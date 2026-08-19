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  4. Разгромный камбек. Костюк выбила Андрееву и вышла в 1/4 финала Цинциннати!
WTA
19 августа 2026, 21:45 | Обновлено 19 августа 2026, 21:54
5712
41

Разгромный камбек. Костюк выбила Андрееву и вышла в 1/4 финала Цинциннати!

Марта в трех сетах одолела Мирру, взяв реванш за поражение в полуфинале Ролан Гаррос

19 августа 2026, 21:45 | Обновлено 19 августа 2026, 21:54
5712
41 Comments
Разгромный камбек. Костюк выбила Андрееву и вышла в 1/4 финала Цинциннати!
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертом раунде украинка в трех сетах переиграла «нейтральную» пятую сеяную Мирру Андрееву (WTA 6) за 1 час и 33 минуты.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [10] – Мирра Андреева [5] – 4:6, 6:0, 6:2

Марта проиграла только одну свою подчу – в первом же гейме, после чего спасла еще два брейк-поинта.

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Все четыре поединка прошли в 2026 году, у Марты три победы – в Брисбене, Мадриде и теперь в Цинциннати. Единственное поражение было в полуфинале Ролан Гаррос.

Помимо Андреевой, Костюк в Цинциннати также прошла Софию Кенин и Слоан Стивенс. Ее следующей оппоненткой будет победительница поединка Коко Гауфф (США, WTA 4) – Мария Боузкова (Чехия, WTA 27).

Костюк проведет 26-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура (13 побед и 12 поражений), шестой в 2026 году (6–0), шестой на тысячниках за карьеру (2–3) и второй в этом сезоне после Мадрида, где она выиграла трофей.

Костюк оформила седьмую баранку в сезоне и 19-ю за карьеру на уровне Тура. Марта во второй раз выиграла сет 6:0 у теннисистки из топ-10 – в начале года с таким счетом она забрала первую партию у Джессики Пегулы в полуфинале пятисотника в Брисбене.

Реализованный матчбол Марты Костюк

Статистика матча

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 41
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Сьогодні на вечерю Марта нам приготувала смачну екзотичну страву - пєльменя з бубліком. Краще смакує з холодним 
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+21
Респектище, Марта! Просто катком переехала после первого сета! Огонь!
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+13
По всіх покажчиках статистики Марта переграла болотну. Абсолютно по всіх.  Оце Мартуся видала. Браво
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+12
Мої вітання 🥰 Мотивація була на висоті. Аби завжди так ♥️
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+12
Молодчинка зібралася після 1 сету й розгромила безпрапорну!Поздоровляю Марту й всіх,хто був свідком!
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+11
Кайфовий теніс від Марти. Неймовірна гра в 2 та 3 сетах. Дякую за круті емоції 
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+10
МОЛОДЕЦЬ!!! Вітання! Ай, зробила вечір! Дякую! Помстила за РГ, за Сашу)
Успіхів далі!
Ответить
+9
Браво бравіссімо браво!
Ответить
+9
Вимушений вибачитися перед всіма за свої песимістичні настрої щодо Марти, просто космос, особливо "смачненький бублик" вийшов в 2 сеті, умнічка Мартуся!!!!
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+8
Розваленою кацапською субстанцією - задоволений. Крапка!!!
Ответить
+8
Оце молодець, без питань сильніше була! З перемогою!
Ответить
+8
Мартуся перемогла новоспечену володарку ТВШ,а перед тим ще 4-х поспіль!Так тримати!Хто там наступна?Ще одна володарка Гофф?Марта валі їх всіх,поки не візмеш титул тут й на ЮСО!
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+6
Розізлилась
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+6
2 і 3 сети просто ідеальний теніс. Гра була набагато сильнішою чим попередні дві. Так тримати! 
Є у Марти недолік - вона рідко входить в гру з першого гейму , завжди їй потрібен час . Ну а потім розганяється на повну. Удачі ! 
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+5
Марту з перемогою. Нарешті аж у другому сеті цієї гри повернулася наша улюблена атакуюча Марта, ще від гри з Кіз цієї Марти не було видно. Я вже думав пішла на спад.
З цією Мартою можна і з зручною Гофф грати. 
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+4
Звернув увагу, що Марта в 1 сеті тільки розігрівається не зваєачи хто по ту сторону корту, а потім бере і добиває, крутяк!
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+4
Ну може же грати. Може, як захоче !  Молодець!
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+3
Всех с победой!!!
Марта 🔥🔥🔥🔥
А как после 1го сета ,хуи...сили  ее
Умничка 
Идём дальше 
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+2
Можна десять разів перегравати когось на другорядних турнірах, але всього один програш на мейджорі все нівелює. Це до статті, де вони підраховують результати зустрічей. 
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+1
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Кацапелло на очелло💪🔥
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+1
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