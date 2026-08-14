Дерби в Цинциннати. Снигур выбила Стародубцеву и пробилась в 1/32 финала
Дарья в двух сетах переиграла Юлию в матче первого раунда турнира WTA 1000 в США
Дарья Снигур (WTA 45) выиграла украинское дерби у Юлии Стародубцевой (WTA 78) в матче первого раунда хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
Снигур одержала победу в двух сетах за 1 час и 45 минут. Снигур отдала две свои подачи, а Стародубцева – четыре.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала
Дарья Снигур (Украина) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:4, 6:3
Это было вторая личная встреча Дарьи и Юлии. В 2025 году Снигур переиграла Стародубцеву на травяных соревнованиях WTA 125 в Илкли.
Во втором круге тысячника в Цинциннати Снигур сыграет против 20-й сеяной Мэдисон Киз.
Дарья впервые в карьере выступает на кортах Цинциннати. Победа над Стародубцевой стала для Снигур второй в основной сетке турнира категории WTA 1000. В апреле этого года она одолела Дарью Касаткину на старте тысячника в Мадриде.
Стародубцева проиграла шестой матч подряд. В последний раз Юлия побеждала 15 июня на турнире в Ноттингеме (победа над Маей Джойнт).
Снигур стала второй украинкой, которой удалось выиграть стартовый матч в Цинциннати-2026. Днем ранее это сделала Ангелина Калинина, которая переиграла Дарью Видманову.
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