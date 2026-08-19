Костюк повторила рекорд сезона Рыбакиной и Свитолиной: 8 побед над топ-10

Украинка Марта Костюк одержала восьмую победу над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA в сезоне, одолев шестую ракетку мира Мирру Андрееву в матче четвертого раунда турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Костюк сравнялась с Еленой Рыбакиной и Элиной Свитолиной, которые являются лидерами Тура по этому показателю.

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В четвертьфинале тысячника в Цинциннати Костюк сыграет с победительницей поединка Коко Гауфф (США, WTA 4) – Мария Боузкова (Чехия, WTA 27).

Победы Костюк над топ-10 в 2026 году:

WTA 500 Брисбен: Аманда Анисимова (WTA 3)

WTA 500 Брисбен: Мирра Андреева (WTA 9)

WTA 500 Брисбен: Джессика Пегула (WTA 6)

WTA 1000 Мадрид: Джессика Пегула (WTA 5)

WTA 1000 Мадрид: Мирра Андреева (WTA 8)

Ролан Гаррос: Ига Свентек (WTA 3)

Ролан Гаррос: Элина Свитолина (WTA 7)

WTA 1000 Цинциннати: Мирра Андреева (WTA 6)

Победы Свитолиной над топ-10 в 2026 году:

Australian Open: Мирра Андреева (WTA 7)

Australian Open: Коко Гауфф (WTA 3)

WTA 1000 Дубай: Коко Гауфф (WTA 4)

WTA 1000 Индиан-Уэллс: Ига Свентек (WTA 2)

WTA 1000 Рим: Елена Рыбакина (WTA 2)

WTA 1000 Рим: Ига Свентек (WTA 3)

WTA 1000 Рим: Коко Гауфф (WTA 4)

WTA 1000 Торонто: Аманда Анисимова (WTA 10)

В скобках указан рейтинг на момент матча