Свентек разобралась с Рыбакиной и завоевала трофей WTA 1000 в Торонто
Ига в двух сетах уверенно переиграла Елену и стала чемпионкой тысячника в Канаде
Восьмая ракетка мира Ига Свентек из Польши стала чемпионкой хардового турнира WTA 1000 в Торонто, Канада.
В финальном поединке полька в двух сетах переиграла вторую сеяную Елену Рыбакину (Казахстан) за 1 час и 15 минут.
WTA 1000 Торонто. Хард. Финал
Ига Свентек (Польша) [7] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 6:2, 6:3
За матч Ига не отдала ни одной своей подачи и спасла два брейк-поинта.
Свентек и Рыбакина провели 13-е очное противостояние. Ига в шестой раз одолела Елену, в частности впервые с полуфинала Цинциннати-2025.
Свентек впервые в сезоне сыграла в финале и выиграла первый трофей. Помимо Рыбакиной, Ига в Торонто также одолела Сару Бейлек, Викторию Голубич, Марту Костюк, Диану Шнайдер и Элину Свитолину.
За шесть матчей Свентек проиграла только два сета. По одной партии у польки взяли украинские теннисистки – Костюк (1/8 финала) и Свитолина (полуфинал).
Всего у Свентек теперь 26 трофеев за карьеру, 12 из которых – на соревнованиях WTA 1000. В обновленном рейтинге WTA Ига вернется в топ-5.
Видеообзор матча
Фото с матча и церемонии награждения
Инфографика
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