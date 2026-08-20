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WTA
20 августа 2026, 07:10 | Обновлено 20 августа 2026, 07:15
262
0

Сенсация дня. 35-я ракетка выбила Соболенко и вышла в 1/4 финала Цинциннати

Сара Бейлек в двух сетах наказала первую сеяную в четвертом раунде тысячника в США

20 августа 2026, 07:10 | Обновлено 20 августа 2026, 07:15
262
0
Сенсация дня. 35-я ракетка выбила Соболенко и вышла в 1/4 финала Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Бейлек
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Чешская теннисистка Сара Бейлек (WTA 35) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертом раунде чешка в двух сетах сенсационно переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко за 1 час и 59 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Сара Бейлек (Чехия) – 6:7 (7:9), 4:6

Во второй партии Бейлек отыгралась со счета 1:4. Это было первое очное противостояние соперниц.

Помимо Соболенко, Бейлек в Цинциннати также одолела Каролину Плишкову, Барбору Крейчикову и Екатерину Александрову.

В четвертьфинале тысячника Сара поборется против 20-й сеяной Мэдисон Киз, которая в четвертом круге одолела Ван Сию.

Бейлек проведет пятый четвертьфинал в карьере на уровне Тура и первый на соревнованиях WTA 1000.

Сара впервые обыграла теннисистку из топ-10 мирового рейтинга WTA. До встречи с Соболенко у 20-летней чешки было три поражения против представительниц первой десятки.

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Арина Соболенко Сара Бейлек WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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