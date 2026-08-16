Снигур в борьбе проиграла 24-й ракетке в 1/32 финала WTA 1000 в Цинциннати
Дарья сумела взять первый сет у Мэдисон Киз, но потерпела поражение в трех партиях
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 45) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от 24-й ракетки мира Мэдисон Киз (США) за 2 часа и 8 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала
Дарья Снигур (Украина) – Мэдисон Киз (США) [20] – 6:4, 3:6, 3:6
Снигур провела первое очное противостояние против Киз.
Дарья впервые в карьере сыграла на кортах Цинциннати и во второй раз в основной сетке соревнований WTA 1000. В апреле этого года она добралась до второго круга тысячника в Мадриде.
Снигур в Цинциннати успела выиграть один матч, одолев Юлию Стародубцеву. Киз в 1/16 финала поборется против победительницы поединка Катерина Синякова – Джессика Бузас Манейро.
Видеообзор матча
Фото с матча
Инфографика
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