28 побед подряд: Свентек повторила невероятное достижение Серены Уильямс
В ночь на 1 сентября Ига разобралась с Ван Сию на старте US Open 2026
В ночь на 1 сентября восьмая ракетка мира Ига Свентек из Польши уверенно вышла во второй раунд Открытого чемпионата США 2026.
Полька в двух сетах разобралась с представительницей Китая Ван Сию (WTA 80) за 1 час и 28 минут – 6:2, 6:3.
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Свентек (US Open 2019 – US Open 2026) – первая теннисистка после Серены Уильямс, которой удалось одержать 28 и более побед подряд в стартовых матчах турниров Grand Slam. У Серены была серия из 31-й победы (Ролан Гаррос 2012 – Уимблдон-2021).
Только три теннисистки в XXI веке одержали 25 побед на US Open быстрее, чем Ига Свентек (ей понадобился 31 матч): Серена Уильямс и Винус Уильямс (по 28 матчей), Ким Клейстерс (30).
Ига в восьмой раз выступает на кортах Нью-Йорка. Ее лучшим результатом является выигранный трофей в 2022 году.
В 1/32 финала USO-2026 Свентек поборется с Надей Подороской (Аргентина, WTA 449).
US Open 2026. 1/64 финала
Ига Свентек (Польша) [8] – Ван Сию (Китай) – 6:2, 6:3
Видеообзор матча
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