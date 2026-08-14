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  4. Свентек разобралась с Рыбакиной и завоевала трофей WTA 1000 в Торонто
WTA
14 августа 2026, 02:25 | Обновлено 14 августа 2026, 04:43
13201
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Свентек разобралась с Рыбакиной и завоевала трофей WTA 1000 в Торонто

Ига в двух сетах уверенно переиграла Елену и стала чемпионкой тысячника в Канаде

14 августа 2026, 02:25 | Обновлено 14 августа 2026, 04:43
13201
8 Comments
Свентек разобралась с Рыбакиной и завоевала трофей WTA 1000 в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
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Восьмая ракетка мира Ига Свентек из Польши стала чемпионкой хардового турнира WTA 1000 в Торонто, Канада.

В финальном поединке полька в двух сетах переиграла вторую сеяную Елену Рыбакину (Казахстан) за 1 час и 15 минут.

WTA 1000 Торонто. Хард. Финал

Ига Свентек (Польша) [7] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 6:2, 6:3

За матч Ига не отдала ни одной своей подачи и спасла два брейк-поинта.

Свентек и Рыбакина провели 13-е очное противостояние. Ига в шестой раз одолела Елену, в частности впервые с полуфинала Цинциннати-2025.

Свентек впервые в сезоне сыграла в финале и выиграла первый трофей. Помимо Рыбакиной, Ига в Торонто также одолела Сару Бейлек, Викторию Голубич, Марту Костюк, Диану Шнайдер и Элину Свитолину.

За шесть матчей Свентек проиграла только два сета. По одной партии у польки взяли украинские теннисистки – Костюк (1/8 финала) и Свитолина (полуфинал).

Всего у Свентек теперь 26 трофеев за карьеру, 12 из которых – на соревнованиях WTA 1000. В обновленном рейтинге WTA Ига вернется в топ-5.

Видеообзор матча

Фото с матча и церемонии награждения

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Відверто Рибакіна повинна була вилітати ще від Касаткіної, й усі свої матчі вона мучилась на цьому турнірі. Тому те як її винесли в фіналі - абсолютно очікувана річ. Полька в гарній формі, але наскільки - це дуже велике питання. Еліна була достатньо близько до рівня польки, тому бажаю максимально якісно підготуватися до мейджору й ще покращити свою фізичну форму. Трактор на спаді, Рибакіна далека від оптимального, пельмень на харді дуже вразлива, Коко не вражає, а полька далеко не факт, що зможе так само стабільно грати. Коли як не зараз видати перформенс життя для найрозумнішої (на мій скромний погляд) тенісистки сьогоднішньої топ двадцятки? 
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Хіба не підозріло?Раптом зіграла так,як колись,коли приймала заборонени речовини!
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+4
На мою думку, Іга знову виходить (вийшла ?) на той звичний чемпіонський рівень кількарічної давнини. Молоток. 
Еліні та Марті не розслаблятися і не відставати.
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+2
Та воно ясно там було ще під час матчу з Еліною. Святек зараз в найкращій формі, будь-яких суперників знесе. Але якщо раніше то була стабільність чемпіона, то зараз якийсь скачок одинокого бобра. 
Чекаємо на кінець сезону 😃
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+1
в чемпионской гонке: Костюк 3405 очков, Швёнтек 2964
обе замыкают топ-10))
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+1
Не знаю що за хрінь у них в руках, але у Ігі воно більше.
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0
Логічно та справедливо на мій погляд.
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0
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