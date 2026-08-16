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WTA
16 августа 2026, 21:40 | Обновлено 16 августа 2026, 23:00
1907
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Снигур в борьбе проиграла 24-й ракетке в 1/32 финала WTA 1000 в Цинциннати

Дарья сумела взять первый сет у Мэдисон Киз, но потерпела поражение в трех партиях

16 августа 2026, 21:40 | Обновлено 16 августа 2026, 23:00
1907
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Снигур в борьбе проиграла 24-й ракетке в 1/32 финала WTA 1000 в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 45) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от 24-й ракетки мира Мэдисон Киз (США) за 2 часа и 8 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Дарья Снигур (Украина) – Мэдисон Киз (США) [20] – 6:4, 3:6, 3:6

Снигур провела первое очное противостояние против Киз.

Дарья впервые в карьере сыграла на кортах Цинциннати и во второй раз в основной сетке соревнований WTA 1000. В апреле этого года она добралась до второго круга тысячника в Мадриде.

Снигур в Цинциннати успела выиграть один матч, одолев Юлию Стародубцеву. Киз в 1/16 финала поборется против победительницы поединка Катерина Синякова – Джессика Бузас Манейро.

Видеообзор матча

Фото с матча

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Дарина чомусь заіграла нервово у другому й 3 сеті,подачі слабкі й не влучні,так ще й купа подвійних.На жаль не порадувала ні грою,ні результатом.Сподіваюся Марта й Еліна порадують,як це зробили сьогодні гімнастка Онофрійчук й плавець Шеремет!
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+3
Емоцій немає. За м'ячами по кутах не бігає, як Марта і Еля.
 Вона якась безвольна...
 Я це постійно за нею спостерігаю...(((
 Їй треба новий тренер та психолог!!!
 Тенісистка-флегматік не може досягти висот....
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+1
Зате Світоліну викинула з Вімблдону. Ні риба , ні м'ясо. 
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-4
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