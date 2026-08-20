По итогам турнира WTA 1000 в Цинциннати может смениться первая ракетка

«Нейтральная» Арина Соболенко может лишиться лидерства в мировом рейтинге WTA по итогам турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Если представительница Казахстана Елена Рыбакина дойдет до финала тысячника, то станет первой ракеткой мира.

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Такой расклад стал реальным после того, как Рыбакина вышла в четвертьфинал Цинциннати (победа над Дианой Шнайдер), а Соболенко вылетела на стадии 1/8 финала от Сары Бейлек.

В LIVE-рейтинге WTA у Соболенко 8575 очков, у Рыбакиной – 8141. Следующая победа прибавит Елене 175 пунктов, а выход в финал – еще 260. Таким образом, в случае выхода Рыбакиной в финал у нее будет 8576 очков.

В четвертьфинале тысячника в Цинциннати Рыбакина сыграет против Иги Свентек (21 августа, не ранее 02:00). Далее у казахстанки возможна победительница поединка Аманда Анисимова – Джессика Пегула.

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