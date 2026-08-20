Сенсация дня. 35-я ракетка выбила Соболенко и вышла в 1/4 финала Цинциннати

Чешская теннисистка Сара Бейлек (WTA 35) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертом раунде чешка в двух сетах сенсационно переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко за 1 час и 59 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Сара Бейлек (Чехия) – 6:7 (7:9), 4:6

Во второй партии Бейлек отыгралась со счета 1:4. Это было первое очное противостояние соперниц.

Помимо Соболенко, Бейлек в Цинциннати также одолела Каролину Плишкову, Барбору Крейчикову и Екатерину Александрову.

В четвертьфинале тысячника Сара поборется против 20-й сеяной Мэдисон Киз, которая в четвертом круге одолела Ван Сию.

Бейлек проведет пятый четвертьфинал в карьере на уровне Тура и первый на соревнованиях WTA 1000.

Сара впервые обыграла теннисистку из топ-10 мирового рейтинга WTA. До встречи с Соболенко у 20-летней чешки было три поражения против представительниц первой десятки.