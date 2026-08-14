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  4. Первый трофей в сезоне. Свентек установила несколько достижений в Торонто
WTA
14 августа 2026, 04:29 |
3562
0

Первый трофей в сезоне. Свентек установила несколько достижений в Торонто

14 августа Ига стала победительницей тысячника в Канаде, одолев в финале Рыбакину

14 августа 2026, 04:29 |
3562
0
Первый трофей в сезоне. Свентек установила несколько достижений в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
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В ночь на 14 августа полька Ига Свентек стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Торонто, одолев в финальном поединке Елену Рыбакину.

Для Свентек это был первый финал и первый выигранный трофей в сезоне 2026 года. Всего у Иги теперь 26 титулов на уровне Тура и 12 на соревнованиях категории WTA 1000.

Свентек выиграла седьмой финал на тысячниках подряд (Пекин-2023, Доха-2024, Индиан-Уэллс 2024, Мадрид-2024, Рим-2024, Цинциннати-2025, Торонто-2026). Она побила рекорд легендарной Серены Уильямс – у американки было шесть таких побед подряд.

Ига завоевала 12-й трофей WTA 1000 в карьере, обойдя Арину Соболенко (11) и единолично заняв второе место по этому показателю среди всех теннисисток с момента введения формата в 2009 году. Впереди только Серена Уильямс (13).

Среди 20 теннисисток, сыгравших как минимум в пяти финалах WTA 1000, Ига имеет лучший процент побед в финалах – 85,7% (12 побед в 14 финалах). Второе место у Элины Свитолиной – 83,3% (5 побед в 6 финалах).

Победа над Рыбакиной – девятая победа Свентек в финале WTA 1000 над соперницей, которая уже становилась чемпионкой тысячника. По этому показателю она обошла Арину Соболенко (8) и теперь является единоличным лидером по этому показателю.

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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