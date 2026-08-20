Костюк идет дальше, минус Соболенко. WTA 1000 в Цинциннати: пары 1/4 финала

На хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) определены четвертьфинальные пары.

Украинка Марта Костюк в трех сетах одолела Мирру Андрееву и далее поборется с Коко Гауфф, которая прошла Марию Боузкову.

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Первая ракетка мира Арина Соболенко, к счастью, сенсационно вылетела от Сары Бейлек. Чешка в четвертьфинале встретится с Мэдисон Киз – американка выбила Ван Сию.

Вторая сеяная Елена Рыбакина, которая в случае выхода в финал Цинциннати возглавит мировой рейтинг WTA, справилась с Дианой Шнайдер. Противостоять ей далее будет Ига Свентек – чемпионка тысячника в Торонто и прошлогодняя победительница Цинциннати выиграла у Диан Парри.

В еще одном четвертьфинале состоится американское дерби между Амандой Анисимовой и Джессикой Пегулой. Анисимова оказалась сильнее Линды Носковой, а Пегула вырвала победу у Сораны Кырсти.

WTA 1000 Цинциннати. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Сара Бейлек – 6:7 (7:9), 4:6

Мэдисон Киз [20] – Ван Сию – 7:6 (7:3), 6:4

Коко Гауфф [4] – Мария Боузкова [22] – 6:3, 6:2

Марта Костюк [10] – Мирра Андреева [5] – 4:6, 6:0, 6:2

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [6] – Аманда Анисимова [9] – 1:6, 4:6

Сорана Кырстя [15] – Джессика Пегула [3] – 2:6, 6:4, 5:7

Ига Свентек [7] – Диан Парри – 6:3, 6:3

Диана Шнайдер [14] – Елена Рыбакина [2] – 4:6, 4:6

WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Сара Бейлек – Мэдисон Киз [20]

Коко Гауфф [4] – Марта Костюк [10]

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова [9] – Джессика Пегула [3]

Ига Свентек [7] – Елена Рыбакина [2]

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