце, на тени... Это была настоящая внутренняя борьба, но я рада, что отбросила негатив и продолжила сражаться. И, повторюсь, я невероятно счастлива выйти здесь в полуфинал. Не только в полуфинал, но и стать первой ракеткой мира в понедельник.

– Думали ли вы об этом во время игры? Вы отыгрались после проигранного сета, спасли брейк-пойнт в третьей партии. Что помогало вам двигаться дальше и сохранять стойкость в такие важные моменты?

– Да, как я уже говорила, начала я не слишком удачно и слишком много негативила. К тому же было непросто: все предыдущие матчи я играла вечером. Один раз меня поставили в расписание на утро, но пошел дождь, так что, по сути, это был мой первый матч на солнце. Было много невынужденных ошибок, но я говорила себе: продолжай бороться, продолжай работать над элементами игры. К счастью, все сложилось в мою пользу, и я просто счастлива.

– Вы – первая ракетка мира. Как вы планируете сохранять концентрацию? Впереди еще два матча. Каким будет ваш настрой в ближайшие пару дней?

– Пока это просто цифра, хотя, конечно, я рада выходу в полуфинал. Моя цель – побеждать в турнирах, в которых я участвую; я двигаюсь шаг за шагом, и это потрясающее достижение. Но вы же знаете, как быстро все может измениться в теннисе – в том числе и в рейтинге – прямо по ходу матча. Поэтому мне нужно просто сосредоточиться на своей игре, постараться восстановиться и получить удовольствие от завтрашнего дня.

По теме:
Мирра Андреева – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рыбакина после US Open сместит Соболенко и впервые станет первой ракеткой
Рыбакина остановила Чжэн Циньвень и пробилась в полуфинал US Open 2026
Елена Рыбакина Чжэн Циньвень US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболева повесила баранку 5-й сеяной и вышла в 1/4 финала WTA 125 в Монтре
Теннис | 09 сентября 2026, 19:23 2
Соболева повесила баранку 5-й сеяной и вышла в 1/4 финала WTA 125 в Монтре
Соболева повесила баранку 5-й сеяной и вышла в 1/4 финала WTA 125 в Монтре

Анастасия обыграла Андреа Ласаро Гарсию в двух сетах в матче 1/8 финала

МОУРИНЬО: «Этот футболист Реала останется на скамейке и будет разочарован»
Футбол | 09 сентября 2026, 04:21 1
МОУРИНЬО: «Этот футболист Реала останется на скамейке и будет разочарован»
МОУРИНЬО: «Этот футболист Реала останется на скамейке и будет разочарован»

Тренер предупредил своих игроков о конкуренции

Алексей Гуцуляк получил роскошное предложение с большим чеком
Футбол | 09.09.2026, 08:39
Алексей Гуцуляк получил роскошное предложение с большим чеком
Алексей Гуцуляк получил роскошное предложение с большим чеком
Селекционер Динамо: «Если Суркис скажет – найдем еще бразильцев»
Футбол | 09.09.2026, 16:10
Селекционер Динамо: «Если Суркис скажет – найдем еще бразильцев»
Селекционер Динамо: «Если Суркис скажет – найдем еще бразильцев»
Магучих обратилась к украинцам: «Я не могу всегда прыгать очень высоко»
Другие виды | 09.09.2026, 15:55
Магучих обратилась к украинцам: «Я не могу всегда прыгать очень высоко»
Магучих обратилась к украинцам: «Я не могу всегда прыгать очень высоко»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сподіваюся,що після цього булбозавр ментально просяде. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ФОТО. Вот как выглядит Денис Гармаш после мобилизации в ВСУ
ФОТО. Вот как выглядит Денис Гармаш после мобилизации в ВСУ
08.09.2026, 10:17 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо назначен в украинскую сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо назначен в украинскую сборную
07.09.2026, 17:59 47
Футбол
Андреа Мальдера принял решение по поводу Михаила Мудрика – источник
Андреа Мальдера принял решение по поводу Михаила Мудрика – источник
08.09.2026, 09:27 28
Футбол
Определена первая пара 1/2 финала US Open 2026 у женщин
Определена первая пара 1/2 финала US Open 2026 у женщин
09.09.2026, 06:25
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «Это, безусловно, лучший боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это, безусловно, лучший боксер»
08.09.2026, 08:53
Бокс
Усик дал официальный ответ Фьюри. Александр принял решение
Усик дал официальный ответ Фьюри. Александр принял решение
09.09.2026, 12:19 8
Бокс
Свентек вылетела с US Open на стадии 1/8 финала, проиграв сет со счета 5:0
Свентек вылетела с US Open на стадии 1/8 финала, проиграв сет со счета 5:0
07.09.2026, 20:43 15
Теннис
Известный украинский тренер и соратник Маркевича уехал работать в россию
Известный украинский тренер и соратник Маркевича уехал работать в россию
09.09.2026, 07:08 91
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем