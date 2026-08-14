Свентек разобралась с Рыбакиной и завоевала трофей WTA 1000 в Торонто

Восьмая ракетка мира Ига Свентек из Польши стала чемпионкой хардового турнира WTA 1000 в Торонто, Канада.

В финальном поединке полька в двух сетах переиграла вторую сеяную Елену Рыбакину (Казахстан) за 1 час и 15 минут.

WTA 1000 Торонто. Хард. Финал

Ига Свентек (Польша) [7] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 6:2, 6:3

За матч Ига не отдала ни одной своей подачи и спасла два брейк-поинта.

Свентек и Рыбакина провели 13-е очное противостояние. Ига в шестой раз одолела Елену, в частности впервые с полуфинала Цинциннати-2025.

Свентек впервые в сезоне сыграла в финале и выиграла первый трофей. Помимо Рыбакиной, Ига в Торонто также одолела Сару Бейлек, Викторию Голубич, Марту Костюк, Диану Шнайдер и Элину Свитолину.

За шесть матчей Свентек проиграла только два сета. По одной партии у польки взяли украинские теннисистки – Костюк (1/8 финала) и Свитолина (полуфинал).

Всего у Свентек теперь 26 трофеев за карьеру, 12 из которых – на соревнованиях WTA 1000. В обновленном рейтинге WTA Ига вернется в топ-5.

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Видеообзор матча

Фото с матча и церемонии награждения

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