Костюк повторила рекорд сезона Рыбакиной и Свитолиной: 8 побед над топ-10
19 августа Марта одолела Мирру Андрееву и вышла в четвертьфинал тысячника в Цинциннати
Украинка Марта Костюк одержала восьмую победу над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA в сезоне, одолев шестую ракетку мира Мирру Андрееву в матче четвертого раунда турнира WTA 1000 в Цинциннати.
Костюк сравнялась с Еленой Рыбакиной и Элиной Свитолиной, которые являются лидерами Тура по этому показателю.
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В четвертьфинале тысячника в Цинциннати Костюк сыграет с победительницей поединка Коко Гауфф (США, WTA 4) – Мария Боузкова (Чехия, WTA 27).
Победы Костюк над топ-10 в 2026 году:
- WTA 500 Брисбен: Аманда Анисимова (WTA 3)
- WTA 500 Брисбен: Мирра Андреева (WTA 9)
- WTA 500 Брисбен: Джессика Пегула (WTA 6)
- WTA 1000 Мадрид: Джессика Пегула (WTA 5)
- WTA 1000 Мадрид: Мирра Андреева (WTA 8)
- Ролан Гаррос: Ига Свентек (WTA 3)
- Ролан Гаррос: Элина Свитолина (WTA 7)
- WTA 1000 Цинциннати: Мирра Андреева (WTA 6)
Победы Свитолиной над топ-10 в 2026 году:
- Australian Open: Мирра Андреева (WTA 7)
- Australian Open: Коко Гауфф (WTA 3)
- WTA 1000 Дубай: Коко Гауфф (WTA 4)
- WTA 1000 Индиан-Уэллс: Ига Свентек (WTA 2)
- WTA 1000 Рим: Елена Рыбакина (WTA 2)
- WTA 1000 Рим: Ига Свентек (WTA 3)
- WTA 1000 Рим: Коко Гауфф (WTA 4)
- WTA 1000 Торонто: Аманда Анисимова (WTA 10)
В скобках указан рейтинг на момент матча
8 - Marta Kostyuk has become the player with the joint-most wins against top-10 opponents this season (eight, equalling Elena Rybakina and Elina Svitolina). Targeting.#CincyTennis | @CincyTennis @WTA pic.twitter.com/bxlCRNCjQm— OptaAce (@OptaAce) August 19, 2026
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