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WTA
20 августа 2026, 07:49 | Обновлено 20 августа 2026, 08:09
1138
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По итогам турнира WTA 1000 в Цинциннати может смениться первая ракетка

Рыбакина может возглавить мировой рейтинг, сместив Соболенко, если дойдет до финала

20 августа 2026, 07:49 | Обновлено 20 августа 2026, 08:09
1138
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По итогам турнира WTA 1000 в Цинциннати может смениться первая ракетка
Getty Images/Global Images Ukraine
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«Нейтральная» Арина Соболенко может лишиться лидерства в мировом рейтинге WTA по итогам турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Если представительница Казахстана Елена Рыбакина дойдет до финала тысячника, то станет первой ракеткой мира.

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Такой расклад стал реальным после того, как Рыбакина вышла в четвертьфинал Цинциннати (победа над Дианой Шнайдер), а Соболенко вылетела на стадии 1/8 финала от Сары Бейлек.

В LIVE-рейтинге WTA у Соболенко 8575 очков, у Рыбакиной – 8141. Следующая победа прибавит Елене 175 пунктов, а выход в финал – еще 260. Таким образом, в случае выхода Рыбакиной в финал у нее будет 8576 очков.

В четвертьфинале тысячника в Цинциннати Рыбакина сыграет против Иги Свентек (21 августа, не ранее 02:00). Далее у казахстанки возможна победительница поединка Аманда Анисимова – Джессика Пегула.

Топ-15 в LIVE-рейтинге WTA (20.08.2026)

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WTA Цинциннати рейтинг WTA Елена Рыбакина Арина Соболенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Ідеальний рейтинговий розклад виглядає наступним чином. Риба виграє у Свьонтек, тоді Іга залишається позаду Еліни. Якщо при цьому ще й Анісімова обігрує Пегулу, Свьонтек опускається на десяте місце. Далі Риба виходить у фінал, де програє Марті. В підсумку Марта бере титул і стає першою ракеткою України, а Лєнка нарешті скидає омонівку с першого місця в рейтингу. Додатково Свьонтек вилітає з десятки.
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