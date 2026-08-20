Костюк идет дальше, минус Соболенко. WTA 1000 в Цинциннати: пары 1/4 финала
Марта переиграла Мирру Андрееву и далее поборется с Коко Гауфф
На хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) определены четвертьфинальные пары.
Украинка Марта Костюк в трех сетах одолела Мирру Андрееву и далее поборется с Коко Гауфф, которая прошла Марию Боузкову.
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Первая ракетка мира Арина Соболенко, к счастью, сенсационно вылетела от Сары Бейлек. Чешка в четвертьфинале встретится с Мэдисон Киз – американка выбила Ван Сию.
Вторая сеяная Елена Рыбакина, которая в случае выхода в финал Цинциннати возглавит мировой рейтинг WTA, справилась с Дианой Шнайдер. Противостоять ей далее будет Ига Свентек – чемпионка тысячника в Торонто и прошлогодняя победительница Цинциннати выиграла у Диан Парри.
В еще одном четвертьфинале состоится американское дерби между Амандой Анисимовой и Джессикой Пегулой. Анисимова оказалась сильнее Линды Носковой, а Пегула вырвала победу у Сораны Кырсти.
WTA 1000 Цинциннати. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Сара Бейлек – 6:7 (7:9), 4:6
Мэдисон Киз [20] – Ван Сию – 7:6 (7:3), 6:4
Коко Гауфф [4] – Мария Боузкова [22] – 6:3, 6:2
Марта Костюк [10] – Мирра Андреева [5] – 4:6, 6:0, 6:2
Нижняя часть сетки
Линда Носкова [6] – Аманда Анисимова [9] – 1:6, 4:6
Сорана Кырстя [15] – Джессика Пегула [3] – 2:6, 6:4, 5:7
Ига Свентек [7] – Диан Парри – 6:3, 6:3
Диана Шнайдер [14] – Елена Рыбакина [2] – 4:6, 4:6
WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Сара Бейлек – Мэдисон Киз [20]
Коко Гауфф [4] – Марта Костюк [10]
Нижняя часть сетки
Аманда Анисимова [9] – Джессика Пегула [3]
Ига Свентек [7] – Елена Рыбакина [2]
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