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WTA
14 августа 2026, 19:56 | Обновлено 14 августа 2026, 20:02
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Дерби в Цинциннати. Снигур выбила Стародубцеву и пробилась в 1/32 финала

Дарья в двух сетах переиграла Юлию в матче первого раунда турнира WTA 1000 в США

14 августа 2026, 19:56 | Обновлено 14 августа 2026, 20:02
2195
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Дерби в Цинциннати. Снигур выбила Стародубцеву и пробилась в 1/32 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Дарья Снигур (WTA 45) выиграла украинское дерби у Юлии Стародубцевой (WTA 78) в матче первого раунда хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Снигур одержала победу в двух сетах за 1 час и 45 минут. Снигур отдала две свои подачи, а Стародубцева – четыре.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Дарья Снигур (Украина) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:4, 6:3

Это было вторая личная встреча Дарьи и Юлии. В 2025 году Снигур переиграла Стародубцеву на травяных соревнованиях WTA 125 в Илкли.

Во втором круге тысячника в Цинциннати Снигур сыграет против 20-й сеяной Мэдисон Киз.

Дарья впервые в карьере выступает на кортах Цинциннати. Победа над Стародубцевой стала для Снигур второй в основной сетке турнира категории WTA 1000. В апреле этого года она одолела Дарью Касаткину на старте тысячника в Мадриде.

Стародубцева проиграла шестой матч подряд. В последний раз Юлия побеждала 15 июня на турнире в Ноттингеме (победа над Маей Джойнт).

Снигур стала второй украинкой, которой удалось выиграть стартовый матч в Цинциннати-2026. Днем ранее это сделала Ангелина Калинина, которая переиграла Дарью Видманову.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Предсказуемо . Но молодец и удачи в следующем матче .
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Та аби воно зовсім не грала. Така страшна наша Снігур, прості господі…
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