Сенсация дня. 35-я ракетка выбила Соболенко и вышла в 1/4 финала Цинциннати
Сара Бейлек в двух сетах наказала первую сеяную в четвертом раунде тысячника в США
Чешская теннисистка Сара Бейлек (WTA 35) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
В четвертом раунде чешка в двух сетах сенсационно переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко за 1 час и 59 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала
Арина Соболенко [1] – Сара Бейлек (Чехия) – 6:7 (7:9), 4:6
Во второй партии Бейлек отыгралась со счета 1:4. Это было первое очное противостояние соперниц.
Помимо Соболенко, Бейлек в Цинциннати также одолела Каролину Плишкову, Барбору Крейчикову и Екатерину Александрову.
В четвертьфинале тысячника Сара поборется против 20-й сеяной Мэдисон Киз, которая в четвертом круге одолела Ван Сию.
Бейлек проведет пятый четвертьфинал в карьере на уровне Тура и первый на соревнованиях WTA 1000.
Сара впервые обыграла теннисистку из топ-10 мирового рейтинга WTA. До встречи с Соболенко у 20-летней чешки было три поражения против представительниц первой десятки.
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