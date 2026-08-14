Дерби в Цинциннати. Снигур выбила Стародубцеву и пробилась в 1/32 финала

Дарья Снигур (WTA 45) выиграла украинское дерби у Юлии Стародубцевой (WTA 78) в матче первого раунда хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Снигур одержала победу в двух сетах за 1 час и 45 минут. Снигур отдала две свои подачи, а Стародубцева – четыре.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Дарья Снигур (Украина) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:4, 6:3

Это было вторая личная встреча Дарьи и Юлии. В 2025 году Снигур переиграла Стародубцеву на травяных соревнованиях WTA 125 в Илкли.

Во втором круге тысячника в Цинциннати Снигур сыграет против 20-й сеяной Мэдисон Киз.

Дарья впервые в карьере выступает на кортах Цинциннати. Победа над Стародубцевой стала для Снигур второй в основной сетке турнира категории WTA 1000. В апреле этого года она одолела Дарью Касаткину на старте тысячника в Мадриде.

Стародубцева проиграла шестой матч подряд. В последний раз Юлия побеждала 15 июня на турнире в Ноттингеме (победа над Маей Джойнт).

Снигур стала второй украинкой, которой удалось выиграть стартовый матч в Цинциннати-2026. Днем ранее это сделала Ангелина Калинина, которая переиграла Дарью Видманову.