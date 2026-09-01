28 побед подряд: Свентек повторила невероятное достижение Серены Уильямс

В ночь на 1 сентября восьмая ракетка мира Ига Свентек из Польши уверенно вышла во второй раунд Открытого чемпионата США 2026.

Полька в двух сетах разобралась с представительницей Китая Ван Сию (WTA 80) за 1 час и 28 минут – 6:2, 6:3.

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Свентек (US Open 2019 – US Open 2026) – первая теннисистка после Серены Уильямс, которой удалось одержать 28 и более побед подряд в стартовых матчах турниров Grand Slam. У Серены была серия из 31-й победы (Ролан Гаррос 2012 – Уимблдон-2021).

Только три теннисистки в XXI веке одержали 25 побед на US Open быстрее, чем Ига Свентек (ей понадобился 31 матч): Серена Уильямс и Винус Уильямс (по 28 матчей), Ким Клейстерс (30).

Ига в восьмой раз выступает на кортах Нью-Йорка. Ее лучшим результатом является выигранный трофей в 2022 году.

В 1/32 финала USO-2026 Свентек поборется с Надей Подороской (Аргентина, WTA 449).

US Open 2026. 1/64 финала

Ига Свентек (Польша) [8] – Ван Сию (Китай) – 6:2, 6:3

Видеообзор матча

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