Разгромный камбек. Костюк выбила Андрееву и вышла в 1/4 финала Цинциннати!
Марта в трех сетах одолела Мирру, взяв реванш за поражение в полуфинале Ролан Гаррос
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
В четвертом раунде украинка в трех сетах переиграла «нейтральную» пятую сеяную Мирру Андрееву (WTA 6) за 1 час и 33 минуты.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) [10] – Мирра Андреева [5] – 4:6, 6:0, 6:2
Марта проиграла только одну свою подчу – в первом же гейме, после чего спасла еще два брейк-поинта.
Это было четвертое очное противостояние соперниц. Все четыре поединка прошли в 2026 году, у Марты три победы – в Брисбене, Мадриде и теперь в Цинциннати. Единственное поражение было в полуфинале Ролан Гаррос.
Помимо Андреевой, Костюк в Цинциннати также прошла Софию Кенин и Слоан Стивенс. Ее следующей оппоненткой будет победительница поединка Коко Гауфф (США, WTA 4) – Мария Боузкова (Чехия, WTA 27).
Костюк проведет 26-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура (13 побед и 12 поражений), шестой в 2026 году (6–0), шестой на тысячниках за карьеру (2–3) и второй в этом сезоне после Мадрида, где она выиграла трофей.
Костюк оформила седьмую баранку в сезоне и 19-ю за карьеру на уровне Тура. Марта во второй раз выиграла сет 6:0 у теннисистки из топ-10 – в начале года с таким счетом она забрала первую партию у Джессики Пегулы в полуфинале пятисотника в Брисбене.
Реализованный матчбол Марты Костюк
WHAT A COMEBACK! 🔥#CincyTennis pic.twitter.com/YFQn7vnkah— wta (@WTA) August 19, 2026
Статистика матча
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Успіхів далі!
Є у Марти недолік - вона рідко входить в гру з першого гейму , завжди їй потрібен час . Ну а потім розганяється на повну. Удачі !
З цією Мартою можна і з зручною Гофф грати.
Марта 🔥🔥🔥🔥
А как после 1го сета ,хуи...сили ее
Умничка
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